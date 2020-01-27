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27.01.2020, 16:03

Когда Зеленский сделал все правильно

Когда Зеленский сделал все правильно
журналист, сооснователь партии "Демократична Сокира"

Автор этих строк часто критиковал Офис президента. Особенно - за внешнеполитические его шаги

Тем важнее сейчас - хотя бы для честности перед самим собой и читателями - рассказать об одном внешнеполитическом шаге Офиса президента, который я полагаю действительно удачным. Как минимум, одной из ловушек, тщательно расставленных президентом РФ Владимиром Путиным его украинскому коллеге и тезке, кажется, удалось избежать.

Речь идет об отказе президента Владимира Зеленского посещать официальные мероприятия, связанные с 75-й годовщиной освобождения Освенцима, в израильском мемориале Яд ва-Шем. Свои места украинская делегация отдала людям, пережившим Голокост.

Организаторы мероприятия уже выразили свое разочарование, разнесенное не столько израильской, сколько российской прессой. Подхватили возмущение и у нас: мол, что за президент, еще и с израильтянами нас поссорит, даром, что сам еврей.

Нет.

Дело обстоит несколько тоньше.

Критикам имело бы смысл обратить внимание на то, что Зеленский в таком шаге не одинок. Отказались от посещения (причем буквально в последние дни) и президент Литвы Гитанас Науседа, и президент Польши Анджей Дуда. Оба вместо этого примут участие в траурной акции возле самого Освенцима - хотя поначалу предполагалось, что сначала оба все-таки посетят Израиль. И именно скандал, связанный с отказом Дуды, приоткрыл завесу над происходящим.

Дело в том, что организаторы заведомо отказали Дуде в выступлении на трибуне. Мол, времени не хватит выступить всем, поэтому выступят только страны, принимавшие активное участие в победе над нацизмом.

И тут все наблюдатели хором ойкнули. В анонсированном списке выступающих - в первую очередь Владимир Владимирович Путин. Но также и президент Макрон - вклад Франции в победу над нацизмом уже не настолько однозначен, как ни крути. И самого представители Израиля, которого на то время вообще не существовало как государства. Наконец, представители Германии - иронию оцените сами.

Такие странности в планировании израильский портал "Детали" поясняет просто: ведущую роль в организации церемонии в Яд ва-Шем взял на себя президент Европейского еврейского конгресса Моше Кантор - российский бизнесмен, близкий к лицу, к которому близки все крупные российские бизнесмены. То есть к верховному руководителю РФ.

Таким образом, Дуда вполне логично предположил, что эту высокую трибуну Владимир Путин использует для продвижения своего, весьма оригинального, видения причин и следствий Второй мировой войны. Напомним, по его версии Польша - не жертва, а один из виновников конфликта, а СССР нельзя считать союзником нацизма на раннем этапе войны, невзирая на пакт Молотова-Риббентропа.

Какое место в этой его версии отведено Украине - думаю. Поймете сами.

Таким образом, лидерам Украины, Польши, а, вероятно, и Литвы, на церемонии бы отводилась незавидная роль пассивных слушателей путинской лжи - даже без возможности публичного ответа. Уклонение от такого сомнительного счастья - логичный и разумный ход.

Более того, для Зеленского он вообще не несет имиджевых рисков. В отличие от Дуды и Науседы его сложно обвинить в ксенофобии даже самым старательным пропагандистам просто в силу его же собственного происхождения.

Остается надеяться, что президент Украины не передумает. Более того - хотелось бы верить, что он найдет в своем графике возможность посетить мероприятие в Польше.

В таких ситуациях лучше держаться вместе.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: Владимир Зеленский, Израиль, освенцим, голокост
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