"Карантин выходного дня" – это сигнал медикам, что подкрепления не будет

Чотири тижні тому в Центрі економіки охорони здоров’я Київської школи економіки ми презентували прогноз перебігу пандемії в Україні до кінця 2020 року. Ми передбачали, що Україна стала на шлях найгіршого з можливих сценаріїв на той момент.

За нашим прогнозом, у першій декаді листопада в Україні мали б реєструвати 10 000 нових хворих на COVID-19 на добу. Це мало призвести до пікової заповненості реанімаційних ліжок на критичні 92%. Згідно з нашою логікою, в цей час уряд повинен був зібратися та ухвалити рішення про комплексні карантинні обмеження. А захворюваність, зупинившись на піку у плюс-мінус 10 тисяч випадків на добу, мала піти на спад.

За такого сценарію ми прогнозували, що від COVID до кінця року може померти 20 000 наших громадян. Ця цифра тоді потрапила в усі новини та виглядала неймовірною. У день нашого першого брифінгу в Україні було зафіксовано 5 062 випадки хвороби, 73 померлих внаслідок COVID-19 за добу та 5302 померлих від початку пандемії. Багато хто не міг повірити, що ця цифра може стати учетверо більшою менше, ніж за три місяці.

Чи справдився прогноз?

На сьогодні, місяць потому, кількість померлих внаслідок COVID-19 майже подвоїлася — їх уже 9145. А добовий приріст зріс втричі — за минулу добу зафіксовано 198 смертей проти 73 на добу місяць тому.

Ми також були точні у тому, як буде відбуватися поширення: у першій декаді листопада Україна реєструє близько 10 000 випадків щодня, а за минулу добу — уже понад 11 000. У цьому ми були співзвучні, і навіть більш точні за прогнози ВООЗ про 9 000 нових випадків COVID-19 в грудні, озвучені на початку жовтня.

Ми також не помилилися в тому, що саме у першій декаді листопада буде критичний момент, який змусить уряд приймати рішення щодо карантину. Але ми помилилися в тому, яке буде це рішення. Замість будь-якого варіанту обмежень, який би зламав епідемічну криву, прийняли "карантин вихідного дня". Захворюваність буде зростати далі, відповідно її пік буде не 10 тисяч хворих на COVID-19 щоденно, а більше. Локдаун також неминучий, але настане пізніше.

Що відбувається у медичній системі зараз?

Справа в тому, що система лікарень ще має запас міцності. 92% завантаженості реанімаційних ліжок — як ми передбачали — не відбулося. Принаймні, на папері, в офіційній статистиці. Адже в реальності у 75 лікарнях по країні вільних ліжок у реанімаціях уже немає. У 19 лікарнях пацієнтів почали класти до інших відділень. 142 COVID-лікарні — а це кожна третя — критично завантажені і от-от не зможуть приймати нових хворих. Ще 92 — перевантажені і наближаються до критичної ситуації. Минулого тижня в областях додали до "першої хвилі" шість нових лікарень, які приймають хворих на COVID-19, та більше 2 100 нових COVID-ліжок. Це дозволило тимчасово розвантажити 24 повністю переповнених лікарні, але до їх числа додалися 23 нових. Не тільки останнього тижня, а й попередні кілька тижнів до списку COVID-лікарень постійно додавалися нові.

Система тестування практично виведена з ладу. Карантинні зони де-факто не діють. Тому фронт проти COVID-19 пролягає зараз через наші лікарні. Ми кидаємо у вогонь боротьби все нові і нові сили, але ворог продовжує наступ. Попереду довга і тяжка зима. Скільки резервів в нас ще є? Як довго лікарі зможуть працювати у режимі максимального напруження? Адже кожен десятий медик в Україні уже хворів на COVID-19. Серед нас, немедиків — це кожен сотий.

"Карантин вихідного дня" — це сигнал медикам, що підкріплення не буде. Мусите стримувати ворога й далі, самі.

Нове рішення уряду обмеження де-факто не посилює, а послаблює. У всіх районах країни у робочі дні матимемо карантинні норми, що відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину, що діяв останній місяць. У реальності "помаранчева" зона мало відрізнялася від "зеленої". Київ, наприклад, останні місяці був "помаранчевим", і став одним з найбільших епіцентрів спалаху в країні.

На вихідних обмеження будуть жорсткі. Але вони не зупинять поширення, а лише спричинять роздратування. За цим послідує невиконання цих обмежень, про яке уже дали зрозуміти окремі бізнеси та навіть цілі міста.

Що потрібно зробити, щоб змінити ситуацію?

Ми рекомендували взяти за приклад Німеччину. Не очікуючи на перевантаження лікарень і маючи одні з найнижчих показників смертності у Європі, ця країна запровадила "полегшену" версію національного локдауну. Будуть обмежені масові заходи, закриті заклади харчування та відпочинку, кіно, спортзали та інші. Але залишаються відкритими школи, торгівля, більшість підприємств. Локдаун діє лише один місяць. Громадянам та бізнесу федеральний уряд надає фінансову підтримку.

На таке рішення треба зважитись, особливо, якщо ситуація відверто не катастрофічна. В Україні вона близька до такої. Але ми обрали новий компроміс з коронавірусом та відклали неприємні рішення на потім.

Наступного тижня Центр економіки охорони здоров’я Київської школи економіки перегляне свій прогноз. Ми врахуємо рішення про "карантин вихідного дня". І не тому, що ситуація краща, ніж ми думали. Навпаки, скоріше за все, прогноз погіршиться. Пік захворюваності настане пізніше, а найгірший прогноз зразка жовтня стане вже не найгіршим. І ціна, що вимірюється у добробуті родин та людських життях, також буде вищою.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.