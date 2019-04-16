Кейс Савченко: как отложенные проблемы подрывают авторитет власти

Суд в Броварах (Киевская область) освободил из-под стражи Надежду Савченко и Владимира Рубана. Это не означает их невиновность - просто не была выбрана мера пресечения. Рассмотрение дела по сути продолжается. Обоих обвиняют в подготовке вооружённого нападения на Верховную Раду, целью которого было убийство значительной части политической элиты страны.

Но поговорить я хочу не об этом. Моё личное отношение к Савченко и её роли в политике я обозначил текстом, который вышел до присвоения звания Героя Украины, до политических взлётов и падений, в момент когда будущая героиня и обвиняемая ступила на украинскую землю. Заголовок "Почему в деле Савченко стоит избегать щенячьего визга восторга" говорит само за себя. Позицию я не изменил.

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Тем не менее, виновность в подготовке теракта должен установить суд и только суд. Поэтому речь не о сути дела, а о совпадениях в политике.

Давайте вспомним историю последних дней.

3-4 дня назад в прессе активно начала обсуждаться сюжетная линия сериала "Слуга Народа", в частности эпизод первого сезона, в котором Голобородько (персонаж, которого играл Зеленский) расстреливает депутатов Парламента.

Чуть более суток назад (14 апреля) эту тему затронул господин Парубий, спикер Верховной Рады, рассуждая о будущем парламента при президенте Порошенко и президенте Зеленском.

И, наконец, 15 апреля госпожа Савченко освобождена из-под стражи в зале суда.

Сам факт выхода бывшего депутата на свободу бьёт по рейтингам Петра Порошенко, поскольку именно он говорит о реформировании судебной системы и именно в сфере его ответственности находится назначение руководителей силовых ведомств. В конце концов, генеральный прокурор Луценко - более чем просто политический соратник президента.

Естественно, перед вторым туром выборов кейс Савченко несёт угрозу. Возникает вопрос: может ли он быть обращён против второго финалиста президентской гонки - Владимира Зеленского. Да, может, в том случае, если совпадение фактов получит продолжение и будет выглядеть следующим образом.

Шаг 1. Тезис о расстреле Рады в сериале обсуждается в связи с программой Зеленского как кандидата в президенты (что уже отчасти сделал господин Парубий).

Шаг 2. В зале суда отпускают Савченко и Рубана, которым выдвинуто обвинение в подготовке... расстрела Рады. Сделано.

Шаг 3. Сегодня-завтра стоит ожидать бурной активности медиа, в первую очередь журналистов 112 канала и NewsOne, которые спросят у Надежды Савченко "за кого вы будете голосовать?" Если та ответит, что "ни за кого", фиксируем упущенную возможность для Петра Алексеевича. Но если она ответит "за Зеленского" - это будет настоящий джек-пот для команды, которая активно продвигает тезис о возможности реванша "всех тёмных сил". И в таком случае последуют шаги 4 и 5.

Шаг 4. Через СМИ (ответ Савченко покажут Прямой, Пятый, ТРК Украина - это как минимум) максимально распространяется информация. Штаб Петра Алексеевича выходит с тезисом "видите, даже такие люди собираются вокруг Зеленского".

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Шаг 5. С новой силой распространяется тезис об опасности реванша, причем теперь уже ставится знак равенства между Савченко, Голобородько, Зеленским и, возможно Россией. Сработает ли такой вариант? Сработает на 100%. Реализация этой технологии даёт дополнительно 5-7% одному из кандидатов и отнимает 4-5% у второго. Почему цифры разные? Потому что речь идёт о борьбе за "перетоки" - за тех, кто не голосовал за финалистов в первом туре. В первую очередь это избиратели Гриценко, Смешко, Тимошенко.

Но такая технология, давая тактические выгоды, несёт и стратегические угрозы. Неработающая судебная система, отсутствие точки в деле Савченко подрывает авторитет государственных институтов. По крайней мере, возникает сразу несколько важных вопросов:

Савченко арестовали 22 марта 2018 года. Сегодня 16 апреля 2019 года. За это время суд уже мог бы завершить рассмотрение дела по сути. Но не завершил и, по большому счёту не начал - массового допроса свидетелей пока не было. Содержание под стражей как мера пресечения было выбрано исходя из потенциальной опасности фигурантов дела. Работники прокуратуры дважды доказывали, что такая есть. Так что мешало доказать опасность третий раз? Если действительно была опасность и люди готовили расстрел (это должен доказать суд, но, см. вопрос 1 - суда не было), то какие меры будут предпринимать силовики в ближайшее время? Опасность же растёт. Самый главный вопрос: когда завершится рассмотрение дела по сути? Или сейчас это уже не важно и не отвечает политическому моменту?

Ещё раз подчеркну: я не говорю о том, что это спланированная комбинация. Естественно, это всего лишь совпадение. Досадное пересечение по времени абсолютно разных процессов с абсолютно разными действующими лицами. Но результат таких совпадений подтачивает (как и десятки других комбинаций) доверие к системе правосудия и следствию как таковому. Использование этого результата в политической гонке подточит его ещё больше.

И это проблема, которую придётся решать любому из избранных президентов.

В случае Петра Порошенко - придётся ответить на вопрос "и что дальше, где работа назначенных вами силовиков и где работа реформированного суда?". Это будет бить по доверию, по рейтингам и т.д.

В случае с Зеленским ключевой вопрос "что делать с Савченко", в то время как ты вначале должен разобраться с назначением силовиков. То есть, ты теряешь время, вопрос не решается. Это бьёт по доверию, рейтингам и т.д.

И вот это уже действительно проблема.