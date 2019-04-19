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19.04.2019, 10:53

Команда Зеленского, которую не показали

Команда Зеленского, которую не показали
депутат Верховной Рады

Кто будет у Зеленского генеральным прокурором, главой СБУ, министром обороны, и министром иностранных дел? Ответа мы не получили

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Хорошая новость состоит в том, что многих, кого вчера представил Владимир Зеленский, мы не знаем. Это на самом деле круто. Я без иронии. Будущий президент не боится экспериментировать и открыт к новому. Это именно тот шанс для поколения, который проигнорировал Петр Порошенко, окружив себя лояльными и зачастую вороватыми людьми, которые в конечном итоге его подвели, а теперь еще и предадут.

Плохая новость в том, что Владимир Зеленский снова показал форму вместо сути.

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Давайте серьезно. До выборов осталось двое суток. И мы до сих пор не понимаем, как и с кем будущий глава государства собирается реализовывать свои конституционные полномочия.

Большинству украинцев абсолютно все равно, кто войдет в патронатную службу будущего президента и кого он назначит начальником шлагбаума своей администрации. Нас интересует два очень конкретных вопроса:

  1. Кто в команде нового президента будет восстанавливать справедливость, сажать бывших и не допустит воровства новых?
  2. Как и с кем новый президент будет защищать наши границы и безопасность?

Другими словами, кто будет у Владимира Зеленского генеральным прокурором, главой Службы безопасности, министром обороны, и министром иностранных дел.

Будет ли генеральный прокурор Владимира Зеленского продавать уголовные производства, нести чушь с трибуны Верховной рады, отправлять своих заместителей к бывшим министрам Януковича и Порошенко и прикидываться шлангом, когда ему указывают на очевидное воровство и махинации.

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Будет ли глава Службы безопасности Владимира Зеленского носить президенту распечатки незаконных прослушек, делать вид, что Виктор Медведчук - это сказочный персонаж, а не кум Владимира Путина, устанавливать слежку за журналистами и активистами, закрывать глаза на то, что департамент "К" - это зло, и так далее.

Внесите уже, наконец, ясность и перестаньте вести себя в лучших традициях раннего Дуремара. Если эти люди окажутся понятными и вменяемыми, я не просто проголосую за них в парламенте, но и готов оказать им любое посильное содействие.

Мой опыт в политике и в политической журналистике подсказывает, что фамилии скрываются в двух случаях: когда их нет или когда они настолько токсичны, что лучше публику ими не раздражать.

В случае с Владимиром Зеленским и с учетом сроков и обстоятельств, катастрофичны оба варианта. Это означает, что-либо всех обманули и никаких перемен не будет; либо перемены наступят, но рады им будет небольшая группа ничем не ограниченных лиц.

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И тогда через совсем короткое время вся эта светлая команда, которую мы вчера увидели в эфире, либо разочаруется, либо громко уволится. И вот это будет по-настоящему трагедия. Потому что подниматься после разочарований с каждым разом все тяжелей.

(Источник - блог автора)

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Теги: Владимир Зеленский, выборы 2019
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