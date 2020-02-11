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11.02.2020, 15:02

Конец "МежАндреевщины": что значит отставка Богдана

Конец "МежАндреевщины": что значит отставка Богдана
исполнительный директор Института мировой политики

Андрей Ермак заменил Андрея Богдана на посту главы Офиса президента Украины. Стоит ли ждать изменения политического курса страны? (укр.)

#МіжАндріївщина навколо Володимира Зеленського 11 лютого завершилася. Тепер вже ексголова Офісу президента України Андрій Богдан пішов у відставку відповідно до власноруч написаної заяви. Очолив Офіс Андрій Єрмак. Не виключено, що найближчим часом відбудуться тектонічні зміни у політичному курсі України.

"Великий та жахливий"

Богдана складно назвати взірцем державного службовця, проте у строкатій команді Зеленського він був одним з небагатьох, хто знав не за відеороликами, а зсередини, як працює державна машина, оскільки мав відповідний досвід. Богдан доволі відверто розповідав, як переконував Зеленського взяти участь у президентській кампанії, показово демонстрував власну постійну наближеність до президента.

Можливо, свідомо формував образ "великого та жахливого", спроможного керувати державною машиною. Проте статус "адвоката Коломойського" постійно створював проблеми з комунікацією. Ні, не Богдана з Зеленським, а українського президента з західними лідерами.

Президентський помічник

Єрмак зробив стрімку навіть для часів "турборежиму" політичну кар’єру. Ще рік тому про нього не знали політичні аналітики, але вже на кінець 2019-го колишній кінопродюсер (щоправда, з дипломом юриста Київського інституту міжнародних відносин) замкнув на собі відносини із США та Росією, переговори про звільнення заручників та організацію зустрічі Нормандської четвірки.

Міністерство зовнішніх справ при цьому відчувало себе все менш потрібним – Єрмак є противником "класичної дипломатії". Однак зовнішньополітичного вектора для нього виявилося замало, і він почав поступово розшивати сферу власної помічницької компетенції.

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Саме Єрмак супроводжував Зеленського і під час поїздки до місця розведення сил у Золотому, і під час дивного вояжу до Оману (там президентський помічник намагався грати роль офіційної української делегації). Досвід продюсування кіно дозволяє припустити, що тепер відеозвернення президента знову стануть інструментом комунікації. Звісно, якщо звільнений Богдан не відмовиться позичити президенту власну Tesla.

Що далі?

Навряд чи колишній шеф президентського офісу перейде до іншої політичної команди. Абсолютизувати його колишні контакти з Коломойським, на мою думку, також не варто: той, у чиїх руках опинялися важелі управління країною, навряд чи захоче повертатися до ролі юриста олігарха.

Загрозливо для інтересів України виглядає озвучене Єрмаком прагнення провести одночасно місцеві вибори на підконтрольній території та в ОРДЛО. Навряд чи людина з юридичною освітою не розуміє, що подібний сценарій виглядає щонайменше сигналом про готовність де-факто відмовитися від продовження боротьби за Крим.

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І після цього складно буде вимагати від наших західних партнерів навіть збереження нинішнього рівня санкцій проти Росії. Тому поспіх з підготовкою до чергової Нормандської зустрічі навесні 2020 року у Берліні на тлі відсутності намірів йти на компроміс з боку Росії може зіграти проти Зеленського.

Є ще один важливий нюанс: в аматорсько-президентській республіці, якою є сьогоднішня Україна, чимало чиновників уважно стежать за месседжами з Банкової. І якщо ближчими часом ми почуємо нові міркування про "великого сусіда" (визначення Андрія Єрмака), то наближення політичної кризи стане ще більш відчутним.

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Теги: нормандские переговоры, Владимир Зеленский, андрей богдан, офіс президента, Андрій Єрмак
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