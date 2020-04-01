Казус Ермака, как фактор безумной ненасытности

Борьба главы Офиса президента Украины Андрея Ермака за свое административное выживание, после обнародования порции видеозаписей, на которых его брат за приличные суммы в американской валюте обещает решить вопросы кадровых назначений и обеспечить получение иных преференций, приобретает новые оттенки.

Как правило, в цивилизованных странах, попав в аналогичную ситуацию чиновники "берут самоотвод", то есть, уходят в отставку на время расследования преступлений, связанных с их деятельностью, чтобы одним лишь фактом своего присутствия во власти, не оказывать влияния на ход расследования и правосудия. Ведь на чиновников де-факто распространяется презумпция виновности, как принцип противодействия коррупции и различных злоупотреблений должностными возможностями.

Вместо этого, Андрей Ермак напротив, прикрываясь своим должностным положением и влиянием, обратился с заявлением в Государственное бюро расследований по обнародованным записям с возможным участием его брата.

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Открыто уголовное производство по статьям о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190); вмешательстве в деятельность государственного деятеля, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 344); разглашении государственной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 328); превышении власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 364).

В связи с этим стоит отметить, что торговля должностями и прочими преференциями, является тяжким преступлением. При этом само по себе придание широкой огласке уже совершенного и выявленного преступления никак не может являться государственной тайной, разглашение которой повлекло тяжкие последствия. Преступление, кто бы его ни совершил, не может быть тайной.

О какой "государственной тайне" вообще может идти речь? В чем именно состоит "государственная тайна"? Наверное, в том, что торговля всем тем, что чиновник в состоянии продать, начиная от должностей и различных преференций, до суверенитета своей страны, агрессору и оккупанту ради удовлетворения взаимных желаний, все это и есть главная государственная тайна! А разглашение фактов торговли должностями и коллаборации с врагом, может иметь тяжкие последствия лишь лично для зарвавшегося чиновника высшего ранга.

Стало быть, если бы Андрей Ермак был честным человеком, то он сам, по собственному желанию ушел бы в отставку на время расследования обнародованных фактов. Но он так не поступит. Ибо он пришел во власть не для того, чтобы помогать президенту и сделать нашу жизнь лучше. Он пришел во власть для решения своих личных материальных вопросов.

Железным аргументом тому, является покупка Андрем Ермаком 11 марта 2020 года для личных нужд автомобиля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска за 3,2 млн грн, накануне его десятимесячного пребывания во власти вместе с президентом Владимиром Зеленским.

По-видимому, Андрей Ермак обладает двойной ненасытностью. С одной стороны, за время пребывания во власти он обрастает различными материальными благами, с другой – фактически президентскими полномочиями. И то, и другое явно не свойственно зарплате и компетенции главы Офиса президента.

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Подписав 12 июля 2019 года со своим коллегой Владиславом Сурковым нормандский протокол, Ермак фактически направил Украину на путь присоединения к ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей - Ред.).

Если бы в украинском парламенте вместо пятой путинской колонны присутствовала настоящая политическая оппозиция, то уже, как минимум, было б инициировано парламентское расследование всей деятельности Ермака в Офисе президента.

Даже околокремлевские кураторы в лице Алексея Чеснакова поставили Ермаку "диагноз" – врун и жулик. Андрей Ермак с самого начала своей карьеры в Офисе президента плотно сидит на кремлёвском крючке. И если кремлевские кураторы сливают своего суперагента влияния на самом высоком уровне украинской власти, это свидетельство того, что желание Ермака максимально использовать все свои возможности для усиления своего влияния и своих ближайших родственников, может иметь для страны разрушительные последствия. Это тяжелый удар по имиджу главы государства и всей страны.

В сложившейся ситуации для себя Андрей Ермак выбрал наихудший путь. Вместо того чтобы добровольной уйти в отставку, испариться, временно исчезнуть, в конце концов, в целях защиты своих личных преступных интересов он стал оказывать влияние на следователей ГБР, дабы прикрыть преступления и к тому же усилить свои властные позиции.

По-видимому, увлекшись общением со своими кремлевскими наставниками, в погоне за обогащением и влиянием, Андрей Ермак забыл, что Украина - не Россия. В Украине часто меняется власть, а все его деяния задокументированы, причем с обеих сторон, как украинской, так и российской сторонами. Сегодня ему удается прикрыться влиянием президента. А сегодня, переходит в завтра.

Общая ситуация в стране стремительно ухудшается. Прогнозируются досрочные парламентские выборы. Стоит лишь надеяться на то, что в Украине наконец-то будут созданы политические элиты, которые придя во власть, разберутся со всеми предшествовавшими им политическими пройдохами и просадохами и по всей строгости закона.

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Лишь только тогда в стране наступит политическая весна, и начнутся, наконец, посадки. Рано, или поздно все лица причастные не только к торговле должностями и к сдаче национальных интересов, но и те кто их активно прикрывает, будут привлечены к ответственности. Ненасытных крыс нигде не любят.

В сложившейся ситуации позитивным моментом является тот факт, что такие властные временщики как Андрей Ермак своей безумной, переходящей все разумные грани, ненасытностью будут лишь способствовать их скорейшему созданию и приходу к власти.

В Кремле испытывают нескрываемое недовольство действиями Ермака. Основной мотив недовольства – покупка мерседеса в день подписания минского протокола о создании совета с ОРДЛО. До этого, Ермак вызывал у Суркова недовольство своим юлением, в частности отступлением от договоренностей, на основании которых 9 декабря 2019 года Путин соизволил встретиться с Зеленским в Нормандском формате. Скандал с обнародованием видеозаписей дошел до президента РФ. В окружении Путина решается вопрос о замене Ермака на другую кандидатуру по интеграции Украины в ОРДЛО.