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01.04.2020, 07:35

Казус Ермака, как фактор безумной ненасытности

Казус Ермака, как фактор безумной ненасытности
Юрист, директор Института национальной политики

Если бы Андрей Ермак был честным человеком, он сам ушел бы в отставку на время расследования обнародованных фактов. Но он так не поступит

Борьба главы Офиса президента Украины Андрея Ермака за свое административное выживание, после обнародования порции видеозаписей, на которых его брат за приличные суммы в американской валюте обещает решить вопросы кадровых назначений и обеспечить получение иных преференций, приобретает новые оттенки.

Как правило, в цивилизованных странах, попав в аналогичную ситуацию чиновники "берут самоотвод", то есть, уходят в отставку на время расследования преступлений, связанных с их деятельностью, чтобы одним лишь фактом своего присутствия во власти, не оказывать влияния на ход расследования и правосудия. Ведь на чиновников де-факто распространяется презумпция виновности, как принцип противодействия коррупции и различных злоупотреблений должностными возможностями.

Вместо этого, Андрей Ермак напротив, прикрываясь своим должностным положением и влиянием, обратился с заявлением в Государственное бюро расследований по обнародованным записям с возможным участием его брата.

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Открыто уголовное производство по статьям о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190); вмешательстве в деятельность государственного деятеля, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 344); разглашении государственной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 328); превышении власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 364).

В связи с этим стоит отметить, что торговля должностями и прочими преференциями, является тяжким преступлением. При этом само по себе придание широкой огласке уже совершенного и выявленного преступления никак не может являться государственной тайной, разглашение которой повлекло тяжкие последствия. Преступление, кто бы его ни совершил, не может быть тайной.

О какой "государственной тайне" вообще может идти речь? В чем именно состоит "государственная тайна"? Наверное, в том, что торговля всем тем, что чиновник в состоянии продать, начиная от должностей и различных преференций, до суверенитета своей страны, агрессору и оккупанту ради удовлетворения взаимных желаний, все это и есть главная государственная тайна! А разглашение фактов торговли должностями и коллаборации с врагом, может иметь тяжкие последствия лишь лично для зарвавшегося чиновника высшего ранга.

Стало быть, если бы Андрей Ермак был честным человеком, то он сам, по собственному желанию ушел бы в отставку на время расследования обнародованных фактов. Но он так не поступит. Ибо он пришел во власть не для того, чтобы помогать президенту и сделать нашу жизнь лучше. Он пришел во власть для решения своих личных материальных вопросов.

Железным аргументом тому, является покупка Андрем Ермаком 11 марта 2020 года для личных нужд автомобиля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска за 3,2 млн грн, накануне его десятимесячного пребывания во власти вместе с президентом Владимиром Зеленским.

По-видимому, Андрей Ермак обладает двойной ненасытностью. С одной стороны, за время пребывания во власти он обрастает различными материальными благами, с другой – фактически президентскими полномочиями. И то, и другое явно не свойственно зарплате и компетенции главы Офиса президента.

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Подписав 12 июля 2019 года со своим коллегой Владиславом Сурковым нормандский протокол, Ермак фактически направил Украину на путь присоединения к ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей - Ред.).

Если бы в украинском парламенте вместо пятой путинской колонны присутствовала настоящая политическая оппозиция, то уже, как минимум, было б инициировано парламентское расследование всей деятельности Ермака в Офисе президента.

Даже околокремлевские кураторы в лице Алексея Чеснакова поставили Ермаку "диагноз" – врун и жулик. Андрей Ермак с самого начала своей карьеры в Офисе президента плотно сидит на кремлёвском крючке. И если кремлевские кураторы сливают своего суперагента влияния на самом высоком уровне украинской власти, это свидетельство того, что желание Ермака максимально использовать все свои возможности для усиления своего влияния и своих ближайших родственников, может иметь для страны разрушительные последствия. Это тяжелый удар по имиджу главы государства и всей страны.

В сложившейся ситуации для себя Андрей Ермак выбрал наихудший путь. Вместо того чтобы добровольной уйти в отставку, испариться, временно исчезнуть, в конце концов, в целях защиты своих личных преступных интересов он стал оказывать влияние на следователей ГБР, дабы прикрыть преступления и к тому же усилить свои властные позиции.

По-видимому, увлекшись общением со своими кремлевскими наставниками, в погоне за обогащением и влиянием, Андрей Ермак забыл, что Украина - не Россия. В Украине часто меняется власть, а все его деяния задокументированы, причем с обеих сторон, как украинской, так и российской сторонами. Сегодня ему удается прикрыться влиянием президента. А сегодня, переходит в завтра.

Общая ситуация в стране стремительно ухудшается. Прогнозируются досрочные парламентские выборы. Стоит лишь надеяться на то, что в Украине наконец-то будут созданы политические элиты, которые придя во власть, разберутся со всеми предшествовавшими им политическими пройдохами и просадохами и по всей строгости закона. 

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Лишь только тогда в стране наступит политическая весна, и начнутся, наконец, посадки. Рано, или поздно все лица причастные не только к торговле должностями и к сдаче национальных интересов, но и те кто их активно прикрывает, будут привлечены к ответственности. Ненасытных крыс нигде не любят.

В сложившейся ситуации позитивным моментом является тот факт, что такие властные временщики как Андрей Ермак своей безумной, переходящей все разумные грани, ненасытностью будут лишь способствовать их скорейшему созданию и приходу к власти.

В Кремле испытывают нескрываемое недовольство действиями Ермака. Основной мотив недовольства – покупка мерседеса в день подписания минского протокола о создании совета с ОРДЛО. До этого, Ермак вызывал у Суркова недовольство своим юлением, в частности отступлением от договоренностей, на основании которых 9 декабря 2019 года Путин соизволил встретиться с Зеленским в Нормандском формате. Скандал с обнародованием видеозаписей дошел до президента РФ. В окружении Путина решается вопрос о замене Ермака на другую кандидатуру по интеграции Украины в ОРДЛО.

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Теги: минские договоренности, гбр, Офис президента Украины, андрей ермак
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