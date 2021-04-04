Коронавирус, AstraZeneca и тромбоз граблей. Гидроксихлорохин так никого ничему и не научил

Одним из самых важных маркеров лженауки и просто хреновой науки является навязчивое желание доносить результаты исследований не через научные рецензируемые журналы, а через СМИ.

Это даже получило уничижительное название "наука через прессухи" ("science by press conference", "science by press release").

Как правило, это делается для того, чтобы скрыть фальсификацию данных, недостаточную обоснованность выводов или чересчур смелые интерпретации, которые не поддерживаются никем из коллег. При этом обеспечен максимальный хайп, внимание СМИ (в том числе желтых) и гарантировано вынесение результатов из чисто научной плоскости в общественно-политическую.

За прошедший пандемический год эта позорная и вредная практика достигла невиданных масштабов. Теперь практически любой сырой промежуточный результат, касающийся лечения кoвида или вакцинации от него, сразу же вываливается на всеобщее обозрение и становится аргументом в принятии важных политических решений.

Из самых вопиющих примеров можно вспомнить:

Все эти примеры — это очень херовая наука. Поспешная халтура, фальсификации и натягивание совы на глобус, которые были вброшены в СМИ и общественно-политический дискурс. Результат — миллиарды бездарно потраченных долларов и тысячи жизней, загубленных неправильной терапией.

И вот сейчас мы наблюдаем очередную серию этого цирка в виде "тромбозной истерии".

Из-за чего кипиш

В Европе действительно зафиксированы редкие случаи странных и нетипичных тромбозов твердой оболочки мозга, "ассоциированных" с вакциной Oxford-AstraZeneca. Это очень странная фигня, причины и факторы риска которой пока непонятны. Встречается она, вроде бы, чаще у женщин репродуктивного возраста (20–55 лет), но статистика все еще очень ненадежна, а выборка сильно перекошена неравномерными темпами вакцинации по возрастным и профессиональным группам. В качестве факторов риска подозревают генетику, оральные контрацептивы и курение, но все это пока на уровне догадок.

При несвоевременном обнаружении, эти нетипичные тромбозы смертельны — от них в Европе умерло несколько человек (в Германии — 9). Общее число зарегистрированных случаев пока не превышает сотню (в Германии — 31), но не все они заканчиваются плохо, большинство больных спасают — уже известно как их лечить.

Сразу надо заметить, что не все эти случаи могут быть вызваны вакциной — четкой причинно-следственной связи все еще не установлено. Некоторые из них могут быть "фоновыми", просто случающимися в популяци с какой-то небольшой частотой.

Почему это — плохая наука

На сегодня просто-напросто нет достаточных данных, чтобы однозначно утверждать, что вакцинация является непосредственной причиной наблюдаемого увеличения числа таких нетипичных аутоиммунных тромбозов. Тромбозы есть, вакцинация есть, корреляция между ними, по-видимому, тоже есть, но есть ли причинно-следственная связь — пока непонятно.

Если читать именно научные работы, а не СМИ или сенсационные прессухи чиновников и политиков, то никто из ученых не берется однозначно утверждать, что причинно-следственная связь доказана.

По-сути нам сейчас пытаются "продать" совершенно новый, никогда ранее не наблюдавшийся эффект, который приводит к возрастанию риска крайне опасных нетипичных тромбозов в десятки тысяч раз после вaкцинации строго определенной векторной вaкциной, по сравнению с их фоновым уровнем в популяции.

Инцидентность ранее неизвестного смертельно опасного осложнения 1/100к — это настолько серьезно, что начинает работать принцип "экстраординарное утверждение требует экстраординарных доказательств", но, как выясняется, таких доказательств нет.

Недостаток информации по пациентам

Надо предоставить исчерпывающие данные по всем зарегистрированным случаям с полным анамнезом пациентов включая не только пол и возраст, но и сопутствующее патологии, перенесенный кoвид (в том числе, легкий или бессимптомный), историю приема медикаментов, оральных контрацептивов, курения, употребления наркотиков и алкоголя.

Ну знаете, просто чтобы чисто случайно не оказалось, что все жертвы накануне хорошенько вмазались кокаином или, например, неправильно приняли противозачаточные таблетки.

Ничего этого нет, сообщаются только отрывочные сведения.

Ненадежность популяционной статистики

Надо доказать, что общепринятая фоновая частота таких тромбозов в популяции посчитана верно. Эффект гипердиагностики настолько часто вылезает боком, что его надо искоренять в зародыше.

Сейчас параноидальный поиск осложнений от вакцинации приводит к тому, что анализируются все редкие и нетипичные случаи, которые в спокойное время списали бы на "что-то непонятное, лень разбираться".

Редкие и нетипичные состояния и заболевания очень часто регистрируются неправильно и не попадают в статистику именно потому, что они редкие и непонятные. Рядовой провинциальный врач вряд ли определит аутоиммунный тромбоз твердой мозговой оболочки. Он в лучшем случае поставит просто абстрактное "нарушение мозгового кровообращения", а в худшем вообще ничего не поймет.

Нужно скрупулезно прошерстить статистику на предмет "странных" тромбозов невыясненной природы и попытаться оценить, сколько из них на самом деле именно оно. Может оказаться, что фоновая инцидентность занижена в десятки или даже сотни раз.

Таких предостережений я нигде не увидел.

Ненадежное определение группы риска

Надо четко понимать, насколько статистически корректны выводы о том, что эта проблема касается в основном женщин детородного возраста. Из того, что среди жертв тромбоза большинство — молодые женщины, ровным счетом ничего не следует. Для правильного вывода надо, как минимум, понимать сколько вакцинировано мужчин и женщин в конкретной стране и в конкретной возрастной и социальной группе.

Как пример: в очень многих странах школьные учителя в основном женщины. Если в этих странах недавно начали вакцинировать молодых учителей, то вакцинированных женщин будет в разы больше, чем мужчин.

Число тромбозов надо нормировать на реальное число вакцинированных по полу и возрасту, а не на абстрактные "100 000 населения". Подобного сравнение нигде пока нет как класса.

Короче говоря, все сейчас истошно орут "ужас-ужас-ужас", но на деле может оказаться просто "ужас" или даже вообще не ужас — данных недостаточно.

В любой сложной научной проблеме надо сначала разбираться, а уже потом принимать на основе полученных данных политические и организационные решения. А сейчас все делается наоборот: на основе крайне фрагментарных и нигде пока не опубликованных данных, принимаются скоропалительные далеко идущие решения на уровне целых стран.

Уже несколько стран ограничили использование "астразенеки" пациентами пожилого возраста на основе непроверенных и ненадежных данных. А если завтра где-то найдут пять восьмидесятилетних мужчин, у которых эти тромбозы тоже проявились, то что? Так и будем волюнтаристски ограничивать круг вакцинируемых на основе случайных клинических находок? Так можно очень быстро прийти к тому, что вакцинировать вообще никого нельзя, вот когда антивакцинаторы порадуются… Гидроксихлорохин так никого ничему и не научил…

А что у нас?

В Украине вообще ни одного случая нетипичного аутоиммунного тромбоза после вакцинации пока не зафиксировано и я вообще сомневаюсь в способности нашей системы их адекватно регистрировать, даже если они, не дай бог будут.

У нас сейчас заболеваемость намного больше, чем в той же Германии во всех возрастных группах, поэтому для нас чаша весов однозначно будет перевешивать в пользу вакцинации независимо от того, что там получается в Германии.

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в Западной Европе, и особенно в Германии, крайне популярны оральные контрацептивы (их принимают чуть ли не 40% женщин), которые очень сильно и достоверно повышают риск любых тромбозов — это их давным-давно известная побочка. Сами по себе они поствакцинальный тромбоз не вызывают (иначе счет шел бы на тысячи, а не на единицы), но могут "кооперироваться" с какими-то другими редкими факторами, вроде генетических особенностей, ранее перенесенного бессимптомного ковида или еще чем-то трудно уловимым.

А может оказаться, что вся эта история — просто артефакт ущербной статистики и никакой прямой связи нетипичных тромбозов с вакцинацией вообще нет.

Пока остается только наблюдать за другими странами и ждать результатов их исследований — с нашими мизерными объемами вакцинации все равно ничего внятного сказать нельзя.

Для нас все это будет иметь какой-то практический смысл только после начала массовой вакцинации молодых женщин, до которой в Украине пока как до Луны раком. К тому времени ситуация должна стать более ясной.

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