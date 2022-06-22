Кандидат в члены ЕС: Украине так нужно получить этот статус. Почему без этого не обойтись

23-24 июня 2022 года Совет Европы рассмотрит рекомендации Еврокомиссии по предоставлению Украине, Молдове и Грузии официального статуса "кандидат в члены Евросоюза". И если в отношении Грузии этот вопрос рекомендуется отложить, то у нашей страны и ее юго-западной соседки есть все шансы этот статус получить.

Но в чем состоит необходимость получения такого статуса? Почему без него не обойтись и что он дает Украине?

Определенные преимущества от получения этого статуса – возможность получать финансовую помощь для готовящихся к вступлению в ЕС стран (Инструмент предвступительной помощи или IPA), увеличивается инвестиционная привлекательность страны.

Кроме того, как отметил премьер Денис Шмыгаль, аккумулируя средства для восстановления Украины сегодня через специальный Трастовой фонд солидарности, ЕС будет относиться к таким инвестициям не как к послевоенному восстановлению третьей страны, а как к инвестированию в благосостояние потенциального будущего члена ЕС.

Но самое главное – получение статуса кандидата в члены ЕС является первым из трех обязательных комплексных шагов официальной процедуры получения полноценного членства страны в этом объединении.

То есть без получения такого статуса дальнейшее движение в направлении полноценного вступления в ЕС просто невозможно.

Но следует понимать, что статус кандидата может быть отозван, если страна не выполняет поставленные в рекомендации Еврокомиссии условия вступления.

На сегодняшний день официальный статус кандидата имеют пять стран: Албания, Турция, Северная Македония, Черногория и Сербия. Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года. И может получить статус кандидата уже в конце июня, то есть менее чем через четыре месяца. Для понимания молниеносности этого срока – Албания ждала получения статуса кандидата более пяти лет, Северная Македония – почти два года, а Турция – вообще двенадцать лет.

После получения статуса кандидата Еврокомиссия предлагает государству-кандидату рамочные переговоры, которые должны быть единогласно одобрены всеми членами ЕС. Они проходят на двусторонних межправительственных конференциях между государствами-членами и государством-кандидатом. Затем Еврокомиссия, используя свой мандат, контролирует и управляет переговорами о присоединении.

Обсуждение разделено на 35 разделов, сгруппированных в шесть основных кластеров.

К ним относятся: основы (фундаментальные принципы); внутренние рынки; конкурентоспособность и инклюзивный рост; "зеленая политика" в повестке дня и устойчивое взаимодействие; ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность; внешние отношения.

Обретение статуса кандидата в члены ЕС не означает начало переговоров. Опять же примеры: Албания приобрела статус кандидата в 2014-м, а переговоры начались по ней только в 2020-м. Северная Македония ждала переговоров 15 лет, Турция – шесть, Черногория – почти два года.

Только когда все вопросы соответствия будут согласованы, подписывается договор о вступлении, а затем уже ратифицируется государством-кандидатом и представителями текущих государств-членов ЕС. После ратификации договора всеми членами ЕС, а также наступлением установленной в договоре даты присоединения государство-кандидат становится полноправным членом сообщества.

Приобретение статуса кандидата в члены ЕС скорее не является возможностью каких-либо существенных прямых преимуществ для страны "здесь и сейчас". Это – обязательный элемент пути к полноценному членству.

Предоставление статуса – официальное признание соответствия украинского законодательства и общественно-политического статуса большинству европейских ценностей с необходимостью дальнейшего усовершенствования по конкретным направлениям.

И хотя это только начало долгого и сложного пути – без него Украина никогда не станет полноценным членом ЕС.

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