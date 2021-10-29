Когда Кремль уберет свои войска с украинской земли, нам не нужно будет применять Bayraktar

В Министерстве иностранных дел Франции и Министерстве иностранных дел Германии заявили о беспокойстве из-за того, что Украина впервые применила беспилотники Bayraktar на Донбассе.

Я полностью разделяю беспокойство Франции и Германии. Меня действительно очень беспокоит то, что нам приходится очищать свою землю от российских наемников и оккупантов, вместо того чтоб Россия вывела свои войска с территории Украины.

Но что же нам делать, если сами они не уходят?

А еще меня беспокоит то, что Bayraktar не применяется ежедневно.

Кроме этого, меня беспокоит то, что Франция и Германия заигрывают с Кремлем. Но это не исправит Bayraktar.

Так что я прекрасно понимаю беспокойство наших европейских партнеров и считаю, если Кремль уберет свои войска с нашей земли, то мы не будем вынуждены применять Bayraktar.

Так что Германии и Франции стоит меньше беспокоиться, а больше усилить давление на Россию.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.