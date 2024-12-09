Как вы думаете, что сегодня больше всего нужно пехотинцу и его подразделению на поле боя? Нет, это уже не автомат и даже не дрон. Можно иметь оружие, но если ты слеп – оно будет неэффективным.

Главное в современной войне – это планшет с программами типа "Дельты" и "Кропивы". Все начинается с этого – с ситуативной осведомленности, когда боец смотрит на поле боя не через окно блиндажа и даже не через мавик.

Это не просто карты – это многослойные карты с большим массивом данных: где, что заминировано, где расположены позиции врага, где именно вчера работал танк противника, а где миномет…

Вносятся даже данные с точками прилетов вражеских снарядов, потому что они дают представление и о дистанционных огневых возможностях врага, и о потенциальных укрытиях от его же обстрелов, и еще кое-что, о чем скажу ниже.

Именно с этого начинается боевая задача. Если командир подразделения 20 лет смотрел на бумажную карту, то ему будет трудно овладеть новыми подходами.

Еще одна огромная фронтовая проблема сегодня – это РЭБ, как на авто бойца, так и в окопе. Потому что дроны врага везде. Поэтому вся (!) передвижная техника на фронте должна быть с современными системами РЭБ, которые глушат частоты.

С окопным РЭБ сложнее – боец включает его, чтобы защитить себя. Беда в том, что этот РЭБ глушит и наши птички.

Для решения этой проблемы командование должно не просто обеспечить РЭБами, а еще и организовать такое взаимодействие, чтобы каждая вылетающая от нас птичка имела коридор без радиопомех.

Учили ли этому в советских военных академиях? Скажу больше – с такой проблемой не сталкивалась ни одна армия мира. Потому что это первая война дронов.

Еще одна важная проблема – коммуникационно-психологическая. Модель советской армии "я – начальник, ты – дурак" сегодня не работает. Не те времена, не те люди.

Представьте, что вы командир взвода, задача которого – настроить дроны на пониженные частоты, чтобы они пролетели вражеский РЭБ. Для этого надо где-то найти необходимые модули, выпаять старые, впаять новые и главное – знать: где, как и куда.

И тут уж, если нет нормальной коммуникации с бойцами, хоть кричи, хоть матерись – личный состав только закроется в себе и результата не будет. А специалистов – мало.

Чтобы разрулить эти проблемы, нужно обладать смелостью, адекватностью, творчеством и менеджерскими качествами. Старые учебники этому не учат...

Еще один новый вызов – массированное минирование. Прошли времена, когда сапер заходил в серую зону, ставил растяжки и возвращался назад. В такой масштабной войне должно быть и масштабное минирование. А как его обеспечить, если все просматривается и простреливается?

Дистанционным минированием. А это – снова дроны. И снова – планшеты, чтобы понимать, где миновать нужно, а где уже заминировано. К тому же противник детонирует мины артиллерийскими обстрелами – тут и пригодятся отметки воронок от артобстрелов россиян.

Если командиры уровня рота-бригада понимают эти тенденции – потери будут минимальными, задачи будут выполняться. Если командиры воюют "как когда-то", по советским учебникам – их подразделения обречены…

А отсюда – проблемы не только на фронте, но и в тылу: от трудностей мобилизации до потери веры в победу и доверия к власти.

Современный мир изменяет войну, а значит, должны изменяться и Вооруженные Силы. Они должны быть адекватными не только в технологическом, но и в организационном и психологическом планах. А изменения эти должны проводить люди, которые сами являются современными, ценность которых определяется не возрастом или погонами, а скилами, соответствием условиям войны.

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