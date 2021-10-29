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Когда Кремль уберет свои войска с украинской земли, нам не нужно будет применять Bayraktar

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Когда Кремль уберет свои войска с украинской земли, нам не нужно будет применять Bayraktar

общественно-политический деятель
29.10.2021, 19:51

Вместо беспокойства по поводу применения Украиной Bayraktar на Донбассе, Франции и Германии нужно перестать заигрывать с РФ и усилить на нее давление

В Министерстве иностранных дел Франции и Министерстве иностранных дел Германии заявили о беспокойстве из-за того, что Украина впервые применила беспилотники Bayraktar на Донбассе. 

Я полностью разделяю беспокойство Франции и Германии. Меня действительно очень беспокоит то, что нам приходится очищать свою землю от российских наемников и оккупантов, вместо того чтоб Россия вывела свои войска с территории Украины. 

Но что же нам делать, если сами они не уходят? 

А еще меня беспокоит то, что Bayraktar не применяется ежедневно. 

Кроме этого, меня беспокоит то, что Франция и Германия заигрывают с Кремлем. Но это не исправит Bayraktar. 

Так что я прекрасно понимаю беспокойство наших европейских партнеров и считаю, если Кремль уберет свои войска с нашей земли, то мы не будем вынуждены применять Bayraktar. 

Так что Германии и Франции стоит меньше беспокоиться, а больше усилить давление на Россию.

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Bayraktar орлдо
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