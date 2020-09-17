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Конфликт с паломниками-хасидами: Беларусь начала свою игру. Чем ответит Украина

Конфликт с паломниками-хасидами: Беларусь начала свою игру. Чем ответит Украина

эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)
17.09.2020, 19:02

Ситуация с хасидами на границе Беларуси и Украины требует решения. Кто первый его найдет, может конвертировать в бонусы отношений с Израилем

В нейтральной полосе на границе Беларуси и Украины застряли несколько сотен хасидов, которые намеревались попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана – еврейского Нового года. Именно в Умани находится могила цадика Нахмана знаковой фигуры хасидизма. И туда ежегодно в сентябре приезжает несколько десятков тысяч религиозных иудеев.

Однако, возможно в ожидании массового паломничества, Украина запретила въезд на свою территорию иностранцам. Всем, ведь запрещать одним хасидам было нельзя. Именно такой версии придерживается часть украинских аналитиков. 

Тем не менее, часть хасидов уже в Умани. Часть прибывала в Беларусь последние несколько дней в расчете поехать дальше.

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На паломниках уже заработали гостиницы Бреста, Пинска, Лунинца, Столина, Мозыря и Гомеля. А дальше беларусские пограничники начали выпускать хасидов в сторону украинской границы. Первыми были гомельские служивые. В результате Украина закрыла пункт пропуска Новая Гута-Новые Ярыловичи. 

Но дальше с беларусской стороны хасиды небольшими группами пошли на переходы брестской области, которые тоже могут быть закрыты с украинской стороны.

Имеем проблему до окончания Рош ха-Шана, хасиды никуда не уйдут. Пропускать их в Украину разрушать всю логику запрета, введенного Кабинетом министров. 

Не пропустить тоже проблема уже есть официальное письмо министра внутренних дел Израиля президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Оставить "как есть" оставить несколько сот граждан Израиля, Великобритании, США под открытым небом в лесу... 

Тем временем мировые СМИ начинают облетать кадры хасидов перед рядом украинских пограничников со щитами.

Ситуация требует политического и дипломатического решения. И тот, кто первый его найдет, может конвертировать это чуть позже в бонусы отношений с Израилем. Тем более, что эвакуировать хасидов на Родину тоже придется, Израиль на карантине. 

Беларусь начала свою игру. Интересно, чем ответит Украина.

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