Когда не хочешь быть президентом. Рецензия на книгу экс-прессера Зеленского – Юлии Мендель

Глубоко за полночь я закончил читать книгу Юлии Мендель "Каждый из нас президент". За несколько часов до этого я уже знал, что буду делать после того, как прочитаю последние строки, написанные бывшим пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского.

И вот, читаю "…Как только мы понизим градус неприятия другого и посмотрим на себя откровенно, мы станем намного взрослее, ведь тогда мы будем больше ценить друг друга и то, что уже стало нашим достижением, – нашу любимую Украину, в которой каждый уже – Президент". Бросаю взгляд на справочные данные – тираж 2 000 экземпляров, закрываю и… Сразу беру другую книгу, которую заранее положил рядом с собой. Неважно, что это была за книга. Представьте себе любую. Важно, что мне надо было перебить приторное послевкусие от книги Юлии Мендель. От плохо написанного текста, состоящего из набора штампов; неприкрытого, граничащего с религиозным экстазом, упоения персоной Владимира Зеленского; праведного, с точки зрения автора, негодованием в адрес Петра Порошенко. А еще в этом тексте много, очень много плоской и банальной философии.

Только Юлия Мендель сможет рассказать вам, почему она решила написать эту книгу так, как она ее написала. Нет смысла догадываться о мотивах. Точно также как и анализировать творческий путь автора и то, благодаря чему она оказалась на посту пресс-секретаря.

Давайте откровенно – подобная "минута славы" выпадает не всем и нечасто. Я не считаю Мендель успешным пресс-секретарем. Спикером, в смысле "выразителем мнения" администрации президента – не стала. И запомним мы ее (если запомним), то больше по каким-то скандалам и нарядам. Так что давайте не будем говорить про автора. Но мы можем поговорить о том, что он написал.

В этой книге вы не найдете ни одного упоминания о неправильности, сделанном Владимиром Зеленским. Ни одного. В представлении автора он безупречен.

В принципе, то, как Юлия Мендель пишет о Владимире Зеленском, так какой-нибудь монашек вполне может писать про то, что он думает о боге. Все (за исключением одной) главы предваряет цитата Зеленского. Он – хозяин своего слова ("второго февраля 2021-го Зеленский доказал, что не говорит впустую"). Он, как в свое время Ленин, прост и "…не опьянен славой и что воспитание и простота – важнейшие черты его личности". Он – стратег и провидец – поскольку "…видение Владимира Александровича было долгосрочным, он понимал, что главным двигателем к окончанию войны могли быть только сами люди". И так далее. То, что человеку и политику свойственно ошибаться, принимать неправильные решения, стыдится их, а иногда и исправлять, в голову видимо не приходит. Зеленский в этой книге – икона. Он мессия, которого, не зная того сама, ждала вся Украина.

Зеленскому в этой книге противостоит его предшественник Петр Порошенко. С тем упоением, с которым Мендель рассказывает о шестом президенте, с таким же рвением она ненавидит пятого. Для нее он тот, кто разделяет украинское общество своими ценностями. Она называет его "президентом болтливого языка", "неугомонным", а в конце книги вообще отказывается называть его по имени, определяя как "этот субъект".

Дьявол для Юлии Мендель симпатичнее чем Петр Порошенко. Он для нее "президент-радикал, президент войны, президент с самым громким голосом…". В принципе ничего странного в таком противопоставлении нет. Но особо не вспоминается активная антипорошенковская деятельность Мендель до ее прихода на Банковую.

Удивляет еще и то, с какой развязностью и пренебрежением Мендель рассуждает о людях. Случай и власть, ненадолго приподнявшие Юлию Мендель над нами смертными, сделали с ней удивительное (хотя и обычное) – убедили, что ее мнение может быть кому-то интересно, а сама она имеет право раздавать оценки. Серьезно, Юлия Владимировна 34 лет отроду – для вас 37-летний премьер-министр Алексей Гончарук – "мальчик"? Как же мне, 45-летнему тогда вас называть?

Законы политического нонфика предполагают, что мы, как читатели, не имеем доступа к политике и не знаем, как политики принимают свои решения. Именно поэтому мы покупаем книги тех, кто туда попал. Мы хотим знать подробности, факты, пикантные детали, если уж на то пошло. Мы хотим зайти на политическую "кухню", почитать о спорах, о том, как президент управляет страной. И вот с этим у Юлии Мендель большие проблемы.

Вместо фактов читатель получит мнение. Мы совсем немного узнаем о работе пресс-секретаря, но почти ничего о том, на кого она работала. Автору не хватает ни понимания происходящего в стране, ни отстраненности.

Уверен, что тому есть объяснение – Мендель просто не была допущена к принятию этих самых решений. Едва ли не самое яркое ее воспоминание в книге о том, как Ангела Меркель пожала ей руку. Так что, если вы решите, что именно этой книги вам не хватает для того, чтобы понять, как работает государство при Зеленском – я вас разочарую, этого в книге вы не найдете. Я, во всяком случае, не нашел.

Но это книга для вас, если вы до этого зачитывались женскими журналами с их достаточно простыми советами о том, как жить.

Вас ждет много размышлений Юлии Мендель о происходящем вокруг. Вполне возможно, это кому-то интересно. Но, прости меня, Юлия, это банально. Более того – пошло. "Уроки истории всегда болезненны. А ведь закон небес прост: кто их не изучает, тот будет проходить их снова и снова", – наставляет нас бывший пресс-секретарь. "Сложно строить государство не с нуля, а начиная с чего-то уже порядочно изношенного, разворованного и разбитого. Задача не из легких", – глубокомысленно речет нам бывший сотрудник офиса президента.

Меньше мессианства. Меньше безапелляционных выводов о вещах, которые только начинаешь узнавать. Совсем забыть рассуждать о "морали" — это право еще надо заслужить.

Меньше придыхания при упоминании Владимира Зеленского. Больше фактов. Я уже не говорю о том, что давать оценки людям, с которыми ты не работал, но которым ты считаешь вправе клеить ярлыки, – это просто некрасиво.

И возможно, тогда эту книгу можно было бы читать и узнать из нее что-то важное. Но нет. Книга Менедель это концентрированный "политический наив" действующей власти – путевые записки случайных людей, которым доверили заниматься тем, в чем они не разбираются.

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