"Коллективного Запада" больше не существует. Существует отдельно Америка, которая решила, что мир достаточно злоупотреблял ее добротой и разумом, и поэтому теперь, если и быть доброй и разумной, то только за деньги. И отдельно Европа, у которой еще есть идеалы, но нет сил принять очевидные сегодня волевые решения: закрыть неконтролируемую миграцию, нарастить военные мускулы, перестать зацикливаться на глупостях.

История снова пришла в движение. Но ни в Америке, ни в Европе нет запроса на политиков, способных ее двигать. Есть запрос на тех, кто как минимум обеспечит низкие цены и тишину в международных отношениях (даже если это тишина кладбища), а как максимум — просто сделает все так, как было раньше, до глобализации, то есть американизации мира.

Парадоксально, но факт: сегодня Америка — главный драйвер его деамериканизации.

И в американском, и в европейских обществах есть потребность отмотать историю назад. Новейшая история не сделала большинство людей счастливее сегодня, чем они были вчера.

Скорее наоборот, на фоне сегодняшних миллиардеров и завтрашних триллионеров многие люди чувствуют себя как дети, забытые на железнодорожной платформе.

Ирония в том, что и завтрашние триллионеры не выглядят сегодня счастливыми (посмотрите на того же Маска).

Это какая-то новая несчастливая реальность, из которой есть два выхода: либо строить что-то новое, либо возвращать то, что было. В Америке вот решили возвращать то, что было. То есть когда каждый имел свободу быть расистом и гомофобом, а весь мир делился на две категории: наши сукины дети и не наши сукины дети. В Европе, по ряду причин, этого не будет, а вот что будет — пока неясно.

Тем не менее естественным партнером Украины является именно Европа. Во-первых, к Европе лежит наша душа. Во-вторых, в неприличном мире Европа не утратила приличность. В-третьих, другого выбора, кроме как быть с Европой, пытаться стать Европой и подталкивать Европу к необходимым изменениям, у нас просто нет.

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