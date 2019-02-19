Карательно-интернациональный долг: опыт Афганистана

Те, кто требуют пересмотреть оценку советской войны в Афганистане, и те, кто протестуют против этого, часто повторяют одну и ту же фразу: "Армия выполняла свой долг". Иногда добавляют: "выполняла честно" или даже "доблестно". И те, и другие сокрушаются, что не все участники боевых действий получили заслуженные награды, что государство недостаточно заботится о ветеранах. И те, и другие ругают политиков. Одни клянут четвёрку кремлевских старцев, решивших в декабре 1979 года силой навести порядок в Афганистане, другие возмущены тем, что через десять лет Съезд народных депутатов назвал это решение заслуживающим "морального и политического осуждения". Словом, во всем-де виноваты политики, а солдаты, офицеры и генералы могут с чистым сердцем повторить вслед за героем песенки Булата Окуджавы "А если что не так – не наше дело: как говорится, Родина велела".

Кремлевские старцы, бесспорно, виноваты. Но о том, как именно Советская армия выполняла в Афганистане свой воинский долг, за что ветераны получали (или должны получить) награды, российские политики и журналисты предпочитают сегодня не распространяться. Выполняла – и всё! Эта тема в путинской России, похоже, табуирована. И не случайно.

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Сначала несколько цифр. Советские потери в этой войне составляют, по официальным оценкам, чуть больше 15 тысяч человек, убитых в боях и умерших от ран и болезней. Граждан Афганистана погибло от одного до двух миллионов. К 1989 году из страны бежали от 5 до 6 миллионов человек. Чтобы масштаб потерь был понятным, замечу, что к моменту вторжения население Афганистана составляло немногим более 13 миллионов человек. Сколько среди погибших афганцев было бойцов сопротивления, точно неизвестно. Пакистанская разведка, лучше других осведомленная о тогдашних событиях в Афганистане, оценила потери моджахедов в 1980–1989 годах примерно в 90 тысяч человек, из них 56 тысяч убитыми. Считается, что в это число не входят потери небольших группировок, не имевших регулярных контактов с пакистанскими властями. С их учетом в боях с оккупационными войсками и армией кабульского режима погибли около 100 тысяч бойцов сопротивления. (Antonio Giustozzi. War, Politics and Society in Afghanistan, 1978–1992. Hurst & company. London.2000. P.115)

Цифры, разумеется, приблизительные. Но вот что важно: соотношение потерь гражданского населения в Афганистане к числу погибших с оружием в руках – как минимум 9 к 1. Это резко выделяет ее на фоне других "больших" войн ХХ века. Общие потери населения СССР во Второй мировой войне, по официальным данным, составили 26,6 миллиона человек, среди них безвозвратные потери вооруженных сил – 8,6 миллиона. Иными словами, гражданского населения погибло в два раза больше, чем военнослужащих. Для Германии это соотношение – примерно 1 к 1, для Вьетнама – 2 к 1. C официальными оценками советских потерь многие могут не согласиться. Но дело в другом: в самых разрушительных войнах, прокатившихся по территориям вовлеченных в них стран, гражданские потери, как правило, не более чем в два раза превышали потери вооруженных сил. Афганская война выпадает из общей картины. Причина проста: Советская армия, доблестно выполняя свой долг, повсеместно применяла стратегию "выжженной земли", а точнее – "выжженных деревень".

В Афганистане СССР был вовлечен в контрпартизанскую войну, к которой оказался совершенно не готов. После 1945 года войска обучали чему-то вроде Второй мировой войны с применением ядерного оружия. Отрабатывались массированные танковые атаки, операторы Генерального штаба рисовали на картах, как ударные дивизии с боями прорываются к Рейну, Сене и Ла-Маншу. Но "перейдя через речку", солдаты и офицеры 40-й армии оказались в ситуации, когда противник есть, но его вроде бы нет, а стратегия и тактика, разработанные для европейского театра военных действий, никак не подходили к горным и пустынным районам, в которых регулярным подразделениям с тяжелым вооружением противостояли маневренные, сравнительно небольшие группы повстанцев, поддерживаемые местным населением.

Войдя в Афганистан, СССР не впервые столкнулся с повстанческим движением, охватывавшим крупные регионы. После Второй мировой войны и вплоть до начала 1950-х годов в западных районах Украины шла тяжелейшая партизанская война. Справиться с Украинской повстанческой армией Москва смогла путём массовых репрессий. Полки МВД и КГБ окружали одну деревню за другой и заподозренных в содействии партизанам убивали, арестовывали или высылали в Сибирь и Казахстан. С 1944 по 1952 год в западных областях Украины было репрессировано около полумиллиона человек. Более 134 тысяч человек были арестованы,153 тысячи убиты и 203 тысячи навечно высланы из Украины. В теории контрповстанческих операций такую стратегию называют "карательной". За действия партизан наказывают население, чтобы уничтожить ресурсную базу повстанческого движения.

В Афганистане "карательную" стратегию осуществляли в гораздо больших масштабах и намного более жестокими методами, чем в Западной Украине. На практике это выглядело следующим образом. Подойдя к селению, войска останавливались. Вот свидетельства экспертов: "После предварительного артиллерийского обстрела блокировались все дороги, затем солдаты выходили из бронемашин и принимались обшаривать деревню в поисках врагов"; обыски "сопровождались акциями слепого вандализма, перепуганных женщин и стариков убивали на месте при малейшем неосторожном движении... В отместку за смерть одного советского солдата уничтожались целые селения". Деревни стирались с лица земли артиллерийскими налетами и ковровыми бомбардировками.

Генерал Альфред Гапоненко так рассказывал о переговорах с афганскими старейшинами. "Смотри, Ахмад, видишь эти два кишлака?.. В одном у тебя живут три жены и одиннадцать детей. В другом – еще две жены и три ребёнка". Рядом стоят два дивизиона "Градов". Один выстрел с твоей стороны – и кишлаки с женами и детьми уничтожат". Кишлаки часто уничтожали и в превентивном порядке. Выжившие бежали в Пакистан и Иран, что, собственно, было одной из целей советского командования. Если в Украине заподозренных в сочувствии повстанцам высылали в Сибирь, то в Афганистане они уходили в изгнание сами. Последовательное применение "карательной" стратегии и объясняет аномально высокую долю гражданских лиц в общих потерях афганского населения.

По-другому Советская армия воевать не умела, да и имевшиеся вооружения не позволяли наносить точечные удары, поэтому били по площадям. Были и специфически афганские обстоятельства. Один из ключевых факторов успеха в контрпартизанской войне – надежная разведывательная информация. Создать агентурные сети среди афганского населения КГБ и военная разведка не смогли. Помимо всего прочего, оперативники в подавляющем большинстве не знали местных языков, переводчиков не хватало. Воспоминания советских советников свидетельствуют, что им практически полностью приходилось полагаться на афганских коллег, а те далеко не всегда готовы были делиться деликатной информацией, часто недолюбливали, а иногда и ненавидели "шурави". Советские генералы и офицеры хорошо понимали, что, не имея достоверной информации, они не могут отличить моджахедов от мирных жителей.

Итог очевиден. Афганская война была не "ошибкой советского руководства", как ее до сих пор стыдливо именуют. Это было уничтожение мирного населения, ответственность за которое несут не только кремлевские старцы, но и исполнители преступных приказов, "доблестно выполнявшие свой воинский долг".

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Колонка опубликована на сайте Радио Свобода