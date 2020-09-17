Конфликт с паломниками-хасидами: Беларусь начала свою игру. Чем ответит Украина

В нейтральной полосе на границе Беларуси и Украины застряли несколько сотен хасидов, которые намеревались попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана – еврейского Нового года. Именно в Умани находится могила цадика Нахмана – знаковой фигуры хасидизма. И туда ежегодно в сентябре приезжает несколько десятков тысяч религиозных иудеев.

Однако, возможно в ожидании массового паломничества, Украина запретила въезд на свою территорию иностранцам. Всем, ведь запрещать одним хасидам было нельзя. Именно такой версии придерживается часть украинских аналитиков.

Тем не менее, часть хасидов уже в Умани. Часть прибывала в Беларусь последние несколько дней в расчете поехать дальше.

На паломниках уже заработали гостиницы Бреста, Пинска, Лунинца, Столина, Мозыря и Гомеля. А дальше беларусские пограничники начали выпускать хасидов в сторону украинской границы. Первыми были гомельские служивые. В результате Украина закрыла пункт пропуска Новая Гута-Новые Ярыловичи.

Но дальше с беларусской стороны хасиды небольшими группами пошли на переходы брестской области, которые тоже могут быть закрыты с украинской стороны.

Имеем проблему – до окончания Рош ха-Шана, хасиды никуда не уйдут. Пропускать их в Украину – разрушать всю логику запрета, введенного Кабинетом министров.

Не пропустить тоже проблема – уже есть официальное письмо министра внутренних дел Израиля президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Оставить "как есть" – оставить несколько сот граждан Израиля, Великобритании, США под открытым небом в лесу...

Тем временем мировые СМИ начинают облетать кадры хасидов перед рядом украинских пограничников со щитами.

Ситуация требует политического и дипломатического решения. И тот, кто первый его найдет, может конвертировать это чуть позже в бонусы отношений с Израилем. Тем более, что эвакуировать хасидов на Родину тоже придется, – Израиль на карантине.

Беларусь начала свою игру. Интересно, чем ответит Украина.

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