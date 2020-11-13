Карантин выходного дня – нокаут. Как он поможет людям и стране

Усвідомлюючи характер поширення коронавірусної інфекції, кількість хворих, збільшення важких випадків, нестачу і втому медиків, заповненість лікарень, відсутність кисню і захисних засобів, дороговизну тестів, колапс в лабораторіях, неможливість здати безкоштовні тести (бо їх обмаль і це черги, й результат за кілька днів), я не хочу впадати в огульну критику влади. Мені навіть її шкода.

Розумію, що пандемія – важке випробування не лише для України, а й для всього світу. Але ...

1. Кожна країна, впроваджуючи антиковідний план, враховує особливості своєї економіки, можливості свого бюджету і на перший план ставить захист лікаря і пацієнта.

Китай – через максимально жорсткий локдаун, Швеція – через більш ліберальні правила. Український сценарій – це суцільний хаос.

2. Коли навесні мали одну жертву COVID-19, країну закрили на жорсткий карантин. Зупинили транспорт і бізнеси. Проголосили шляхетну мету – підготувати систему охорони здоров’я до справжньої хвилі захворювань. Виділили 65 млрд і ... вкатали їх в асфальт.

3. Найстрашніше, що втратила українська влада – це час. Вісім місяців не вистачило для створення додаткових відділень, забезпечених не пустими ліжками, а киснем.

Для виплати обіцяних лікарям доплат і страховок, для налагодження виробництва захисних костюмів, створення лабораторій, впровадження доступної системи широкого тестування. Всі ці очевидні і логічні кроки, зрозумілі будь якому управлінцю, сприяли б зменшенню заражень і покращенню допомоги важким хворим.

3. Щодня влада Володимира Зеленського і їх підспівувачі, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, слуги на всіх телеканалах обпльовують медичну реформу, розпочату в попередні роки. Але. Саме система сімейних лікарів рятує сьогодні українську медицину від колапсу.

Це депутат від слуг може собі дозволити з температурою 36,8 лягти в приватну чи відомчу клініку. Більшість українців йдуть на самоізоляцію і єдиний шанс отримати консультацію чи бути врятованим через направлення на КТ – це сімейні лікарі, які на постійному телефонному контакті.

Самі вони тримаються з останніх сил, але , віддамо належне, зарплати сімейних лікарів сьогодні на порядок вище, аніж медиків другої ланки, і можуть досягати до 20 000. Це хоч якийсь стимул триматися на роботі.

На жаль ми не встигли реалізувати другий етап реформи, слуги її фактично заблокували. Зарплата медиків другої ланки (а саме вони в лікарнях несуть все навантаження з хворими на коронавірус) – 8 000-10 000 грн. Ніхто не отримує 300% обіцяної надбавки, а лише 2 000-4 000.

За такі гроші щодня ризикувати життям, бути на межі сил від втоми, ще і заповнювати десятки сторінок дурнуватих звітностей і перевірок – це занадто. Лікарі, медсестри, санітарки масово звільняються.

4. Влада не залучила до вироблення плану боротьби з COVID-19 професіоналів, експертів, відмовилася від діалогу з парламентом. Ми десятки раз пропонували Зеленському зустріч і дискусію , як захистити лікаря і бізнес, але на це немає часу і бажання.

Власне, карантин вихідного дня – це напівзахід, мета якого незрозуміла. Влада не визначила і не оголосила, де за оцінкою експертів найбільші ризики. Якщо це навчальні заклади – їх потрібно перевести на онлайн навчання, якщо це ТРЦ, то чому інші п’ять днів вони працюють, якщо це громадський транспорт, то які механізми мінімізувати ризики?

Тому це напіввагітне рішення навряд чи дасть ефект. Навряд чи створить передишку медикам. Але остаточно доб’є малий бізнес, особливо ятки, які живляться за рахунок суботньо-недільних походів українців на базари.

5. Безумовно, всі країни закривають на карантин свої заклади. Але інші країни при цьому підтримують бізнеси – готельний, туристичний, креативний, ресторанний. Видатки на підтримку малого бізнесу в країнах ЄС вже сягають мільярдів євро.

Так, Україна бідна, але ж як тоді влада сміла викинути такі потрібні сьогодні для захисту медиків і бізнесу 65 млрд грн на безтендере будівництво доріг.

6. Засідання РНБО на тему протидії пандемії мало відбутися ще в серпні. Результатом мали стати реальні законопроекти на підтримку медиків, стимулювання для повернення в мед сферу всіх, хто може зараз допомогти руками – пенсіонерів лікарів, студентів останніх курсів профільних вузів, військових медиків, викладачів профільних вузів, тих, хто має військову спеціальність по мобілізації, всіх, хто міг би розгрузити лікарні.

Швидкі курси і перенавчання медиків інших спеціальностей для тимчасового залучення до допомоги хворим на ковід можна було давно організувати, якби подумали над цим в березні, а не сьогодні, коли гінекологи, урологи проявляють солідарність і допомагають колегам.

7. Відомчі лікарні потрібно відкрити для допомоги важкохворим. Чому пологові будинки передають для інфікованих, а ВІП – палати профільних лікарень стоять порожні, чекаючи, поки в когось важливого підніметься 36,8....

9. Потрібно негайно припинити знущатися з бізнесу. Треба відтермінувати всі ці новації з касовими апаратами бодай на рік, почути ФОПи, протягнути їм руку помочі, а не ставити підніжки. Минулого тижня слуги провалили закон про підтримку ФОПів, в країні пройшли масові протести. Ці люди утримують родини, сплачують податки і створюють робочі місця. Та їм щодня треба дякувати, а не гнобити.

10. Окрема тема – неповага самої влади до засобів захисту, всі ці походи в закриті ресторани без масок, сидіння в залі ВР без масок на очах всієї країни, створюють поганий фон для масочного режиму в країні. Якщо президенту й депутатам можна, чому населенню не можна?

Мене лякає, що влада кидається з крайнощів в крайнощі, нехтуючи при цьому залученням професіоналів, експертною думкою, ще й залякуючи лікарів говорити правду – про відсутність надбавок, страховки, захисних засобів.

Так довго бути просто не може. Воно вибухне.

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