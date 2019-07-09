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09.07.2019, 16:00

Миллионы Козака, или Как бороться с пропагандой Медведчука

Миллионы Козака, или Как бороться с пропагандой Медведчука
журналист, блогер

За 17 лет госслужбы и депутатства Тарас Козак так разбогател, что может пачками делать прокремлевские медиа из купленных им телеканалов

В истории с телеканалом NewsOne и его несостоявшимся пропагандистским телемостом больше всего удивляет, что все борются со следствием, а не с причиной. То есть, призывают как-то надавить на телеканал NewsOne.

Но любая борьба с телеканалами и их информационной политикой будет подаваться Медведчуком как наезд на свободу слова, угрозы журналистам и расправа с независимыми СМИ. И в целом будет иметь малую эффективность. Идти нужно другим путем.

Корень проблемы не в самих телеканалах. Каналы - просто инструмент. Давайте-ка лучше посмотрим на их номинального владельца.

Как известно, официальным хозяином телеканалов ZIK, 112 и NewsOne является партнер Медведчука - народный депутат Тарас Козак. А откуда деньги у этого господина? Каким образом народный депутат смог купить сразу несколько популярных, рейтиговых телеканалов?

И тут начинается самое интересное. Потому что с 1993 по 2003 год Тарас Козак работал в налоговой, а с 2003 по 2010 - на таможне. Потом несколько лет побыл депутатом Львовского облсовета, а с 2014 является народным депутатом Украины.

Откуда взялись сотни миллионов у человека, почти 20 лет проработавшего на госслужбе? Он что, с официальной зарплаты их откладывал? В купонах наверно еще начинал копить, в 1994 году, да? 

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Хватает беглого взгляда декларацию Козака, чтобы понять, что партнер Медведчука никогда не жил на зарплату. Например, еще в 2009 году, когда Тарас Козак занимал должность заместителя главы Государственной таможенной службы, у него появился земельный участок в Крыму стоимостью в 17,4 млн грн. На тот момент эта сумма равнялась 2 млн долларов.

Впрочем, это мелочь, потому что после ухода из таможни «внезапно» выяснилось, что Тарас Козак является совладельцем сигаретного бизнеса на миллиарды гривен. Какой сюрприз, да? Высокопоставленный таможенник и сигареты... Кто бы мог подумать? Партнер Медведчука владеет частью крупнейшего украинского дистрибютора сигарет - компании «Тедис» (бывший "Мегаполис"), которая засветилась в ряде коррупционных скандалов. В том числе уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах и была оштрафована за это на 300 млн грн.

Вот тут немного есть про бизнес Козака.

То есть, имеем ситуацию, когда бывший госслужащий, 17 лет официально проработавший в госструктурах, после увольнения внезапно оказывается владельцем довольно скандального, мутного бизнеса и становится миллиардером, который может спокойно потратить сотни миллионов гривен на покупку телеканалов.

Одному мне кажется, что это, кхм, немного странно? В любой цивилизованной стране такая «история успеха» была бы тщательно расследована и закончилась бы для фигуранта тюремным сроком. А у нас этот фантастический жулик не только не имеет проблем с законом, но и продолжает спокойно скупать СМИ, где на украденные у граждан деньги рассказывает этим же гражданам, как правильно лечь под Россию.

И самое смешное, что сначала предыдущая, а теперь уже нынешняя власть носится с криками «Ах, российская пропаганда наступает, что же делать!», созывает заседания РНБО, комично грозит в фейсбуке Медведчуку страшными карами, вместо того, чтобы банально расследовать источники обогащения бывшего госслужащего Козака, хлопнуть его за коррупцию и конфисковать все три телеканала в пользу государства вместе с остальными активами.

Зачем вообще примешивать политику там, где все упирается в банальное воровство?

Колонка впервые опубликована
на ресурсе Восточный вариант 

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Теги: Тарас Козак, NewsOne, виктор медведчук
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