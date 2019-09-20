Конец эпохи рейдерства? Анализ закона о защите собственности

Информационное пространство уже пестрит сообщениями о свежепринятом в первом чтении законе об усилении защиты прав собственности. По сути, этот закон - еще одна анти-рейдерская инициатива государства и работа над собственными ошибками.

Тенденция понятна: эксперимент с либерализацией сферы государственной регистрации прав и свободы обращения корпоративных прав не удался. Поэтому пришло время немного подкрутить гайки, а точнее - обязать участников рынка обязательно нотариально заверять процесс закручивания гаек.

Ключевые изменения: прекращение деятельности аккредитованных субъектов, введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав, производство принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав. Но, если присмотреться поближе, то можно заметить много нововведений.

Закон отменяет принцип экстерриториальности, который позволял проводить регистрационные действия независимо от территориального расположения недвижимого имущества. В таком нововведении присутствуют как плюсы, так и минусы. С одной стороны, территориальный принцип проведения регистрационных действий станет своеобразной преградой для рейдеров, поскольку возможность найти «лояльного» регистратора будет ограничена определенной территорией. С другой стороны, ограничения коснутся и законопослушных лиц, которые будут вынуждены жертвовать комфортом и время для выполнения требований закона.

Внесение изменений об обязательном удостоверении договоров купли-продажи корпоративных прав в Гражданский кодекс Украины вместо ст. 21 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», что является специальным законом, в дальнейшем может привести к правовым коллизиям.

Государственную регистрацию записи об изменении участника должен проводить тот же нотариус, который удостоверял сделку. В случае смерти нотариуса или прекращения им нотариальной деятельности, придется потратить немало времени и нервов на переприкрепление органами Минюста к другому нотариусу. А необходимость внесения записи в единый реестр об изменении состава участников сразу после нотариального удостоверения соответствующего договора несет для бизнеса целый ряд сложностей. А иногда даже делает невозможным выполнение требований закона.

Введение обязательности нотариального удостоверения всех договоров, в том числе о вступлении и выходе из общества с ограниченной ответственностью, приведет к увеличению стоимости таких процедур, что является негативным явлением для бизнеса.

Бесспорно, новый закон будет способствовать снижению количества рейдерских захватов недвижимого имущества и корпоративных прав. Однако, если не концентрировать внимание исключительно на проблеме рейдерства, то новый нормативно-правовой акт далеко несовершенен и осложнит жизнь украинского бизнеса.

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