Команда Зеленского, которую не показали

Хорошая новость состоит в том, что многих, кого вчера представил Владимир Зеленский, мы не знаем. Это на самом деле круто. Я без иронии. Будущий президент не боится экспериментировать и открыт к новому. Это именно тот шанс для поколения, который проигнорировал Петр Порошенко, окружив себя лояльными и зачастую вороватыми людьми, которые в конечном итоге его подвели, а теперь еще и предадут.

Плохая новость в том, что Владимир Зеленский снова показал форму вместо сути.

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Давайте серьезно. До выборов осталось двое суток. И мы до сих пор не понимаем, как и с кем будущий глава государства собирается реализовывать свои конституционные полномочия.