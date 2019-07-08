Коалиция-300 как ответ мостостроителям с триколором

Уже через две недели мы увидим, как Владимир Зеленский берет страну под свой единоличный контроль. Социологические опросы показывают, что ему по силам сформировать самостоятельное большинство в Верховной Раде на базе Слуги народа. Но Зеленскому может не хватить 20-30 депутатов для формирования большинства. Уже сейчас очередь из Лексусов выстраивается на банковой. Кто заключит сделку с президентом и станет "золотой акцией" - Голос, Евросолидарность, Батькивщина? Вероятно, что никто из них.

Первыми в двери Зеленского постучат засеватели-мажоритарщики. Ключевое требование этих людей - дотации на округ. С помощью дотаций они будут переизбираться, подкупая избирателей. Дотации - это то, что может гарантировать только власть. Никогда мажоритарщик не переходит в оппозицию, кроме как перед выборами. Так что все две сотни мажоритарщиков - независимо от того, под каким брендом баллотировались - захотят в партию власти, либо будут сотрудничать со Слугой народа ситуативно.

Большой соблазн для любого президента - договориться с теми, кого проще купить. Так делал Янукович (тушкование), так делал Порошенко (опирался в голосованиях на осколки регионалов). Этот сценарий - наращивание недостающих голосов чужими мажоритарщиками - поведет Слугу народа по простому пути, потому что не придется ни с кем договариваться, не придется формировать коалиционное соглашение, не придется согласовывать партийные программы. Вся страна - в одних руках. Так зачем выбирать что-либо другое?

Потому что если вы - власть, то вы с таким сценарием провалитесь. Власть, сформированная одной партией, будет объектом критики всех и каждого. Многочисленные телеэфиры, любые медийные площадки - оппозиция и критика. В глазах половины избирателей происходящее будет узурпацией. И от Майдана такую власть спасет только чудо.

У президента Владимира Зеленского есть шанс не повторить ошибку Петра Порошенко, который допустил развал демократической коалиции после 2015 года. Есть шанс сформировать широкое большинство прозападных, проевропейских, пронатовских партий. Евросолидарность, Голос, Батькивщина должны стать частью коалиции со Слугой народа. Четыре фракции будут иметь более чем 300 голосов для того, чтобы вести страну в Европейский Союз, НАТО и реформировать ее по западному образцу.

Да, это трудный выбор. Он будет означать, что очень многим гетьманам придется забыть обиды, отложить в сторону грязь и споры, и начать работать на страну. То же самое придется делать избирателям. Будет много критики. Будет много оппонентов такого сценария. Потому что лобби олигархов, лобби Москвы - чрезвычайно сильно. Оно будет делать все, чтобы ситуация в стране накалялась. Коломойский будет разыгрывать свою карту внутри Слуги народа и среди мажоритарщиков, пытаясь взять партию под контроль; Медведчуки и колонна России будет делать все, чтобы война разгоралась и вышла за пределы Донбасса. Все это будет сопровождаться "мостами", "переправами" и другими информационными операциями.

Поэтому для всех нас - это не просто парламентские выборы. Мы выбираем не партию. Мы ставим точку в направлении движения. Но защитить этот выбор сможет только президент, закрепив его в парламенте прозападным союзом, выбрав сложный путь, требующий говорить и идти на компромиссы. Нравится нам это или нет - нам придется искать согласия друг с другом. Согласия, которое не оставит шансов Москве.

Какой путь выберет Владимир Зеленский?