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13.01.2019, 08:48

Кандидати під наглядом, або Чого ви так лякаєтеся?

Кандидати під наглядом, або Чого ви так лякаєтеся?
Ведущий программы "Война и мир", ветеран АТО

Ви реально думаєте, що після Майдану ми дамо будь-якій владі простір для маневра, особливо в тих речах, що стосуєтся свободи та незалежності України?

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Може тільки в мене стрічка новин так налаштована - але останнім часом вона забита Зеленським. Той пише, що найкраща программа для Зеленського - це скріпт який видаляє того з сайту ЦВК, той про те, що не пілот не посадить літак, цей розповідає, що "какаяразніця - а он сам же денег заработал", ось той пояснює - що йдіть ви нахрін, шо хочу те в Новий рік і ставлю.

Памятаю, що свого часу стрічка була забита Савченко. І де Савченко? Риторичне питання чи не правда? Чого ви лякаєтеся так? І кого ви лякаєтесь?

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Ми, які відстояли сурову зиму 2013-го, ми, які пережили Вогнехрещу, ми, які з фанерними щитами перли на кулі за право вибору та свободу, ми, які з мисливськими рушницями воювали в 2014 тому, та своїми руками по суті відновили армію? Ми, які 5 рік поспіль стримуют Росію?

Ви реально думаєте, що прийде до влади якийсь Вова чи Юля, чи Вася, чи знову Петро - ми йому сильно дамо простір для маневра, особливо в тих речах що стосуєтся свободи та незалежності України? Той же Петро - якщо виграє - на свої наступні 5 років - отримає мегажорстку критику та тиск суспільства, у якого вже немає гальм, яке вже нічого не боїтся. Як ви думаєте, чим закінчится будь яка спроба нарідного артиста Зе домовитися з Пу? Через скільки годин він буде змушений скласти компанію Януковичу? Ви що, думаєте, що шановній Ю дадуть реально щось там відіграти назад в питаннях Криму чи Донбасу?

Те що по суті будь хто - який відповідає формальним вимогам ЦВК може балотуватися в Президенти, чудово. Ознака демократії.

Далі - наш вибір.

(Джерело - Facebook)

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Теги: кандидати, вибори президента, суспільство
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