Когда враг на пороге, культурная нация – сильное оружие. Как Украине достичь уровня ЕС

Понимание важности культуры в украинском обществе растет. Но ее вес все еще не на том уровне, чтобы сравнивать с тем, чего достигли европейские страны.

Культура – не общее понятие, не термин и не слово в названии министерства. За культурой стоят сотни тысяч людей, которые ее и творят.

Далее – семь важных тезисов о культуре, о которых не каждый задумывается. Особенно когда называет культуру – сферой "не столь приоритетной", как другие.

Культура приносит деньги

Экономический рост в стране происходит благодаря нескольким секторам, как правило, ресурсозатратным. Культура и креативные индустрии – абсолютно уникальная сфера, которая благодаря человеческому потенциалу и таланту, неисчерпаема. Народные художественные промыслы обладают огромным потенциалом. И в финансовом плане тоже.

В частности, с этой целью мы создали программу развития и популяризации народных художественных промыслов. Она позволит сохранить техники, уходящие своими корнями веками назад и тесно связанные с историей нашего народа.

Продвижение туризма

Кроме очевидного влияния качественных промокампаний на продвижение бренда Украины, вроде Ukraine Now, без аутентичной и многогранной культуры это не удалось бы.

Особая культура страны – один из самых мощных факторов, привлекающих туристов. Архитектура, музыка, театры, историческое наследие – фавориты в туристических путеводителях. Поэтому, чем богаче страна-пункт назначения культурным достоянием, тем дольше будет находиться в ней турист. Разве можно посмотреть Рим или Париж в один день? С Лувром, Собором Парижской Богоматери, Триумфальной аркой…

В Украине также своих достопримечательности сотни, если не тысячи.

Культура защищает государство информационно

Информатаки со стороны страны-агрессора продолжаются. Чтобы не попасть на крючок кремлевских нарративов об "одном народе", "украинцев не существует", "вся постсоветская культура – наша общая", стоит знать собственную историю и культуру.

Все это абсолютные россказни, фейки и манипуляции, чтобы стереть нашу идентичность. Это подводит нас к следующему пункту.

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Развитие критического мышления

Культура развивает нравственно. Больше читая, больше приобщаясь к искусству, больше потребляя культурный продукт – человек становится более образованным, что в свою очередь влияет на развитие у него критического мышления.

С другой стороны, медиаграмотность на фоне информационной агрессии со стороны России является острой необходимостью. Отличать фейки от реальности – базовый навык, который должен быть у каждого гражданина. Сформировать собственное мнение на фоне ежедневных новостей и сообщений и сохранять ясность ума помогает культура.

Культура – это способ отдохнуть с пользой

Мы не просто окружены нашей культурой, мы потребляем культурные продукты чуть ли не каждый день. Культура – часть досуга, без которой уже вообразить свой типичный день стало сложно.

Культура делает людей более счастливыми

А если я скажу, что культура вносит радость в жизнь? Сходить на концерт любимой группы, купить необычную вышиванку, читать книгу до позднего вечера, смотреть фильмы, прогуливаться по картинной галерее. Эмоции, которые дарит культура – бесценны. Хватит и об этом спорить.

Культура объединяет

И последнее, но, наверное, самое главное – культура объединяет. Нация, ценящая свою культуру, сильна и устойчива к внешним угрозам. Через культуру мы осознаем свою национальную идентичность, сплачиваемся и консолидируемся.

Промотировать культуру и ее ценность среди украинцев – миссия не нам один день. Но результаты уже есть: из последних – программа єПідтримка (так называемая "ковидная тысяча"), благодаря которой украинцы начали покупать книги и ходить в музеи, театры.

С начала запуска программы – пилот начался 16 декабря 2021-го – более 7,2 млн украинцев подали заявки на получение этой тысячи. За четыре недели программы уже выплачено почти 7 млрд грн. А 1,5 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили.

Лидер среди расходов – именно культура и креативные индустрии: книжные магазины (490 млн грн), кинотеатры (386 млн грн), театры, концерты и развлекательные услуги (188 млн грн).

Пока очень важно, чтобы каждый из нас осознал вес культуры в формировании сильного государства.

Поэтому призываю каждого стать амбасадором украинской культуры.

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