Каша в наших головах. При чем тут Ахметов-Коломойский-Фирташ

Владимир Зеленский сделал полезную вещь - спросил в Фейсбуке у украинцев, какие пять главных проблем волнуют конкретно каждого. Более 25 тысяч человек (с учетом анкет на сайте ЗЕ) уже ответили.

Другая часть Фейсбука взорвалась ироничными комментариями, высмеивающими качество хотелок соотечественников. Массовый соцопрос, устроенный шоуменом, показал, что в головах у тысяч украинцев плещется довольно забористая каша: поднять пенсии-зарплаты и снизить налоги; побороть коррупцию и разогнать МВД, СБУ, ГПУ; закончить войну и жить в сильной и независимой стране; расстрелять президента-депутатов-министров и восстановить верховенство закона; понизить-контролировать цены и поддержать малый бизнес. Список нереальных, несовместимых, часто откровенно глупых, а иногда и злобно-детских желаний можно продолжать очень долго.

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При чтении этого бесконечного полотна хотелок я ощущаю не высокомерную иронию, а страх, страх за будущее страны: у многих украинцев, откликнувшихся на призыв Зеленского, нет и намека на критическое мышление, им свойственны чересчур упрощенное представление о политическом устройстве страны, непонимание экономики, черно-белый взгляд на вещи, неприкрытое недоверие к любым институтам власти и ненависть к людям, эту власть представляющим.

Будем честны: с такими избирателями у демократии мало шансов обеспечить лучший выбор из возможного. Да, несколько тысяч комментариев в ФБ – нерепрезентативная выборка. Но, боюсь, такой аргумент успокоит только совсем заядлых оптимистов: нет оснований верить, что у большинства из 25 миллионов взрослых украинцев, которые не зарегистрированы в этой соцсети, в голове существует более рациональная картина мира.

Кто же заварил эту опасную кашу в головах соотечественников? Шеф-поварами точно могут себя считать представители СМИ – журналисты, редакторы, медиаменеджеры, собственники медиа. Три звезды Мишлен достались бы ТВ. Креативный класс Киева и 5-7 других украинских городов может сколько угодно меряться годами несмотрения телевизора, рассказывать, как удобно получать информацию из телеграм-каналов и разводить фейсбук-баталии под постами министров. Но Украина – страна маленьких городков и сел: более половины украинцев проживают в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек.

Здесь нет даже плохих коррумпированных университетов, сюда не заезжают с лекциями гарвардские профессора, а местные СМИ, если существуют, то чаще всего подконтрольны местным политикам. Картину мира для миллионов людей “пишут” шеф-редактора телевизионных служб новостей и новостных каналов. “Пишется” это полотно с оглядкой на политические и бизнес-интересы собственников: Ахметова, Коломойского, Фирташа-Левочкина, Пинчука, Медведчука, Мураева-Рабиновича, Порошенко-Кононенко и т.д. День за днем ТВ-новости понемногу подпиаривали собственников и их союзников, обливали грязью их конкурентов или неугодных министров-депутатов-глав НБУ, власть в целом. Добавьте сюда неизменный фокус ТВ-новостей на трагических событиях и негативе. В итоге медийная Украина, засевшая в головах миллионов, выглдядит даже хуже настоящей (хотя этого не так-то просто было добиться).

Например, большинство украинцев путаются в экономических показателях, думая, что они в разы хуже реальности. Например: рост цен - проблема номер один по мнению украинцев, в то время как Нацбанк рапортует о минимальной за пять лет инфляции; люди считают, что каждый третий соотечественник - безработный, а на практике каждый десятый; реальная средняя зарплата намного выше, чем до кризиса, а украинцы уверены, что год от года беднеют - и т.д.

Семь лет назад известный британский think-tank Hansard Society провел исследование - как разные каналы информации влияют на вовлеченность людей в демократические процессы. Один из выводов: британцы, для которых таблоиды – основной источник информации, оказались неважными участниками политического процесса. Они в два раза негативнее воспринимают политиков и решения властей, чем люди, которые вообще не читают газет. Они реже ходят на выборы, они фаталистичны и недоверчивы, радикальны по многим вопросам и склонны верить в популистичные обещания. В общем, с читателями таблоидов строить демократию трудно. Но есть и хорошие новости: таблоиды – источник информации номер один только каждого пятого британца.

Из плохого: только для каждого пятого украинца телевидение не является основным источником информации.

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P.S. Как представитель СМИ, я не снимаю с себя (и тысяч порядочных коллег-журналистов) частичной ответственности за массовое разрушение мозгов соотечественников. Журналисты, которые не врали и не манипулировали, виноваты, что не нашли способ быть услышанными миллионами. Хотя я не уверен, что такой способ вообще существует.