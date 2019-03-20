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20.03.2019, 09:25

Конституционный суд РФ - пособник международного преступления

Конституционный суд РФ - пособник международного преступления
Глава Конституционного Суда Литовской Республики

Конституционный суд Литвы опубликовал меморандум к 5-летию аннексии Крыма с жесткой оценкой действий Конституционного суда РФ

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Пять лет назад Конституционный Суд Российской Федерации принял за одну ночь решение (мнение), которое позволило аннексировать часть территории Украины - Крымский полуостров. Решение от 19 марта 2014 года способствовало совершению акта агрессии против Украины - международного преступления.

Подобное пренебрежение территориальной целостностью и суверенитетом иностранного государства является беспрецедентным для конституционных судов и судебной власти в целом. Никогда прежде решения конституционных судов не ставило под угрозу международный мир и безопасности.

Если бы российский суд действовал в соответствии с нормами права, он мог бы предотвратить аннексию и остановить дальнейшую эскалацию агрессии. Поскольку произошло прямо противоположное, каждый судья, который участвовал в принятии решения, теперь несет юридическую и моральную ответственность и за само преступление, и за все его последствия. В будущем юридическая ответственность неизбежно повлечет за собой уголовную ответственность за пособничество агрессии. Моральная ответственность еще более глубока, поскольку решение от 19 марта 2014 года в конечном итоге привело к многочисленным жертвам все еще продолжающейся российской агрессии против Украины.

В течение последних пяти лет я использовал все возможности, чтобы привлечь внимание к этому преступному деянию, и буду продолжать делать это в будущем. Я также всегда настоятельно рекомендовал действовать таким же образом украинским судьям и юристам, и буду и далее призывать их делать то, что они делать обязаны.

Оценка действий Конституционного Суда России в отношении аннексии Крыма дана в нашем меморандуме (informatiom brief) "О роли Конституционного Суда Российской Федерации и его председателя Валерия Зорькина в аннексии Крыма".

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Теги: аннексия Крыма, Конституционный суд Российской Федерации, Конституционный суд Литовской Республики
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