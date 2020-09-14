Камо грядеши, Беларусь?

Конечно, скандировать "Живе Беларусь!" и махать "Погоней" - дело хорошее. "Свобода", опять же таки. Да и определение "последний диктатор Европы" проводит очевидную параллель с "последним из могикан", "последним римлянином" и автоматически намекает на скорый политический конец Александра Лукашенко.

Но давайте попытаемся посмотреть на ситуацию поверх пелены медийных мифов.

Ну, и поверх самой Беларуси.

В мире сегодня есть две глобальные силы, которые пилят планету в четыре руки, словно старой доброй пилой "Дружба-2".

Запад и Китай.

У каждой из этих сил – свои методы.

Китай не интересуется политической системой страны, которой хочет овладеть. Исповедуйте хоть анархо-синдикализм, молитесь хоть Тескатлипоке – Китаю все едино. У него есть универсальный инструмент – деньги.

Китайцы создали "банк развития" (альтернативу американскому МВФ) и легко заходят в любые страны Третьего мира, потрясая мешками с американскими долларами. (Не зря же Филипп Македонский говорил, что груженный золотом осел возьмет любую крепость.) Китаю это особенно легко – он владеет половиной всех мировых валютных запасов.

Стратегия Китая проста: он просто "развивает инфраструктуру во всем мире". В реальности это означает, что Китай строит в Третьем мире многочисленные заводы, шахты и электростанции, а когда принимающие страны не могут расплатиться (в сырьевых экономиках это случается сплошь и рядом), просто "отжимает" построенные объекты. Например, Шри-Ланка, не сумевшая расплатиться за новый порт, отдала его Китаю в аренду на 99 лет за смехотворные $300 млн.

Думаете, аренда – еще не владение? Ну, тогда вспомните о Севастополе.

Масштабы кредитного проникновения Китая в мире колоссальны. Сегодня портфель китайских кредитов странам Третьего мира составляет почти $5 трлн – вдвое больше портфелей МВФ и Всемирного банка вместе взятых.

Например, китайские долги достигли уровня 13% ВВП Беларуси, 15% ВВП Таджикистана, 30% ВВП Киргизии.

80% долгов Нигерии (самой многолюдной и богатой природными ресурсами страны Африки) – китайские.

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А "проглатывание" Китаем российской Сибири вообще стало притчей во языцех.

Что произойдет, когда некая страна не сможет расплатиться, а Запад не сможет (или не посмеет) вмешаться? Китай "отожмет" все, что захочет.

А пока он чинно "развивает инфраструктуру".

Американцы и европейцы действуют более изысканно. С помощью медийных лозунгов нереальной красоты и нереальной же разрушительной силы.

У них есть три инструмента для криптоколонизации:

1. Демократия со всеобщим избирательным правом

"Демократия" и "Равенство". Оооо! "Во-первых, это красиво" (с)

Ни одна страна в мировой истории никогда не стала успешной, имея такой формат. Просто потому, что демократия со всеобщим избирательным правом, – это слабая недалекая власть, подкуп и обман избирателя, а также вмешательство внешних сил во внутренние дела государства.

И, когда Запад устанавливает и поддерживает в странах Третьего мира демократию со всеобщим избирательным правом, он консервирует эти страны в слабости, анархии и перманентном падении качества власти и избирателя. С очевидными последствиями: такие страны никогда не станут самостоятельными игроками, не перейдут из Третьего мира в Первый.

2. ВТО и МВФ

"Свободная торговля". Еще раз "оооо!"

Свободная торговля уничтожает таможенные барьеры между странами, которые раньше защищали слабую промышленность развивающихся стран от более качественных и недорогих товаров из стран развитых.

ВТО убрало эту защиту, и промышленность развивающихся стран была уничтожена. Не верите? Посмотрите на украинскую промышленность после вступления в ВТО. Мы деиндустриализируемся каждый год, при любой власти.

Таким образом, ВТО "замораживает" экономический формат государств. Развитые остаются развитыми (т.е. высокотехнологичными), а развивающиеся – развивающимися (т.е. сырьевыми). Метрополии остаются метрополиями, а колонии – колониями.

При этом, чтобы вы знали, любая из современных развитых стран начинала свой путь наверх именно с протекционизма и таможенных барьеров (тогда еще не было ВТО), которые позволяли местной промышленности достаточно развиться, чтобы стать конкурентоспособной на мировом рынке.

Развивающиеся страны радуются как дети малые, получая расширенные квоты на экспорт курятины, рапса и подсолнечного масла… и не замечают, что расплачиваются за это потерей надежды на развитие, процветание и богатство.

Да, сырьевые страны бывают богатыми только в том случае, если нефти много, а бедуинов мало. Это бывает редко… и только до падения цен на нефть.

А когда денег у страны Третьего мира опять не хватает (то есть, всегда), МВФ подсаживает ее на кредитную иглу и не только обращает в вечное долговое рабство, но и со временем за очередную "дозу" (транш) начинает требовать не только экономические, но и политические уступки.

3. Мультикультурализм

"Все культуры одинаково ценны для цивилизации!" Серьезно? Итальянская и папуасская, например? Или японская и андаманская? Возрождение и каннибализм? Кабуки и фаллокрипты? Вот серьезно?

Но этот медийный миф позволяет профильным западным организациям (типа ЮНЕСКО) поддерживать автохтонные культуры стран Третьего мира. Автохтоны восторженно рукоплещут, не понимая, что их опять обдурили.

Ведь если страна оказалась в Третьем мире, то это означает, что ее культура (в широком смысле, как "цивилизационный пакет") архаична, неэффективна, попросту "не работает" на дело прогресса и развития страны.

Ее бы модернизировать, трансформировать, отбросив все ненужное, все тормозящее (как сделали японцы во время Революции Мэйдзи, например). Но западные реверансы по поводу "уникальной местной культуры" и западные деньги на ее поддержку и развитие маринуют культуру (и нацию) в ее отсталости.

На Западе четко просекли: пока грузины носятся со своим "грузинством", а украинцы – с национальным фольклором, этих колоний нечего бояться, они никогда не составят конкуренцию Первому миру.

Короче.

Запад и Китай юзают страны Третьего мира как свои криптоколонии, используя разные методы, но с одинаковой целью.

Эта борьба за колонии не прекращается никогда.

Когда страна Третьего мира становится криптоколонией – ей конец. Она будет все слабеть, все беднеть, из нее будут уезжать все мало-мальски ценные люди… пока весь Третий мир не превратится в один глобальный бантустан. Причем, все это – под красивые лозунги о свободе, демократии и мультикультурализме.

У страны Третьего мира есть лишь один шанс на спасение – "просвещенная диктарура".

Все нынешние страны-лидеры стали таковыми благодаря тем или иным формам "просвещенной диктатуры" (от британской монархии и американской земельной олигархии – до тайваньской гоминьдановской диктатуры, сингапурской псевдо-демократии и южнокорейской военной хунты).

Понятно, что диктатура далеко не всегда бывает "просвещенной". Но тут уж как повезет. Другого способа стать успешной для страны Третьего мира пока не существует.

Итак, мы понимаем, кто является главным врагом как Америки, так и Китая – авторитарный лидер страны Третьего мира. Потому что он мешает сделать свою страну колонией.

Именно за это замочили Каддафи и Саддама (которые пытались вести самостоятельную политику, мечтали о роли "третьей силы" и были благодетелями своих народов). Именно поэтому обречен любой диктатор без ядерного оружия. И Лукашенко – тоже.

Я вовсе не защищаю Лукашенко, если что. Человек, начинавший в политотделе погранчасти КГБ СССР и сделавший карьеру как комсомольский и коммунистический функционер, человек, изо всех сил пытавшийся сохранить Беларусь, как осколок сдувшегося Совка, – это, конечно, унылый атавизм. Ностальгия по Совку, концепция "социалистического капитализма" и вообще оглядывания назад вместо того, чтобы смотреть вперед – это негодная стратегия.

Бацька ничего не понимает ни в современных мировых тенденциях, ни в том, как сделать из Беларуси условную новую Южную Корею. Не понимает и не хочет даже пытаться. Секрет его "экономического чуда" - сидение на "российских потоках": конвертация политической лояльности Кремлю в экономические "плюшки". А поскольку у России сейчас гораздо меньше денег, чем раньше, в Беларуси автоматически усилилась позиция той части общества, которая требует "свободы".

За 26 лет своей власти Бацька не сделал ничего, чтобы выиграть самую главную войну – культурную, медийную, пропагандистскую. В сознании своего народа он остался постсоветским тираном, историческим недоразумением. И на этом фоне уже совершенно неважно, что полезного он совершил для своего народа.

Это всегда неважно. Достаточно вспомнить печальные истории Саддама и Каддафи. Ведь хорошая стори (в данном случае, стори о "свободе") покрывает факты как бык овцу.

И кому уже интересно, что Беларусь (в отличие от Украины, например), живет спокойно и мирно, что она чище и ухоженней, чем наша с вами страна, а ее ВВП ППС на душу населения вдвое превосходит украинский.

Кому интересно, что Беларусь, так и не вступившая до сих пор в ВТО, сохранила свой промышленный потенциал (в отличие от Украины), ее IT-сфера, опираясь на поддержку государства, развивается более динамично, чем наша, и эта небольшая, небогатая страна ухитряется сохранять некую эфемерную независимость, упрямо лавируя между европейским влиянием и мощным нажимом России.

Чтобы вы понимали, в этом году Беларусь заняла 75 место в мировом рейтинге счастья, а Украина – только 123-е. Несмотря на нашу "свободу" и беларусскую "тиранию".

Да, Лукашенко с самого начала "тапочной революции" повел себя неправильно - слишком агрессивно, слишком самоуверенно. Этих революционеров, не имеющих иной цели, кроме свержения Бацьки, и упорно декларирующих ненасильственные методы, можно было с самого начала "развести" как детей малых.

Да, поздно или рано его эпоха закончится – к искреннему восторгу всех, кто кричит и машет флагами.

Но давайте посмотрим на ситуацию здраво. Что будет после него?

Чего хочет Запад?

В его интересах – прикрыться от России стенкой государств-лимитрофов, разделяющих западные ценности и достаточно слабых, чтобы можно было юзать их в качестве криптоколоний и источников ресурсов и дешевой рабочей силы. Ну, как Украину. Поэтому, конечно, страны Запада очень заинтересованы в том, чтобы заменить упертого, заскорузлого Лукашенко на кого-то более сговорчивого. Ну, как Кучму - на Ющенко.

Чего хочет Россия?

Россия хочет максимально ослабить Лукашенко, но не допустить его замены на прозападного кандидата. Если получится заменить его (руками пламенной оппозиции) на послушного "свободного" кандидата – отлично. Если кандидат окажется "неудобным", то ведь можно и вторые "Донбасс с Крымом" организовать. Прям на всю Беларусь (страна-то маленькая): ведь "Союзное государство" надо спасать. Зная Путина, он точно не будет спокойно смотреть на то, что от "России" (в его понимании) отрывают кусок, гораздо более увесистый, чем Крым и Донбасс. Ведь такое фиаско его собственный народ вряд ли оценит, а полного холодильника как раньше (чтобы легче было переживать геополитические поражения) у россиян уже нет.

Чего хочет Китай?

Заметили, какая страна первой поздравила Лукашенко с победой? Нет, не Россия. Китай. У Китая в Восточной Европе – свои интересы. Его главная задача – максимальное ослабление своих основных мировых конкурентов (США и ЕС). Россия – таран Китая, направленный в сердце Европы. Следовательно, Китаю вовсе не улыбается увидеть Беларусь, переметнувшуюся из его сферы влияния в европейскую. Имея за своей спиной Поднебесную, Россия очень может вести себя даже более агрессивно, чем обычно.

Поэтому, что бы ни случилось после ухода Лукашенко, беларусам будет только хуже.

Ну, примерно, как украинцам сегодня, после всех революций.

Но гордится своими отвагой и свободолюбием беларусы будут от души.

И эта гордость поможет им проглотить деиндустриализацию их промышленности, разворовывание их страны и полную зависимость либо от Востока, либо от Запада.

Телевизор в этой прекрасной стране окончательно победит холодильник.

Как, собственно, у нас.

Так что, куда идет сегодня Беларусь?

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