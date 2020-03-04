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04.03.2020, 21:04

Конституция Оруэлла: Путин превращает Россию в "большой Крым"

Конституция Оруэлла: Путин превращает Россию в "большой Крым"
журналист

Предложением изменить конституцию, Путин напоминает Сталина. Для президента РФ эти изменения - политическая аксиома, с которой никто не должен спорить

Специально для Крым.Реалии

В 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны, Иосиф Сталин произнес свой знаменитый тост о "великом русском народе", специально выделил один народ из других народов государства, представители которых воевали в советской армии.

Историки усматривают в этом заявлении диктатора окончательный отказ от декоративного "пролетарского интернационализма" в пользу великорусского шовинизма, определявшего само существование России до Февральской революции 1917 года и взявшего реванш после большевистского переворота. А для литературоведа слова Сталина всегда будут точной иллюстрацией правоты Джорджа Оруэлла, в своем романе "Скотный двор" точно описавшего тоталитаризм в качестве режима, где "все равны", только одни почему-то "равнее" других.

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В 2020 году президент России Владимир Путин своим предложением внести в российскую конституцию слова о "государственнообразующем народе, входящем в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации", вновь решил напомнить современникам о Сталине. И об Оруэлле. Потому что народы равноправные, а "государственнообразующий" народ – один. Русский.

И это при том, что Российская Федерация – действительно объединение различных народов и территорий, многие из которых никогда не были – да и сейчас не являются – частью так называемого русского мира. Россия как завоеватель пришла в Поволжье, Сибирь, на Кавказ. Последней из современных республик к РФ была присоединена Тува - всего за восемь лет до рождения Путина. И получается, что российская конституция признает: татары, буряты, тувинцы, чеченцы и другие народы страны – всего лишь колонизируемые нации при "государственнообразующем народе"?

Путин вряд ли будет это отрицать. Для него слова, которые он предлагает записать в конституцию страны – политическая аксиома, с которой никто не должен спорить, отражение его собственных убеждений. Ведь не случайно после аннексии Крыма президент России доверил власть на полуострове главе шовинистической партии, которая до оккупации не пользовалась поддержкой и нескольких процентов крымчан.

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Не случайно в Крыму – при конституционной норме о равноправии языков "республики" – крымскотатарский и украинский языки просто изгоняются из жизни и образования, маргинализируются в угоду языку "государственнообразующего" народа.

А теперь и сама Россия превращается своим правителем в "большой Крым" – так, как после завершения чеченских войн она была превращена Путиным в "большую Чечню". Завоевание больнее всего сказывается на будущем завоевателей.

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Теги: аннексия Крыма, Иосиф Сталин, владимир путин, конституция, АР Крым, виталий портников, Конституция России
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