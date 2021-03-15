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Конституция Беларуси от Тихановской: найди 10 отличий от "лукашенковской"

Конституция Беларуси от Тихановской: найди 10 отличий от "лукашенковской"

эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)
15.03.2021, 19:02

Пока что я вижу расчет на ту же систему – есть альфа-самец (самка), который(ая) указывает "стаду", что делать. Извините, но подход именно такой

10 марта представители команды лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской представили свой вариант новой Конституции Беларуси.

Внимательно почитал проект. Ключевой вопрос – авторы действительно намерены менять систему? 

В результате, проект получается сравнимый с действующими нормами Конституции от Александра Лукашенко

Сильная президентская власть, без политической жизни на уровне парламента. Без местного самоуправления и децентрализации как основы.

Теперь по пунктам. 

Президент стоит "выше" остальных институций. В частности именно он вносит в парламент кандидатуру премьера, проводит первое назначение судей (на пять лет).

Вопрос: а развивать политическую жизнь никто не собирается? То есть нужен новый фюрер, но помоложе и красивее лицом?

Ведь если в Конституции НЕТ ни слова о парламентском большинстве как формализованной группе, не будет развития политических групп, не будет конкуренции программ. Если нет формальной коалиции (большинства) – не будет формализованной оппозиции и законодательно закрепленных ее прав.

То есть расчет на ту же систему – есть альфа-самец (самка), который(ая) указывает "стаду", что делать. Извините за грубость, но подход именно такой.

И тут даже не про партийные списки на выборах – если партии слабы, можно было бы начать с коалиции, коалиционного соглашения и так далее. Это уже оживит систему. Но нет – это страшно. Порулить хочется, а договариваться, конкурировать идеями не слишком.

Дисбалансы. Это отдельная тема.

Вернемся к премьеру. 

Дважды кандидатуру выносит президент. Потом, если не было голосов, парламент. Кто в парламенте, каким количеством. И, наконец, кому в первую очередь будет подотчетный премьер?

Совет министров подотчетен парламенту (ст. 121) и несет ответственность. Но, с другой стороны, есть норма внесения кандидатуры премьера президентом, который НЕ подотчетен ВС. Где логика?

Вот вам и мина замедленного действия. Такие кризисы решаются либо изменениями в конституцию, либо утверждением автократии. Давайте с трех раз угадаем, какой вариант более вероятен при общем дисбалансе сил в пользу президента.

Отдельно — статья 115.1. 

Президент "решает важнейшие вопросы внешней политики и осуществляет ее совместно с Советом министров". С какого это "кондратия" правительство занимается "внешней политикой". Где разделение полномочий? Еще одна мина замедленного действия. Здравствуй политический кризис, который либо ведет к изменению Конституции либо к диктатуре.

Идем дальше по минному полю. На этот раз берем отсутствие видения организации работы парламента. Простой пример — паралич парламента. Нет голосов за законы (такое бывает). Подобный кризис "лечится", если есть норма про парламентское большинство и роспуск парламента, если большинства нет определенное время.

Или, если оставить "как есть", усилением роли президента. То есть снова здравствуй авторитаризм, но с более молодым и красивым президентом. Который дольше проживет (речь идет о простой продолжительности жизни)

Местное самоуправление.

Набор общих фраз без структуры и разделения полномочий/ответственности.

Проще было сразу сказать — мы не знаем, что это такое, и как это делается. Было бы честно.

Получается, что основа системы, которая решает большую часть задач местной повестки и является кадровым ситом для системы управления, не прописана совсем.

Нет местного самоуправления — есть система местного УПРАВЛЕНИЯ. То есть вертикально ориентированная система, в которой на места спускаются "задачи" и немного денег. Это хуже, чем есть сегодня по факту попыток слить на места часть задач во время кризиса.

То есть вновь имеем попытку склепать авторитарную систему.

В связи с этим повторю ключевой вопрос: товарищи действительно хотят менять систему или им просто хочется порулить с "царскими палнамочыями"?

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Лукашенко Александр Игар Тышкевич Светлана Тихановская конституция Беларуси
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