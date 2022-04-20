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Кейс Швезиг или немецкий филиал Газпрома. Почему за сливом информации может стоять Кремль

Цей матеріал також доступний українською
Кейс Швезиг или немецкий филиал Газпрома. Почему за сливом информации может стоять Кремль

советник министра обороны Украины
20.04.2022, 13:10

Вполне логично, что слив информации о сотрудничестве немецкого политика Мануэлы Швезиг с Газпромом – показательная порка Кремля. Для тонуса

История с Мануэлой Швезиг – лидером немецкой правящей партии и главным Министром северо-восточного государства Мекленбург-Передняя Померания, которая вступила в сговор с российским Газпромом и лоббировала строительство Северного потока-2, до безобразия прозрачная.

Напомню, Швезиг обвиняют в создании экологического фонда, который существовал на деньги российского газового монополиста "Газпром". Они якобы защищали окружающую среду провинции и параллельно лоббировали интересы российской компании.

Кейс Швезиг – это предупреждение со стороны России всем немецким политикам, которые вздумают заявлять, что "Путин нас всех обманул", или другим способом "предать" кремлевских благодетелей.

Если судить по сообщениям СМИ, в руководстве Германии потихоньку меняются настроения относительно помощи Украине. Очень медленно. Каждый германский политик, ранее мокнувший хобот в поток материальных благ из России, сегодня взвешивает – а где та грань дозволенного, которая позволит сохранить европейский комфорт и не разругаться с обидчивыми российскими друзьями.

Россияне это прекрасно понимают. Они лучше всех знают, сколько у них клиентов в Германии, которые должны быть благодарны. Самое логичное в этой ситуации – взять одного из отступников и показательно выпороть. Дабы остальные были в тонусе.

Подающая надежды дама-политик, по самые уши лоббировавшая российский газопровод в обход Украины, а теперь вдруг заговорившая об "обмане" – идеальный кандидат, чтобы слить немного информации западной прессе. 

Это четкий сигнал: не болтайте обидного, иначе вам испортят карьеру. 

Поэтому я бы не сильно радовался. Это очень непростая ситуация. Ибо Россия обладает знаниями, которые в ближайшие годы-десятилетия могут форматировать германскую (и не только) политическую элиту. Поди-найди теперь приличного кандидата в канцлеры без реальных или мнимых хвостов. Один вброс – и все, ты пособник мясников из Бучи. 

Поэтому не спешите радоваться заявлениям о выделении какой-то помощи (в любой стране могут быть свои нюансы). Критически важен срок поставок. А он может драматически растянуться из-за формальностей. 

Россияне – преступники, но не дураки. Они не будут требовать от контрагентов невозможного. Они будут требовать законного и возможного, но обесценивающего усилия. Это более тонкая работа. Ей сложнее противодействовать. 

Но ничего. Голос Украины, благодаря нашей армии и всему народу, звучит гораздо громче и слышат нас лучше.

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Германия газпром северный поток-2 лоббирование транспортировка газа война россии против Укарины Мануэла Швезиг деньги газпрома
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