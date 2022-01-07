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Казахстан. Короткий урок для Украины

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Казахстан. Короткий урок для Украины

руководитель общественно-политической редакции LIGA.net
07.01.2022, 16:00

Независимые медиа – единственная возможность сохранить именно ваш голос, который должен быть громким

В 2014 году, в самые трудные времена для Украины, мы в LIGA.net выбрали писать правду. Многие издания купили. Многие издания закрыли. У нас хотели отобрать все. Мы выбрали путь сопротивления. С первого дня Майдана мы вели LIVE, который читали миллионы. И это был один из немногих источников информации, когда власть контролировала почти все. И страна одержала победу.

Сегодня мы также ведем хронику революции в Казахстане, где люди так же оказались один на один с режимом диктатора, который отдал приказ расстреливать людей без суда и возможности защищать себя. Наш LIVE прочли уже почти 100 000 человек. Нам пишут казахи из разных уголков планеты.

Но я не знаю, чем закончится революция в Казахстане. Возможно, так же, как в Беларуси или России. Но я точно знаю, что если бы в Казахстане, Беларуси и России были свободные медиа, были настоящие политические партии, было бы сильное гражданское общество – диктаторы были бы повержены. А у нас сегодня не было бы российско-украинской войны.

Защита своей страны начинается с первого шага. Поддержите качественные независимые медиа, которые позволяют каждому иметь слово. Каждому дают возможность быть услышанным. Становитесь на другую сторону истории – когда еще все можно сделать иначе, можно сделать правильный выбор, можно удержать демократию.

У диктаторов всегда будет ресурс врать. У олигархов всегда будет ресурс врать. Среди них независимые медиа – единственная возможность сохранить именно ваш голос, который должен быть громким. Он должен быть.

Казахстан. Короткий урок для Украины

Казахстан. Короткий урок для Украины

Казахстан. Короткий урок для Украины
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казахстан liga.net
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