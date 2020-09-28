Конфликт в Нагорном Карабахе. Теперь все серьезно. Что это означает для Украины и Беларуси

Азербайджан начал активные боевые действия на границе с Нагорным Карабахом. Конфликт выходит за рамки локальной эскалации, поскольку:



1. Боевые действия идут по всей линии фронта.

2. В Нагорном Карабахе военное положение и мобилизация. Армения намерена мобилизовать до 10 000 добровольцев для участия в войне

3. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к нации по телевидению, введена цензура в Интернет. Азербайджанская армия использует тяжелое вооружение. Возможно, ударные турецкие БПЛА и беларусские РСЗО "Полонез". Об этом говорят факты ударов по военной инфраструктуре в глубоком тылу армянских войск.

4. Турция уже высказалась в поддержку Азербайджана.

При этом стоит учитывать, что ресурсной базы как Еревана, так и Баку не достаточно для затяжного конфликта, длительностью более месяца. С другой стороны, даже неделя активных боев поднимает тему урегулирования конфликта в ТОП европейской повестки. И тут стоит учесть, что имеем пересечение целого клубка региональных и глобальных игроков.

В той или иной мере в политическую часть конфликта вовлечены: Россия, как партнер Армении. Турция как партнер Азербайджана. Франция как оппонент Турции в регионе Восточного Средиземноморья, Германия, как страна с колоссальной турецкой диаспорой, США, которые будут вынуждены выбирать между армянским лобби и интересами нормализации отношений с Турцией.

ЕС, позиция которого, учитывая разнонаправленные векторы позиции Германии и Франции, будет в стиле "глубокой озабоченности".

Влияет кризис и на Украину, поскольку и Турция, и Азербайджан названы стратегическими партнерами в подписанной 14.09 стратегии национальной безопасности.

Турецкая позиция важна по Крыму и безопасности судоходства в Черном Море.

Влияет кризис и на Беларусь, поскольку Минск продает Баку оружие, сотрудничает с Турцией и Азербайджаном в военно-технической сфере.

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Стоит напомнить и об азербайджанской нефти на Мозырском НПЗ. С Другой стороны, имеем ОДКБ и ЕАЭС, где и Беларусь, и Армения являются полноправными членами.

Данное видео – попытка беглого анализа интересов вовлеченных сторон а также описание вызовов, и возможностей, которые возникли перед Украиной и Беларусью.

Временные отметки:

00:00 Конфликт Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. В этот раз серьезно. Первая реакция внутри государств.

02:35 Россия молчит. ОДКБ "за мир". Турция поддержала Азербайджан. Сколько продлиться "горячая фаза" и почему долгая война без внешней поддержки невозможна.

04:10 Внешнеполитические результаты конфликта. Что меняется в региональной и глобальной политике. Место Франции, Германии, Турции, России, США в кризисе. Где тут ЕС, ОДКБ?

10:36 Что такое Турция с точки зрения Украины? Нагорный Карабах – пример для Украины (как положительный, так и отрицательный).

11:01 Затяжной конфликт, напряженность между Турцией и РФ в черноморском бассейне. Опасные политические растяжки для Украины.

12:25 Место для игры Украины: Крым и крымские татары, нефтегазовая ось, военное сотрудничество. МИДу надо напрячься, чтобы использовать ситуацию. Почему Украина должна быть осторожна в оценках?

14:08 Беларусское измерение и разрыв "глобуса Беларуси". Кейс санкций по Беларуси в позиции Кипра и Греции. Сейчас добавляем разные позиции Германии и Франции.

15:00 Беларусь торгует оружием с Азербайджаном. Что продали и сколько. Баку и Анкара могут просить Минск продавать оружие.

16:32 Растяжка Турция-ЕС-Россия. Общие позиции Анкары и Москвы по беларусскому кризису и новая линия конфликта. Разные позиции в ЕС. Поле игры для Лукашенко и поле игры для окружения Тихановской.

18:10 Азербайджан. Торговый партнер, нефтяные поставки. Интересы власти и ее оппонентов. Есть ли совпадение интересов.

18:45 Растяжка по Армении. Вспоминаем ЕАЭС, ОДКБ и политические риски для беларусских властей.

19: 46 Минская группа ОБСЕ. Макей может начать свою игру.

21:00 Медийная составляющая беларусского кризиса. Беларусь выпадет из ТОП повестки. Что могут делать власть и оппозиции. Кто будет поддерживать интерес к беларусскому вопросу. И еще раз о приоритетах для оппонентов Лукашенко в данном кризисе.

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