Компромат на главного министра, или Игра в дискредитацию

Если перестать смеяться и серьезно разобрать в ситуации о сливе прослушки премьер-министра Алексея Гончарука, у меня возникает три замечания.

1. Это не компромат. 100%. Если это все, что смогли на него накопать, то это говорит, что на него ничего нет. Морально-этические разборки внутри Зе-команды меня не интересуют. Это их серпентарий и пусть хоть перегрызутся. Главное, чтоб в интересах Украины.

Меня интересует проведение качественных изменений в стране. Но их тоже нет и об этом дальше.

2. Компетентность премьера и других лиц, чьи голоса якобы присутствуют на этой прослушке, на уровне бизнес-тренеров, которые читают лекции "Как заработать миллион", но сами почему-то его не заработали.

В общем тут ничего нового. Они дилетанты. И уровнем профессуры Стенфорда, Кембриджа или Гарварда тут и не пахнет. Кто-то этому удивлен?

3. Знаете, что для меня самое главное в этих сливах и прослушках? То, что сейчас в Украине мы все беззащитны перед подобным и такое нарушение закона становится системой, а нашего личного пространства больше нет. И государство ничего не делает для того, чтоб изменить эту ситуацию.

Меня бы устроило, если бы не появлялись сливы в публичной плоскости, а прослушка оставалась частью следственных или оперативных действий правоохранительных органов, которые с помощью НСРД получали бы прямые доказательства вины преступников. А пока все рассчитано на дискредитацию.

Кстати, в Украине существует лишь три структуры, у которых есть такие технические и организационные возможности. Это МВД, СБУ и ГУР. И то, что война компроматов не останавливается, - это вина руководства Украины, которое не в состоянии взять эти структуры под контроль.

Правда, еще есть Кремль. Я бы не скидывал этих прохиндеев со счетов. Тем более, что они готовы и дальше расшатывать ситуацию в Украине и продолжать дискредитацию власти. Хотя власть и без помощи Кремля с этим прекрасно справляется.

В общем лютый ад. И "Большой брат" начал меня утомлять. Сильно.