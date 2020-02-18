Коронавирус, пост-Brexit и "Паразиты". Топ-5 мировых событий

Ось топ-5 важливих міжнародних тем минулої неділі, про які мало говорять в Україні, та які або вже вплинули, або вплинуть на Україну, зростання української економіки, український бізнес, залучення інвестицій. І, звичайно, плюс один факт.

- Коронавірус і світ.

- Великобританія - пост-Brexit.

- Можлива відставка канцлера Німеччини Ангели Меркель.

- США і Китай – протистояння триває, Європа "на ростяжці".

- Тріумф південнокорейської стрічки "Паразити" на Оскарі.

+ $63-$67 млрд доходу не отримає компанія Apple в цьому кварталі через спалах коронавірусу.

Коронавірус і світ

На сьогодні інфіковано понад 73 000 осіб. В Китаї 72 436 людей інфіковано, 1 868 - померли. Поза межами Китаю - 827 випадків у 26 країнах та п’ятеро померлих.

Закриття міст в Китаї, жорсткі обмеження подорожей та пересування, обмежили поширення вірусу поза епіцентром. Проте, така ситуація призводить до величезних витрат для економіки та глобального бізнесу.

Понад два десятки ярмарків та галузевих конференцій перенесли, що, ймовірно, зірвало угоди на суму у мільярди доларів.

Apple Inc нещодавно попередила про проблеми, заявивши, що не покаже квартальні показники через вповільнене виробництво iPhone та слабший попит у Китаї.

Азійські акції впали, і акції на Уолл-стріт також пішли вниз.

Південна Корея запровадила надзвичайний стан в економіці і розглядає впровадження різних стимулюючих програм, оскільки епідемія призвела до зменшення попиту на південнокорейські товари.

Оскільки світовий бізнес прагнув обмежити вплив вірусу, органи охорони здоров'я у всьому світі шукали медичну зброю. Так, у світі може виникнути дефіцит антибіотиків та інших лікарських засобів, якщо спалах не вдасться зупинити найближчим часом.

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Японія оголосила про плани використання ВІЛ-препаратів для боротьби з вірусом, оскільки висхідна кількість випадків становлять все більшу загрозу для третьої за величиною економіки в світі, а також для здоров'я населення. З 520 інфікованими - у Японії найбільше випадків за межами Китаю. Економіка Японії спадає, підвищуючи ризик рецесії. Поширення вірусу спонукало Токіо встановити обмеження для публічних зборів.

Великобританія - пост-Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сформував новий уряд. Основні завдання - овернути довіру виборців шляхом поліпшення інфраструктури, скорочення злочинності та побудови більшої кількості лікарень.

Також одним з основних пріоритетів уряду є формування нових політик, які мають запрацювати наступного року після завершення перехідного пост-Brexit періоду та укладення торговельних угод.

Зокрема, імміграційної системи, політики конкуренції і державної допомоги.

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Разом з тим, найскладнішим є досягнення угоди з Європейським Союзом щодо режиму торгівлі.

Для Великобританії найбільш прийнятною є варіант відносин на кшталт документу про вільну торгівлю Євросоюз-Канада. Проте, ЄС вважає, що ця інтеграція має бути іншою, і Британія також має погодитись на застосування певних правил.

Зокрема, ЄС наполягає на рівних умовах конкуренції на основі амбітних екологічних та трудових норм. А також вимагає цих рівних умов використання, щоб захистити себе від демпінгу з боку Британії.

Якщо ЄС і далі наполягатиме, Лондон буде готовий торгувати з 27-країнами за загальними міжнародними правилами Світової організації торгівлі (як це відбувається у ЄС з Австралією).

Можлива відставка канцлера Німеччини Ангели Меркель

Канцлер Ангела Меркель знаходиться під тиском ранньої відставки для полегшення кризи в її партії – Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Її критики вважають, що саме це рішення може розв'язати кризу лідерства в ХДС.

Меркель збиралась відбути свій остаточний термін і піти на пенсію за графіком восени 2021 року.

Християнсько-демократичний союз збирається розпочати процес вибору нового лідера. З огляду на ситуацію, переможець вступить у неприємний період "співжиття" з канцлером.

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Але багато хто з Берліна вважає, що пані Меркель повинна відмовитися, щоб новий голова ХДС постійно не опинявся в її тіні. І не повторив долю лідера партії - Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка на минулому тижні заявила, що йде у відставку після 14 місяців перебування на посаді.

США і Китай – протистояння триває, Європа "на розтяжці"

США звинуватили Китай в імперських амбіціях, нездатності протистояти коронавірусу та потенційному захопленні Європи.

Ненсі Пелосі, депутат Палати представників Конгресу США, попередила європейські країни, що вони "оберуть автократію над демократією", якщо дозволять Huawei брати участь у впровадженні технології 5G.

І ще була частина заяв від лідерів США, зокрема, від міністра оборони Марка Еспера та державного секретаря Майка Помпео на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки.

Китай всі звинувачення відкидає, стверджуючи, що вони базуються на брехні.

Тріумф південнокорейської стрічки "Паразити" на Оскарі

"Паразити", низькобюджетний корейський трилер режисера Бонг Жун-Хо, став першим не англомовним фільмом, який отримав премію Оскар як найкраща картина.

Минулого року Бонг охарактеризував Оскар, як "містечковий", і закликав аудиторію подолати "однодюймовий бар'єр субтитрів", необхідний для перегляду іншомовних фільмів. Ця історична подія відкриває двері для іншомовних фільмів та свідчить про нову еру міжнародного ринку розваг та кіноринку.

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+ Ще одна важлива подія

$63-67 млрд доходу недоотримає компанія Apple в цьому кварталі через спалах короновірусу.

Apple змусив інвесторів та споживачів хвилюватись через коронавірус. Виробник iPhone попередив, що квартальний дохід не досягне прогнозованих $63- 67 млрд через проблеми з попитом та виробництвом в Китаї.

Магазини Apple в Китаї залишаються закритими. Сторонні постачальники та продажі в інтернеті не забезпечили "достатню подушку". Технічний титан заявив, що, хоча у його партнерів немає заводів у провінції Хубей - епіцентрі вірусу, виробництво в інших місцях країни наростають повільніше, ніж очікувалось.

Ця ситуація спіткала набагато більшу кількість компаній. Китайські клієнти складають майже п'яту частину споживання, і, фактично, всі телефони iPhone зібрані там партнером Foxconn, який повільно почав відновлювати роботу заводів. Проте, йдеться також про постачання комплектуючих деталей. Тобто, якщо один невеликий шматок "заліза" відсутній, фабрика може зупинити всю виробничу систему.

Все - від вітамінів до автомобілів - залежить від матеріалів та деталей з Китаю, який залишається домінуючим виробником компонентів.

Японська компанія Nintendo, яка вже перенесла виробництво з КНР, нещодавно заявила, що не може виробляти стільки товару, скільки хоче саме через відключення китайської фабрики.

Більш тривожними, ніж відеоігри, є фармацевтичні препарати. Китай є найбільшим виробником багатьох лікарських засобів і єдиним постачальником деяких хімічних складників, необхідних для їх виготовлення. Чотири з п'яти американських антибіотиків надходять з Китаю. І багато найбільших китайських хімічних компаній, знаходяться саме в штаті Ухань.