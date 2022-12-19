Китай vs Тайвань – возможна ли большая война. Часть первая: стратегия дикобраза

Император Китая Си Цзиньпин во время празднования столетия компартии Китая и уже во время коронации (замаскированной под партийный съезд) заявил, что является сторонником идеи "объединения с Тайванем". Для этого компартия и лично Си готовы на "любые необходимые" и даже "военные мероприятия".

Кто-то может сказать, что это риторика, направленная на внутреннюю пропаганду. Возможно, да. Или нет. Си не может предложить ни КПК, ни народу Китая ничего нового. Стабильность – это не мечта, это аргумент. Да и стабильность под вопросом. Нужна какая-то мечта, а "национальное объединение" похоже на то, что можно продать народу и КПК.

Считаю, что Си теоретически может отдать приказ начать операцию против Тайваня. Однако представить себе контуры операции, хотя для Китая будет выглядеть успешной, довольно трудно. Именно необходимость высокой вероятности успеха операции является важнейшим фактором для анализа.

Объяснение, как обычно, будет очень длинным.

Долгое время режим Чан Кайши в Тайване надеялся на возвращение территорий материкового Китая благодаря технологическим преимуществам армии.

Однако с развитием как Китая, так и Тайваня эта концепция становилась все более нереалистичной. Больше нельзя даже надеяться, что Тайвань способен захватить Китай.

Напротив, это Китай теоретически может провести операцию против Тайваня военными усилиями, которые не станут для компартии критическими (я об обеспечении чисто военной внешней безопасности) и не повлечет за собой проблемы выживания режима (опять же сугубо из позиций безопасности).

По крайней мере так казалось до того момента, пока Владимир Путин не решил захватить Украину.

"СТРАТЕГИЯ ДИКОБРАЗА"

После либерализации Тайваня и с развитием НОАК среди истеблишмента США – это обобщение, но пусть будет – основной концепцией обороны острова была "стратегия дикобраза", о которой вы, наверное, слышали. Хотя окончательно она под этим названием была сформулирована гораздо позже.

"Суть этой стратегии заключалась в том, чтобы Тайвань не казался добычей. Десантная операция на Тайвань должна была быть такой сложной, чтобы Китай не решился напасть. Суть этой стратегии – готовность тайваньцев к партизанской войне на собственной территории, где Китай не сможет победить".

Но сменился только Китай, изменился и Тайвань. Для страны, тотально зависящей от функционирования развитой экспортной экономики, идея встречать врага на побережье и добивать во время партизанского сопротивления в застройке – уже не так привлекательна. Враг действительно вряд ли сможет победить, но и ты победить не способен, потому что теряешь не просто порты, а всю логистику, всю промбазу и в конце концов всю экономику. Это непохоже на победу для нынешнего Тайваня, скорее на поражение.

Поэтому власти Тайваня последовательно игнорировали "концепцию дикобраза" как единую, желая реализовать более глобальную концепцию, которая должна была помешать высадке значительных сил коммунистов на Формозе. В такой концепции "стратегия дикобраза" – только составляющая, и даже не самая важная.

Однако и здесь возникла проблема.

Дело в том, что такая стратегия обороны означает, что Тайвань должен быть способен если не уничтожить, то хотя бы нейтрализовать флот Китая, обезвредить китайские воздушные силы и действовать на материке на операционную глубину, которая исключит или значительно усложнит армии КНР тотальную бомбардировку Тайваня с территории Китая. Это подобно тому, как главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный видит гарантию мира для Украины от России.

Это размах милитаризации Тайваня, который должен быть примерно соразмерен милитаризации Китая, притом что Тайвань не может и не сможет тратить на собственную армию сопоставимые с Китаем средства.

В разработке такой армии и флота Тайваня могли бы помочь США. Но для них это очень рисковая стратегия. По мнению политического истеблишмента США, это слишком агрессивный шаг, который может ускорить войну вместо того, чтобы отвратить ее. Анонс такого уровня милитаризации, по мнению США, привел бы к тому, что Китай начал бы действовать немедленно.

Переоснащение армии – это долго, переоснащение флота – это еще длиннее. Но зачем Китаю ждать окончания развития армии Тайваня, ждать момента, когда флот Тайваня становится равносильным флоту Китая?

"Китай бы не ждал и ударил. США пришлось бы вмешаться в конфликт, и это привело бы к войне с Китаем, которой в США мало кто хотел".

К тому же США очень рационально считали, что уравнять военные силы Тайваня и Китая, возможно, нереально – и Тайвань все равно проиграет эту гонку вооружений, подорвав экономику. В Китае же такую милитаризацию сочли бы не желанием защитить Тайвань, а желанием помочь Тайваню захватить Китай или желанием США нейтрализовать Китай.

США всегда были рады развивать сухопутную армию Тайваня, средства ПВО, предоставлять какое-то количество противокорабельных ракет, обучать мобильные партизанские группы, насыщать их "джавелинами", "стингерами". Даже были согласны развивать истребительную авиацию и самоходную артиллерию Тайваня.

Но развивать что-то другое – без особого энтузиазма, чтобы не испугать Китай. И перед началом нашей войны было определенное противоречие между "стратегией дикобраза", поддерживаемой США, и концепцию тотальной обороны, которую желали получить власти Тайваня и тайваньский бизнес.

Риторика тайваньских военных долгое время напоминала риторику Украины перед началом войны: "Спасибо за "джавелины", но нам нужны самолеты, ракеты и танки, а еще желательно корабли и подлодки". Просто Украина хотела получить их бесплатно, а Тайвань был готов платить.

Между концепцией тотального поражения и "стратегией дикобраза" был найден компромисс. Это точечное переоснащение тайваньской армии, которое назвали стратегией всеобщей обороны.

Идея заключалась в том, что точечное переоснащение армии Тайваня и набор асимметричных действий могли нейтрализовать флот Китая без создания тайваньского флота и воздушных сил, которые Китай мог считать угрозой собственному существованию. То есть современные силы обороны Тайваня создавались именно для того, чтобы асимметрично противодействовать современной армии и флоту Китая. Точно так же, как противодействуем России мы сейчас.

Как-то все так и строилось.

В чем основывалась "стратегия дикобраза" и почему многие считали, что это может быть основная концепция обороны?

КРЕПОСТЬ В МОРЕ

Тайвань – это практически гора в море. Целая гряда скал, бывшие вулканы и тропический лес. А еще фортификация, часть которой тайваньцы охотно показывают всем, а часть, видимо, никому не показывают.

"Песка на острове почти нет. Повсюду камни. Копать в нем окопы – очень непростая задача для нападающих. Воздушный десант даже при подавленной ПВО не сможет нигде быстро закрепиться".

На побережье почти всюду плотная застройка, там проживает около 90% населения – 20 миллионов человек. Двадцать. Миллионов. Людей. Застройка прерывается промзонами, полями, каналами, логистическими терминалами. Фактически все магистральные дороги, кроме горных, и развязки окружены зданиями. Развязки многоуровневые.

Логистическая связность острова очень высокая, но это не дороги через пустыню – пехота будет иметь возможность зацепиться на побережье, и каждая развязка легко может превратиться в ловушку. И это мы только о гражданских зданиях.

На западное побережье выходят десятки рек. Часть из них не очень широкие, но несколько действительно огромны и позволяют тайваньцам даже в условиях успешного морского десанта НОАК отрезать врага и мешать его продвижению дальше.

Да, на Тайване хватает и полей, и визуально пустых мест, но каждое из них не позволяет врагу сосредоточить там средства и силы. Тот, кто там высадится, попадет под риск атак из-за зданий, под огонь пристрелянной артиллерии и не сможет продвигаться вперед без проблем, потому что некуда и негде.

"На всех крупных реках есть мосты. Даже в условиях неожиданной атаки реки вряд ли смогут быть использованы речным флотом врага для продвижения и поддержки пехоты".

Фортификация на Тайване есть не только в горах и под ними. Старые огневые точки есть на побережье, они достаточно известны. Похоже, есть еще новые. Пологие берега и места удобны для прикрытия десанта, хотя их не так много. Опять же не могу знать о текущем положении дел, когда-то миновали плотно.

Пока довольно долго тайваньские сухопутные силы готовятся к операции в одном и том же месте. Сын может попасть служить в армию на то же место и с той же задачей, что и его отец, а может, и дедушка.

Старая фортификация на консервации. Будут ли ее использовать, подорвут или заминируют, я не знаю, потому что не знаю плана обороны острова. Однако на Тайване есть и современные примеры фортификации: системные, вписанные в рельеф, углубленные и, вероятно, огромные. Возможно, даже объединены в сеть хотя бы между большими реками.

То есть даже в условиях, когда на поверхности будет десант, управление силами и средствами может быть не потеряно. Часть новых фортификаций, вероятно, является имитацией.

В общей сложности население острова составляет 24 миллиона человек на площади, равной полутора площадям Киевской области. А если не учитывать горы, это просто Киевская область.

Тайвань – остров, поэтому большая часть населения не сможет эвакуироваться (об этом позже). То есть армия обороны будет насчитывать десятки, возможно, даже сотни тысяч дополнительных бойцов. Теоретический расчет Тайваня – несколько миллионов, но, окей, представим, что для миллионов просто не хватит оружия, поэтому пусть будут сотни тысяч.

Эти бойцы будут объединены в самооборону – она называется войсками защиты или как-то так, и будут действовать как усиление кадровой армии.

"Просто представьте себе количество морского десанта, которое нужно высадить на остров ради победы. Мотивация у тайваньцев будет, все видели, что произошло с Гонконгом. Все видели, как воевала Украина".

Когда можно либо умереть расстрелянным в подвале, либо заставить дорого заплатить за собственную жизнь, потому что держишь оружие в руках, тайваньцы выберут сопротивление. Так же, как и украинцы.

На Тайване обязателен призыв с 19 лет. Большинство мужчин служили в армии, хотя в последнее время срок службы сократили. Они будут призваны, но будут еще сотни тысяч добровольцев в дополнение к кадровой армии (130 000) и морской пехоте (15 000).

Тайваньцы – гуру городского камуфляжа, который в мире больше нигде не используется. Танки они маскируют под груды мусора и гражданскую технику, очень хорошо маскируют. Да, это старые танки, но для поддержки пехоты и против легкой техники морского десанта их хватит. Даже спутниковая и аэроразведка НОАК вынуждены будут заниматься селекцией целей в очень сложных условиях.

Даже при отсутствии или уничтожении тайваньского флота, если коммунисты разбомбят аэродромы, десантная операция Си на Тайвань окажется адом. Китай никогда в современной истории не имел операций хотя бы отдаленно похожих по размеру на операцию, которую нужно реализовать для оккупации Тайваня.

АРМИЯ КИТАЯ

Армия Китая – это всего лишь 2 миллиона человек, которых никуда и никогда не перемещали в таких объемах. Даже единая система логистики была создана в Китае практически в последнее десятилетие, до этого не было глобальной логистики, а была логистика военных округов внутри страны.

В таких условиях было сложно представить, что власти Китая, которые очень зависят от западных рынков, могут принять самоубийственное решение начать десантную операцию. Но, как мы теперь знаем по собственному опыту, это не очень сильный аргумент. Именно поэтому Тайвань не особо полагался на чисто партизанскую войну и сухопутные силы.

УКРАИНСКИЙ ДИКОБРАЗ

Когда Си поддержал вторжение Путина в Украину, план казался идеальным. Россия должна была очень быстро провести операцию по захвату Украины. После этого Путин должен был начать договариваться с Европой о продолжении экспорта газа и ресурсов, раскалывая Европу изнутри и отделяясь от США. Мол, россияне все равно захватили Украину, у вас будет энергетический кризис, зачем нам эта вражда, давайте как-то договариваться, иначе я могу пойти дальше – например, в страны Балтии.

Конечно, мы должны увидеть раскол НАТО. Италия молчала бы. Франция просила бы о мире. Германия должна была стать союзником РФ по вопросу газа.

Далее Си мог бы оценить уровень противодействия НАТО, ЕС и США – России, оценить уровень санкций и принять решение о формате оккупации Тайваня.

Однако все произошло наоборот. Украинский дикобраз не сдался, российская кадровая армия была уничтожена, ЕС и НАТО объединились, а санкции, хоть и не привели к падению России, оказались очень и очень болезненными для режима Путина.

И сейчас китайские технологические гиганты (даже государственные) и китайский бизнес с ужасом смотрят на уровень этих санкций и очень не хотят почувствовать их на себе.

Предполагаю, коммунисты в конце концов пришли к важному выводу, что техническое переоснащение армии при отсутствии опыта и проверенной на практике логистики не позволяет реализовать технологические преимущества собственной армии.

Война РФ в Украине – очень тревожный звоночек для Китая, потому что армия последнего где-то такая же по своей сути, как и российская. В условиях тотальной коррупции и отсутствия инициативы в войсках никто не может сказать, сможет ли Китай реализовать свое преимущество перед Тайванем, тем более что операция против Тайваня будет в разы сложнее операции России.

К тому же авторитарные режимы традиционно не доверяют армии и держат ее довольно маленькой и слабой (то есть контролируемой). Автократы боятся генералов.

Сейчас Китай вынужден реально рассчитать, сколько нужно времени, чтобы захватить Тайвань. Это не недели. Это минимум месяцы до того момента, как начнется десантная операция большими силами.

Теперь все понимают и видят, как Россия не может в условиях плотной ПВО реализовать тотальное преимущество в авиации и ракетном вооружении на поле боя. Теперь все видят, что уничтожение инфраструктуры не приводит к желанию сдаться, а даже наоборот. Теперь все видят, что украинская территориальная оборона способна противодействовать кадровой российской армии, и поверьте, тайваньская самооборона будет гораздо эффективнее.

Да и опыт российской кадровой армии был больше опыта китайской (именно опыт, а не обученность). И это не очень помогло.

Следовательно, реализация только "стратегии дикобраза" на Тайване может привести к тому, что Китай не сможет захватить Тайвань даже в условиях тотального преимущества НОАК. И это даже если США не вмешаются в конфликт лично, а будут только помогать острову обеспечением. Перспективы для коммунистов не слишком оптимистичны.

В ПОРЯДКЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: СЦЕНАРИЙ ВОЙНЫ

Попробуем представить, как выглядит операция против Тайваня в новых реалиях, если решение об операции будет принято в ближайшие месяцы или годы. Весь конфликт мы будем рассматривать в варианте, когда США будут избегать прямого вмешательства и любых прямых столкновений с Китаем. Это не потому, что я считаю это маловероятным – никто на самом деле не знает, как будут действовать США (и это фича). Это только потому, что конфликт вокруг Тайваня при прямом участии США – это уже другой конфликт, и название ему – Третья мировая война.

Аналогично мы не рассматриваем возможность использования Китаем ядерного оружия, потому что это опять-таки совсем другая война. Аналогично мы не будем рассматривать действия Японии, которая, возможно, будет действовать вне зависимости от США. Но не будем рассматривать вариант, в котором нападение Китая на Тайвань будет синхронизировано с нападением КНДР на Южную Корею.

Нулевой тезис. Китай будет только одну попытку, поэтому нападение не будет неожиданным. Количественное и даже качественное преимущество Китая над Тайванем не вызывает сомнений, но теперь все поняли, что этого может оказаться недостаточно.

"Си постарается не повторить ошибок Путина, но если и нанесет удар, то удар, который будет иметь высокие шансы на успех. Потерять лицо для Си неприемлемо".

Если Китай хочет захватить Тайвань, мобилизацию и массовую подготовку нужно будет начать до начала операции. Это будет как мобилизация личного состава, так и мобилизация средств и логистики, а также подготовка к десантной операции. Необходимо будет расширить возможности флота и подготовить базы флота к возможным ответным ударам.

Такие действия будет невозможно скрыть. Помощь Тайваню значительно увеличится сразу после того, как Китай начнет собственные приготовления. В условиях, когда мы уже выгребли все, что необходимо для реализации "стратегии дикобраза", высока вероятность того, что Тайвань получит новейшие и сложные системы обороны.

Как минимум, Тайвань с момента начала подготовки Китая получит артиллерию, средства ПВО – как комплексы, так и запасы ракет, истребители – вместе с противокорабельным и другим вооружением, противокорабельные ракеты морского и сухопутного базирования, противотанковые ракеты и ПЗРК, стрелковое оружие, мобильные радары и прочее. Возможно, Тайвань получит и противоспутниковые системы, а именно системы ПРО THAAD.

И это мы говорим чисто о перспективах десанта. А до него еще предстоит дожить.

Первый тезис. У Китая огромный флот. За тоннажем он даже обходит флот США. Но вряд ли Китай сможет в нынешних условиях использовать против Тайваня весь свой флот одновременно. В ответ на начало приготовлений к агрессии Китай получит санкции, американские – точно. Мы – яркий прецедент.

"После введения санкций Китай будет вынужден использовать значительную часть своего флота для прикрытия конвоев с собственными судами и судами контрагентов, чтобы помешать их аресту и перехвату флотом США".

К тому же флот Китая будет вынужден обеспечивать блокаду острова на значительной удаленности от собственных берегов.

В качестве аксиомы мы приняли гипотезу, что США будут избегать вмешательства и исключили действия флота Японии. Тем не менее Китай такой вариант не может считать аксиомой, поэтому должен будет выделить часть флота для прикрытия района операции от возможного нападения флота США и Японии. Также нужно как-то прикрывать собственные базы флота от нападения беспилотных морских аппаратов (здесь также мы создали прецедент), диверсий, минирования и т.д.

Второй тезис. Вряд ли Китай сможет использовать всю свою сухопутную армию против Тайваня. Во-первых, она вся не нужна, во-вторых, нужно будет прикрывать всю территорию Китая.

Однако расширение морской пехоты флота (40 000) и сил десанта (в том числе и сил береговой обороны и, скорее всего, сводных разведывательных частей НОАК в количестве около 40-50 000) будет в значительной степени происходить за счет переквалификации кадровых подразделений сухопутки. А мобилизованные присоединятся к кадровой армии на остальных направлениях по всей стране.

То есть десантироваться будут обученные солдаты, даже самые боеспособные из всей армии, но все равно преимущественно не специалисты по морским десантам.

К тому же китайская парадигма основывалась на привлечении специализированных гражданских судов, но первоначально построенных под возможность использования морпехов, для обеспечения десанта. Такие корабли при условии плотной противокорабельной обороны все равно будут достаточно уязвимы для противодействия тайваньцам.

Третий тезис. Интеграция Китая в мировую экономику на порядок превышает аналогичную интеграцию России, поэтому вряд ли до начала операции санкционный режим для Китая будет слишком жестким.

Но в результате той же интеграции даже незначительные санкции могут нанести Китаю гораздо больше вреда, чем России более жесткие. И начнут действовать эти санкции с момента начала подготовки, а не с начала операции.

Собственно, мобилизация сделает начало операции для Китая неизбежным в большинстве сценариев, потому что Китай опять не может позволить себе потерять лицо. Начало мобилизации приведет к экономическим потерям, поэтому она не может быть длительной и, соответственно, не сможет стать системной. Бонусом – ковидные ограничения, которые будут влиять на ход мобилизации.

Четвертый тезис. Малая площадь Тайваня, с одной стороны, создает для командования сил обороны острова проблемы, потому что прятать средства и силы будет сложно.

"С другой стороны, малая площадь и плотная застройка позволяют создать очень плотную и замаскированную ПВО и ПРО, каждый переданный до начала операции Китая комплекс будет повышать плотность прикрытия. Опыта прорыва такой плотной ПВО не имеет ни одна страна мира, даже США".

Высокая вероятность того, что Тайвань сможет сохранить собственные аэродромы и свой солидный парк истребителей во время первых ракетных и авиационных ударов. Под вопросом остается обеспечение авиации и флота горючим в условиях тотальной блокады острова – в открытых источниках информации не очень много, а имеющаяся, скорее всего, неполная.

Пятый тезис. Тайваньский флот не очень многочисленный, но он будет под зонтиком островной ПВО и ПРО. Качество этой обороны известно, оно очень высокое, как показал опыт Украины.

Оценить качество китайского ракетного оружия и систем ПВО и ПРО пока невозможно. Скорее всего, китайскому флоту удастся нейтрализовать или заблокировать флот Тайваня, но цена будет высокой. Впрочем, тайваньские противокорабельные ракеты размещаются не только на кораблях, но и на мобильных установках на суше.

Морской десант сможет высаживаться только после того, как будут подавлены береговые установки, иначе их ждет то же самое, что и армию РФ под Одессой. Уничтожить береговые ПКР помешают силы ПВО Тайваня. Даже если не удастся использовать истребители, количество комплексов ПВО в Тайване существенное, как для такой территории.

Шестой тезис. Кибервойна может быть успешной против инфраструктуры и только короткий промежуток времени. Кибератаки могут повлечь за собой хаос среди гражданских, обрушить правительственные сайты, прекратить работу публичного и железнодорожного транспорта, приостановить платежи.

Но до сих пор никто и никогда не смог осуществить успешное кибервоздействие на глобальную способность армии выполнять свои обязанности, тем более в таких объемах.

Отключение электроэнергии на несколько суток, отсутствие мобильного интернета и проблемы с транспортом мало влияют на способность ПВО и флота противодействовать ракетной атаке. Я не очень квалифицированный в этом вопросе человек, но считаю маловероятной кибератаку Китая, способную помешать работе ПВО, ПРО и флота Тайваня.

Идем дальше.

Китаю будет необходимо время на подготовку, поэтому Тайвань также сможет провести целый комплекс мероприятий перед началом активной фазы операции. Тайваню предстоит накопить запасы ракет, топлива, стрелкового оружия, ПТРК и ПЗРК и начать обучение сухопутных сил обороны острова".

Также можно провести накопление запасов пищи и воды, частичную эвакуацию гражданских островов. Женщины и дети могут быть вывезены в другие страны во время подготовки, что снизит нагрузку на коммунальную систему острова. Во время мобилизации китайские хакеры будут пытаться нанести удар по тайваньской армии и инфраструктуре.

"Как следует из приведенных тезисов, операция Китая должна начаться с мощной ракетной и авиационной атаки на систему ПВО и ПРО острова вместе с глобальной кибератакой. Аналогично вся агентура Китая на Тайване попытается помешать Тайваню обороняться. Оценить продолжительность такой операции сложно".

И даже если Китай сможет использовать тысячи ракет и сотни самолетов, а Тайвань не будет способен уничтожить пусковые НОАК, вряд ли уничтожение ПВО и ПРО Тайваня будет быстрым. Опыт Украины говорит, что прорыв плотной ПВО страной, не имеющей такого опыта, – дело не столь быстрое.

Конечно, во время мобилизации Китай сможет наращивать запасы собственных ракет, но проблемой станет определить расположение сил обороны Тайваня и обеспечить целеуказание. Упомянутая ранее плотная застройка позволит перемещать комплексы ПВО, ПРО и ПКО, делать имитационные цели. При удачной маскировке Китай много ракет будет тратить в молоко.

Основание ПВО Тайваня – это радар с фазированной решеткой AN/FPS-115 PAVE PAWS на горе Лешань (не путать с городом Лешань в материковом Китае). Он, по открытым данным, позволяет видеть цели на дистанции до 5000 км, то есть по всей территории Китая.

Это один из шести самых мощных радаров в мире. Сейчас его модернизируют или будут модернизировать в ближайшее время (контракт на полмиллиарда долларов со сроком исполнения – 2023 год).

Конструировали этот радар для того, чтобы он мог пережить ракетные и авиационные нападения Китая. Он прикрыт собственными средствами ПВО и даже зенитной артиллерией, поэтому зерг-раш аналогами иранских мопедов маловероятен, к тому же радар стоит на горе высотой 2600 м. Есть данные, что радар имеет собственные имитационные элементы, но это кажется неправдой, потому что главная решетка одна.

К сожалению, Тайвань отказался от поставки второго радара, потому этот сосредоточен на территориях Китая и китайском побережье. А то, что, условно говоря, за спиной Тайваня – этот радар не видит. Но такие данные Тайвань сможет получать от флота США.

Этот радар способен видеть даже корабли и спутники.

Неизвестно, есть ли (будут ли) у Тайваня противокосмические комплексы, способные сбивать спутники Китая. Но расписание пролета этих спутников Тайвань будет точно иметь, и это очень поможет в маскировке сил и средств тайваньцев от детализированной спутниковой разведки.

К тому же радар является частью радарной системы США, то есть объединен в сеть с другими радарами. Это значительно усложнит действия китайского флота, потому что для флота США перемещения китайцев будут как на ладони.

Как я уже говорил, прямое столкновение маловероятно, однако Китай может считать по-другому, поэтому ему придется реагировать на перемещение флота США.

Даже в случае, если этот радар будет уничтожен, нужно помнить: он не единственный (в общей сложности радаров более 30), хотя остальные – менее мощные и имеют меньшую дальность.

Продолжение – в следующей части.

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