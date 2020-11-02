Конституционный Суд. Казнить нельзя помиловать

К нынешнему кризису в Украине привела бездеятельность Офиса президента. Власть – штука не формальная, и президент в Украине, так уж сложилось, потому что институты не работают, должен был сделать все, чтобы судьи КС не принимали такого решения. У него для этого есть как минимум СБУ. И как максимум СБУ. Да и прокуратура. И ДБР, которое всегда "чего изволите".

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Зачем было принято решение?

Чтобы ударить по экономике Украины и по сотрудничеству с Западом. Временное отсутствие доступа к электронным декларациям – лишь побочное явление.

Кто был заинтересован в таком?

Виктор Медведчук и Игорь Коломойский. Друзья Владимира Путина и друзья олигарха. Судьи КС – лишь послушные исполнители или сообщники. Но не больше.

Таким образом, проблема в том, что президент не контролирует ситуацию и способствует хаосу, в котором хорошо себя чувствуют враги Украины, действующие по принципу "чем хуже, тем лучше".

Какое должно быть решение?

Оно должно снижать уровень хаоса, возвращать контроль силовых органов, которые должны блюсти национальные интересы, и устранять влияние исполнителей. Но глупо начинать с исполнителей. И глупо надеяться, что решение, которое должно остановить хаос, сработает, если это решение направлено на еще больший хаос.

Судьи КС всегда делали то, что хотела власть. Потому что никакой судья, будь он сто раз Конституционный, не будет идти против государства. Кишка тонка. И решение, которое сейчас появилось, говорит об одном. То ли власть хотела, чтобы оно было принято. То ли власть не старалась его остановить. "Не шмогла". Вот в этой импотентности власти и есть основная проблема.

Но еще больший хаос в такой ситуации точно недопустим. А Конституционный переворот однозначно создаст этот хаос.

Кстати, парадоксально. Но президент имеет право разогнать административный суд, который одна банда с конституционным, но почему то не делает этого. А пытается разогнать Конституционный Суд, как какой-то местный самодельный Чавес, хоть и не имеет на это права. Очень странно.

У власти есть силовики. У власти есть тысяча и один способ влиять на судей КС. И пришло время применить эти способы. Ведь на каждого у СБУ есть папочка. И пришло время открыть эту папочку.

Судьи КС должны уйти. Должный уйти сами. Их должна заставить уйти или власть или улица. Лучше власть. Но институт должен остаться. Потому что именно большего хаоса хотят и Путин и Коломойский. Это их сценарий. И глупо продолжать играть по их правилам.

Что надо сделать, чтобы восстановить доверия Запада и оставить шанс на получение финансовой поддержки?

Восстановить законы, которые отменил КС. Новыми законами. А дальше сделать все, чтобы больше КС не принимал антигосударственных решений.

И да. Именно Медведчук и Коломойский ударили по государству. А значит государство должно ударить в ответ. Коломойский может быть уже завтра в тюрьме, если власть захочет. Дело ПриватБанка блокирует только СБУ. Да и депутатскую неприкосновенность вроде бы сняли. И можно напомнить Медведчуку, что он кум врага. Потому что как то несерьезно идти войной на исполнителей, закрывая глаза на заказчиков и организаторов.

Но это если мы решаем проблему. А не создаем новую.

Но ключевая проблема – полная некомпетентность, которая привела нас в точку, когда хорошего решения не бывает.

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