Кого отпугивает и кого привлекает запах России

В российском телевизоре все еще продолжали плясать от радости по поводу возврата российской делегации в ПАСЕ, главные телеклоуны все еще злорадно показывали язык Украине, которую предали (что, на мой взгляд, правда) циничные европейцы, когда председатель Европейского Совета Дональд Туск сообщил новость, которая продемонстрировала реальное отношение Европы к России. Дело в том, что саммит ЕС согласовал назначение политиков на ключевые европейские посты. В итоге все новые главные европейские бюрократы относятся к России хуже, чем их предшественники.



На высший европейский пост, главы Еврокомиссии, согласована Урсула фон дер Ляйен, бывший министр обороны ФРГ. По сравнению со своим предшественником, Юнкером, который был весьма лоялен к России и внес существенный вклад в возвращение России в ПАСЕ, фон дер Ляйен все равно что покойный сенатор Маккейн супротив Обамы или Трампа.



Нового главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, в отличие от его предшественницы Федерики Могерини, характеризуют, например, такие высказывания: «Наш старый враг, Россия, снова говорит, что она здесь и снова представляет угрозу».



Но самое характерное произошло, когда Европарламент избрал нового спикера, которым стал итальянец Давид-Мария Сассоли от «Прогрессивного альянса социалистов и демократов».



Новый глава Европарламента уже заявил, что никакой отмены санкций Россия не дождется. Но не это главное. Главное то, что на пост спикера еще накануне прочили другого ставленника Восточной Европы — родившегося в Украине, бывшего гражданина СССР болгарского политика Сергея Станишева, представляющего европейские левые политические силы. Об этом сообщал источник в делегации одной из стран сообщества. Но, по словам другого дипломата, ряд восточноевропейских стран выступал резко против «из-за российского прошлого» Станишева.



От бывшего премьер-министра Болгарии Сергея Дмитриевича Станишева, действительно, немного пахнет Россией. Совсем чуть-чуть. Еще в советские годы он закончил истфак МГУ, потом, вроде бы, даже был гражданином РФ. Но это все в довольно далеком прошлом. Потом были учеба в Лондоне, вполне себе проевропейское премьерство в Болгарии, сейчас Сергей Дмитриевич возглавляет Партию европейских социалистов. То есть Станишев – нормальный европейский политик. Да – левый. У всех свои недостатки. Но, так и Сассоли, которого избрали, - тоже левый...



На примере болгарского политика Сергея Станишева оказалось, что достаточно еле заметного запаха России, слабо пробивающегося сквозь европейский парфюм, чтобы оскорбить тонкое обоняние европейцев и заставить их отклонить кандидатуру политика. Это не мешает Европе терпеть удушливую вонь от присутствия Путина и его холуев. Когда речь идет о выгоде и очень больших деньгах, можно и зажать носы или вспомнить фразу, приписываемую императору Веспасиану про то, что «деньги не пахнут».



Есть профессии, для которых необходимо привыкание к вони. Паталогоанатомы, работники морга, сантехники могут спокойно находиться в атмосфере, где обычный человек не выдержал бы минуты. Украину заставляют принюхаться к имперской вони России разными способами. Один из них – громадное присутствие в украинском информационном пространстве путинского кума Виктора Медведчука. Помимо опосредованного, через своего бизнес-партнера, владения тремя украинскими телеканалами, Виктор Медведчук использует метод заказных статей, чтобы распространять свои удушливые представления о том, какая политика нужна Украине.



А взгляды на мир Виктора Владимировича Медведчука абсолютно идентичны взглядам Владимира Владимировича Путина или, например, взглядам Владимира Рудольфовича Соловьева. В этом можно убедиться, прочитав большое интервью, которое Медведчук дал спецкору «Коммерсанта» Владимиру Соловьеву (тезке и однофамильцу того самого теле карателя). Вот цитаты из интервью Медведчука в «Ъ», и попробуйте найти хоть один тезис, с которым бы не согласились самые лютые враги Украины. Цитирую:

«С 2014 года начался распад страны».

«И если мы хотим сегодня вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс, то должны вступать в прямые переговоры».

«Подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕС было ошибкой. Она уничтожила нашу экономику. И сегодня, если это будет продолжаться, у нашей экономики нет никаких шансов».



«Ъ»: Украина — это территория противостояния России и Запада или нет?

Медведчук: «Я считаю, что она используется Западом (в первую очередь США, которые ввели внешнее управление в Украине) как площадка, плацдарм противостояния, чтобы нагнетать ситуацию и этим сводить свои, американские, счеты с Россией».

«Ъ»: Как в таких условиях может быть урегулирован конфликт, если большие игроки не могут договориться?

Медведчук: «Если сегодня ликвидировать внешнее управление Украины Соединенными Штатами, если украинская власть (а она должна быть только такой) пойдет по пути того, что интересы граждан ставятся на первое место, тогда мы сможем договориться. И мы должны договориться, потому что договориться должны граждане Украины, которые сегодня проживают по обе стороны линии соприкосновения. Не кто-то другой, а именно они».



«Распад страны», «внешнее управление», «плацдарм противостояния России и Запада», «прямые переговоры» с террористами, - всем этим набором антиукраинских имперских штампов вот уже который год кормят свою аудиторию федеральные телеканалы и прочая путинская информационная обслуга. Теперь весь этот бред, направленный на уничтожение украинской государственности, произносит человек не просто являющийся украинским политиком, но и самозванно присвоивший себе функции альтернативного центра принятия политических решений, самоназначивший себя переговорщиком с Россией и «ЛДНР» от имени Украины.



Обоняние, с точки зрения эволюции, - одно из самых древних и важнейших чувств, с помощью которого животные ориентируются в окружающей среде. Ставка на обоняние была стратегической в эволюции млекопитающих, поскольку, в частности, позволяла издалека чувствовать приближение опасности. Потерявшее обоняние животное не имеет шансов выжить в природных условиях. Украине, привыкшей к имперскому запаху России, утратившей чувство опасности, о которой сигнализирует этот запах, грозит неминуемое политическое небытие.

(Источник - блог автора)