Конституция Беларуси от Тихановской: найди 10 отличий от "лукашенковской"

10 марта представители команды лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской представили свой вариант новой Конституции Беларуси.

Внимательно почитал проект. Ключевой вопрос – авторы действительно намерены менять систему?

В результате, проект получается сравнимый с действующими нормами Конституции от Александра Лукашенко.

Сильная президентская власть, без политической жизни на уровне парламента. Без местного самоуправления и децентрализации как основы.

Теперь по пунктам.

Президент стоит "выше" остальных институций. В частности именно он вносит в парламент кандидатуру премьера, проводит первое назначение судей (на пять лет).

Вопрос: а развивать политическую жизнь никто не собирается? То есть нужен новый фюрер, но помоложе и красивее лицом?

Ведь если в Конституции НЕТ ни слова о парламентском большинстве как формализованной группе, не будет развития политических групп, не будет конкуренции программ. Если нет формальной коалиции (большинства) – не будет формализованной оппозиции и законодательно закрепленных ее прав.

То есть расчет на ту же систему – есть альфа-самец (самка), который(ая) указывает "стаду", что делать. Извините за грубость, но подход именно такой.

И тут даже не про партийные списки на выборах – если партии слабы, можно было бы начать с коалиции, коалиционного соглашения и так далее. Это уже оживит систему. Но нет – это страшно. Порулить хочется, а договариваться, конкурировать идеями не слишком.

Дисбалансы. Это отдельная тема.

Вернемся к премьеру.

Дважды кандидатуру выносит президент. Потом, если не было голосов, парламент. Кто в парламенте, каким количеством. И, наконец, кому в первую очередь будет подотчетный премьер?

Совет министров подотчетен парламенту (ст. 121) и несет ответственность. Но, с другой стороны, есть норма внесения кандидатуры премьера президентом, который НЕ подотчетен ВС. Где логика?

Вот вам и мина замедленного действия. Такие кризисы решаются либо изменениями в конституцию, либо утверждением автократии. Давайте с трех раз угадаем, какой вариант более вероятен при общем дисбалансе сил в пользу президента.

Отдельно — статья 115.1.

Президент "решает важнейшие вопросы внешней политики и осуществляет ее совместно с Советом министров". С какого это "кондратия" правительство занимается "внешней политикой". Где разделение полномочий? Еще одна мина замедленного действия. Здравствуй политический кризис, который либо ведет к изменению Конституции либо к диктатуре.

Идем дальше по минному полю. На этот раз берем отсутствие видения организации работы парламента. Простой пример — паралич парламента. Нет голосов за законы (такое бывает). Подобный кризис "лечится", если есть норма про парламентское большинство и роспуск парламента, если большинства нет определенное время.

Или, если оставить "как есть", усилением роли президента. То есть снова здравствуй авторитаризм, но с более молодым и красивым президентом. Который дольше проживет (речь идет о простой продолжительности жизни)

Местное самоуправление.

Набор общих фраз без структуры и разделения полномочий/ответственности.

Проще было сразу сказать — мы не знаем, что это такое, и как это делается. Было бы честно.

Получается, что основа системы, которая решает большую часть задач местной повестки и является кадровым ситом для системы управления, не прописана совсем.

Нет местного самоуправления — есть система местного УПРАВЛЕНИЯ. То есть вертикально ориентированная система, в которой на места спускаются "задачи" и немного денег. Это хуже, чем есть сегодня по факту попыток слить на места часть задач во время кризиса.

То есть вновь имеем попытку склепать авторитарную систему.

В связи с этим повторю ключевой вопрос: товарищи действительно хотят менять систему или им просто хочется порулить с "царскими палнамочыями"?

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