"Кипрская" тактика для аннексированного Крыма

Специально для Крым.Реалии

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила во время выступления на виртуальным круглом столе под эгидой Атлантического совета, что российские оккупанты целенаправленно изменяют состав населения аннексированного Крыма. "Они вытесняют украинское население из Крыма. С другой стороны, они завозят туда российских граждан. Мы имеем разные цифры, но даже по российской статистике 100 000 россиян заехали в Крым, а неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан есть уже сейчас в Крыму, и это, безусловно, является огромной угрозой для национальной безопасности", – отметила дипломат.

Этот демографический инструмент отнюдь не нов, когда речь идет об аннексиях. Он широко применялся в Советском Союзе. Любимым приемом советского руководства была индустриализация в той или иной советской республике, позволявшая завозить работников из соседней России.

Для того, чтобы коренным образом изменить состав населения Латвии, которая только в 1940 году была оккупирована советским войсками, в Москве решились на настоящий партийный переворот в Риге. Первый секретарь ЦК компартии Латвии Янис Калнберзиньш, который выступал против непродуманной индустриализации, был заменен москвичем Арвидом Пельше, верным слугой Леонида Брежнева.

Индустриализация состоялась.

В Латвию приехали десятки тысяч рабочих из соседних регионов России, которые вообще не понимали, что едут фактически в другую страну. И там появились две общины, практически не поддерживавшее контактов друг с другом.

В результате, на момент краха Советского Союза, Латвия столкнулась с проблемой никому больше не нужных предприятий и людей, которые не отдавали себе отчет о том, что жили на оккупированной территории. И эта проблема не изжита до сих пор. Десятки тысяч жителей Латвии не являются ее гражданами, так как не демонстрируют готовности к натурализации, не хотят учить государственный язык и воспринимать страну проживания как государство, которое больше не имеет ничего общего с Россией.

В политической системе страны постоянно присутствуют партии, ориентированные на так называемое русскоязычное население. И в результате государственные интересы Латвии могут быть обеспечены только в том случае, если парламентскую коалицию создает широкий спектр латышских политических партий – от либералов до национал-радикалов. И это только один из "советских" примеров использования демографического оружия для недопущения провозглашения независимости оккупированной территории, лишения ее исконного населения возможности самостоятельно решать свою судьбу.

Как такой демографический инструмент работает сегодня, мы можем увидеть, когда проанализируем результаты недавних президентских выборов в самопровозглашенной Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК). Их победителем стал глава правительства Эрсин Татар, сторонник существования на острове двух государств. А действующий президент ТРСК Мустафа Акынджи, который выступает за объединение острова, проиграл. Но между кандидатами очень небольшой разрыв. И может показаться, что так работает обычная демократия. Просто на этот раз сторонников сохранения независимого государства турок-киприотов больше.

Но не все так просто. После разделения острова в 1974 году, Турция завезла на контролируемую ею часть Кипра тысячи переселенцев с континента. Это была продуманная политика.

Несмотря на все конфликты, греки и турки на Кипре научились находить общий язык. И в Анкаре могли опасаться, что когда острая фаза конфликта пройдет, между общинами вновь возникнет возможность нахождения взаимопонимания. А это означало бы, что позиции Турции в регионе неизбежно ослабнут, что, кстати, действительно начало происходить в 90-е годы.

Но на этот момент, на Кипре уже жили десятки тысяч людей, для которых он был не отдельным государством, а продолжением Турции, "турецкого мира". Которые вообще не понимали, для чего нужно общее государство с греками. В том, что эти люди всегда будут голосовать за тех кандидатов, которых поддерживает Анкара, сомнений нет. А значит, возможность объединения Кипра всегда будет под вопросом. Хотя формально ничего особенного не произошло. На Северном Кипре и так живут турки, ну приехали другие турки – какая разница? А разница есть – и ощутимая.

Россия сейчас делает практически то же самое.

Ну, казалось бы, в Крыму и так большинство населения – это этнические русские. Приедут другие этнические русские, ситуацию это все равно не изменит. Но это совсем не так. В Крым едут люди, которые вообще не понимают, что это территория Украины. Если возникнет возможность восстановления территориальной целостности страны, проблема статуса этих людей станет одной из самых больших проблем для международного сообщества, не только для Украины. Примерно так же, как проблема лиц, переселенных из Турции на Кипр всегда возникает на переговорах по объединению острова. И понятно, что у руководства республики Кипр и у представителей ТРСК разные взгляды на решение этой проблемы. И это различие взглядов потом отражается на итогах выборов.

В Москве это прекрасно понимают. А потому будут делать все возможное, для того чтобы демографический образ Крыма был кардинально изменен. Ведь территория – это не только земля, это еще и люди. Прежде всего – люди.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.