Коррупция или война. Что сегодня больший враг Украины? Ни то, ни другое, а популизм

Коррупция и война – это проблемы, и они решаемы при наличии политической воли. У нас есть еще одна проблема, которая уже достигла таких размеров, что скоро станет врагом номер один в Украине. Речь идет о популизме. О воинствующем популизме, который берут на вооружение все больше политиков и в плен которого попадают избиратели Украины. А эту проблему политической волей или правоохранительными органами не решить!

Политические стратегии "обо всем и ни о чем", независимо от их идеологической формы, тормозят реформы и развитие Украины. Но учиться всегда лучше на чужих ошибках, поэтому обратимся к опыту Венесуэлы – страны победившего популизма. Яркий клич Уго Чавеса "вернем власть народу" в свое время был обречен на успех, не меньший, чем сериал "Слуга народа". Да, Мадуро получил власть, обещая "конец эпохи бедности" и борьбу с коррупцией, но политика, основанная лишь на нефтедолларах и популистских обещаниях, была сшита белыми нитками. Выполнять обещания Мадуро не планировал.

Впоследствии, когда богатейшая по природным ископаемым страна стала беднейшей на своем континенте, "благополучие для избранных" в Венесуэле рухнуло. Пропасть между народом и коррумпированной элитой усугубили диктатуры. Падение экономики ничто не остановило. Рост преступности, голод, болезни и отсутствие медицинской помощи отразила сухая статистика. Детская смертность увеличилась на 30%, материнская – на 65%, 87% жителей не смогли покупать пищу. В результате, если в 2016 году из Венесуэлы эмигрировали 150 000 человек, в 2020-м в Колумбию сбежали уже полтора миллиона венесуэльцев, и рост эмиграции не останавливается. Люди бегут от популизма в поисках лучшей жизни. Гиперинфляция в Венесуэле c каждым днем продолжает бить новые рекорды. Уровень инфляции в 2020 году – 3000%.

Популизм довел Венесуэлу до такого обнищания, что в виде поощрения венесуэльских военных, отличившихся во время подавления массовых антиправительственных протестов, наградили... туалетной бумагой. За туалетной бумагой, которую продают по спискам, составленным специальными комитетами по распределению продовольствия и товаров первой необходимости, стоят гигантские очереди. На человека – не больше упаковки. И это в Каракасе. Провинциальным жителям приходится сложнее, потому что в столице их не отоварят. Хотите, чтобы и у нас рулон туалетной бумаги стал пределом мечтаний?

Но я вижу, что в Украине в ловушке дикого популизма все еще находится немало наших граждан. И это при том, что именно популизм привел страну к катастрофе по многим направлениям: от медицины до образования, от гуманитарного сектора до экономики.

Популизм Владимира Зеленского, который вместо покупки газа и угля, все деньги вливал в дороги, на которых зарабатывает его окружение и друзья, загнал Украину в энергетический кризис, когда веерные отключения стали более чем возможны, а энергогенерирующие компании, еще два года назад приносящие прибыль, вдруг стали убыточными. При этом 21% граждан Украины как-то спокойно это восприняли и продолжают поддерживать человека, который своим популизмом и тем, что покрывает коррупцию своего окружения, привел к таким результатам. Они не готовы посмотреть правде в глаза и все еще готовы проголосовать за Зеленского. Но их станет значительно меньше после этой зимы. Жаль, что осознание к ним придет не через критическое мышление и анализ ситуации, а через испытания, которые они почувствуют на своей шкуре.

"Прощая" Зеленскому или же депутатам их популизм, мы сами порождаем ситуацию, когда повторяются одни и те же ошибки. В развитых странах это происходит иначе: политики, которые обманули, теряют всякую возможность заниматься политической деятельностью в дальнейшем. Они могут обмануть избирателей, но лишь один раз. В отличии от цивилизованного мира оперировать простыми понятиями, используя понятные людям эмоции, политические силы в Украине могут годами. При этом они не забывают регулярно давать громкие, но пустые обещания. Оставаясь при власти, политические структуры напрочь забывают о стране, толкая ее в пропасть. Зато не забывают о себе.

Если есть сомнения, развеять их поможет экскурсия в Конча-Заспу, где живет большинство действующих и бывших политиков, которые никогда не занимались бизнесом, но очень хорошо живут. Лучше, чем большинство граждан, которые их избрало поверит в популистские обещания.

Известный и распиаренный тезис о борьбе за "низкую инфляцию и стабильную национальную денежную единицу" у нас, похоже, уже подзабыли. Отвечая на вопрос "за кем идти?", в первую очередь, важно иметь историческую память и здравый смысл. Цель сама по себе может быть хорошей и благородной. Но не стоит поддаваться на одни только лозунги.

Важно внимательно изучать и погружаться в "матчасть". Чтобы ответить себе, верите ли вы в предлагаемый план реализации и достижения лозунгов и смыслов. А еще неплохо смотреть, что обещал политик ранее и чего добился. До каких "высот" он уже доводил Украину. И это касается всех политиков без исключения.

К сожалению, эмоциональный выбор граждан, основанный на популистских заявлениях политиков или на образах из сериала, обрекает избирателей на обнищание, которое они сами выбрали, отдав голос за пустые, но очень популярные обещания. Посмотрите на обещания Зеленского и его слуг и оцените, что они выполнили. Как поживает НнВК для бизнеса? Как дела с ФОПами? Как выполняется обещание о том, что закон один для всех? Последнее могут прокомментировать нардепы Слуг народа Александр Трухин, Андрей Клочко и Александр Юрченко, которых в ВР привел Зеленский. А еще глава Офиса президента Андрей Ермак и его брат.

Оторванность от реального положения вещей рождает пустопорожние тезисы: "будем садить", "поменяем правительство", "утвердим программу", "сократим расходы". Беда в том, что все, о чем говорится, остается висеть в воздухе. Возьмем лозунг "не словом, а делом", – слова есть, а дел нет. Почему? Потому что нет четкого плана основанного на тайминге и цифрах, на том, кто будет это делать, как будет, за какой период, сколько это будет стоит и где на это можно взять деньги. Вместо всего перечисленного, только говорильня и желание выиграть выборы. И парадокс: у нас постоянно борются за власть, а когда ее получают, что делать с ней дальше, не знают.

Наличие плана – это критерий разумного подхода. А дальше – решите, верите вы в него или нет. Важно верить не в лозунг, а в путь достижения заявленной цели. Если у нас "конкурс", то это должен быть конкурс не слоганов, а стратегий. И тогда мы сможем качественно изменить требования к политикам и политическим партиям.

Создать иллюзию быстрого, безболезненного и простого решения сложной проблемы – соблазн велик. В 2014 году, в 2019-м во время выборов мне предлагали в программу включить "метро на Троещине". Я не использовал как сладкую наживку то, о чем давно мечтают жители массива. Ни в одной моей программе нет пункта "я проведу метро на Троещину". И это при том, что задача вполне реализуема, но только не за год и не за два, как об этом на каждых выборах обещают горе-кандидаты. Чем фантастичней прожект, тем больше вероятность того, что над механизмом реализации никто из инициаторов даже не думал. Это же просто – нарисовать "светлое будущее" и завоевать доверие огромного количества электората. Кстати, то самое пресловутое "метро на Троещину" – вполне реализуемый план для Киева. Но необходимо строить метро, а не пытаться распределить подряды между "своими" фирмами. В итоге, из-за этого дележа, строительство тормозиться, потому что не могут поделить подряды, а стоимость проекта, из-за коррупционной составляющей, неуклонно растет.

Лидер, который "как будто" берет на себя всю ответственность, обещает все, что хочет услышать избиратель, но не имеет решений, – это популист. Ради рейтинга он готов любой ценой добиться симпатий восторженной толпы. А значит, и скорой власти. Если гражданское общество, не глядя, отдает ответственность, разочарование может наступить очень скоро. И это будет болезненно, как сейчас. Поэтому важно понимать, чем сказанные слова подкреплены. Когда политическая сила выступает за что-либо, но не говорит четко, как этого добиться, – это популизм. Как правило, все лозунги, которые использует политсила, так или иначе связаны с ценностями и ожиданиями, популярными у людей. Но она не предлагает путей решения, а сразу обещает конечный результат.

Как же проверить: популизм это или нет? На что нужно смотреть избирателям, чтобы каждый раз не попадаться на удочку?

За любыми общими лозунгами должен быть конкретный план действий. И проверкой является наличие внятного пути достижения той цели, которую заявили политик или политическая сила. Если план понятен и реализуем, значит, достижим. Если нет, то это и есть популизм, – то, что обещают, но никогда не выполнят. Если мы говорим "Не дамо...!" или "Здобудемо!", но как это будем делать, никто не знает, – это популизм. Все помнят о том, что "Бандитам – тюрьмы!" и "Придет весна – сажать будем". Но уже прошла не одна весна, а выполнять никто обещания не спешит. Потому что пообещать смогли, а понимания, как этого достигается, – нет. И реформы судебной системы – нет. И бандиты не в тюрьмах. И есть какие-то непонятные санкции СНБО, нарушения Конституции и тотальная несостоятельность власти, которая хочет даже за "фак" посадить, но не знает, как. Потому что во власти большинство – это профаны и популисты, часть из которых уже матерые коррупционеры. Ну, не будут же они себя сами садить?

Одна из главнейших задач гражданского общества – противостояние популизму в его разных проявлениях. План реализации целей и задач должен быть. На сайте, в печатном виде, – не имеет значения. Люди, которые голосуют за цель, поднятую на флаг, должны разобраться и понять, какими ресурсами, с какой командой, и согласно какому плану цель будет достигаться.

Да, и вспомнить реализовано ли все то, что обещано ранее политиком или его политсилой. И если нет, то почему? Иначе придется всю жизнь бегать по кругу.

Правда, в нашей ситуации, круг этот может быть недолгим и финальным.

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