Кейс Швезиг или немецкий филиал Газпрома. Почему за сливом информации может стоять Кремль

История с Мануэлой Швезиг – лидером немецкой правящей партии и главным Министром северо-восточного государства Мекленбург-Передняя Померания, которая вступила в сговор с российским Газпромом и лоббировала строительство Северного потока-2, до безобразия прозрачная.

Напомню, Швезиг обвиняют в создании экологического фонда, который существовал на деньги российского газового монополиста "Газпром". Они якобы защищали окружающую среду провинции и параллельно лоббировали интересы российской компании.

Кейс Швезиг – это предупреждение со стороны России всем немецким политикам, которые вздумают заявлять, что "Путин нас всех обманул", или другим способом "предать" кремлевских благодетелей.

Если судить по сообщениям СМИ, в руководстве Германии потихоньку меняются настроения относительно помощи Украине. Очень медленно. Каждый германский политик, ранее мокнувший хобот в поток материальных благ из России, сегодня взвешивает – а где та грань дозволенного, которая позволит сохранить европейский комфорт и не разругаться с обидчивыми российскими друзьями.

Россияне это прекрасно понимают. Они лучше всех знают, сколько у них клиентов в Германии, которые должны быть благодарны. Самое логичное в этой ситуации – взять одного из отступников и показательно выпороть. Дабы остальные были в тонусе.

Подающая надежды дама-политик, по самые уши лоббировавшая российский газопровод в обход Украины, а теперь вдруг заговорившая об "обмане" – идеальный кандидат, чтобы слить немного информации западной прессе.

Это четкий сигнал: не болтайте обидного, иначе вам испортят карьеру.

Поэтому я бы не сильно радовался. Это очень непростая ситуация. Ибо Россия обладает знаниями, которые в ближайшие годы-десятилетия могут форматировать германскую (и не только) политическую элиту. Поди-найди теперь приличного кандидата в канцлеры без реальных или мнимых хвостов. Один вброс – и все, ты пособник мясников из Бучи.

Поэтому не спешите радоваться заявлениям о выделении какой-то помощи (в любой стране могут быть свои нюансы). Критически важен срок поставок. А он может драматически растянуться из-за формальностей.

Россияне – преступники, но не дураки. Они не будут требовать от контрагентов невозможного. Они будут требовать законного и возможного, но обесценивающего усилия. Это более тонкая работа. Ей сложнее противодействовать.

Но ничего. Голос Украины, благодаря нашей армии и всему народу, звучит гораздо громче и слышат нас лучше.

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