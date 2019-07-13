Кремль играет с Эрдоганом в ущерб интересам России

Россия начала поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию. Первые компоненты, в рамках подписанного в 2017 году контракта, уже прибыли на авиабазу Мюртед. НАТО и США выражали свое резкое неприятие этой сделки, Вашингтон даже грозил санкциями, но пока торжествует Кремль. Правда, неясно, насколько велика прибыль России от дружбы с Турцией, или опять поддержка "братского режима" важнее экономики?

Нынешнее сотрудничество с Турцией начинает напоминать дружбу СССР с идеологически близкими режимами, когда Москва инвестировала миллиарды в крупные инфраструктурные проекты на чужой территории, не получая немедленной экономической отдачи.

Обскакать НАТО

Зачем нужны С-400 турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану - понятно. Во-первых, его армия получает самое современное оружие, которое Россия экспортирует, возможно, даже более мощное, чем американские аналоги, причем примерно в два раза дешевле. Во-вторых, турецкий правитель демонстрирует США и Евросоюзу свою независимость и самостоятельность.

Для него это важно после резкого охлаждения отношения с Вашингтоном и Брюсселем после подавления попытки военного переворота в Турции. С учетом того, что эти системы могут пригодиться разве что в войне с самой Россией, нынешними союзниками Анкары по НАТО и соседями по неспокойному региону, получается, что это просто сигнал об обособлении Эрдогана, не военно-стратегическое, а политическое решение, символ его мощи.

Похожая логика, судя по всему, и у Кремля. Военно-стратегические цели у нынешних российских властей всегда на первом месте. Сколько бы, например, не спорили о гуманитарном или историческом значении Крыма, для российского Генштаба полуостров всегда был и остается военной базой. Вот и с Турцией, судя по всему, похожая история. Продать стране НАТО один из самых современных своих видов вооружений в пику США, вызвать раскол в Североатлантическом альянсе - это мечта российских военных стратегов.

Собственно заработок - на втором месте. Хотя сумма сделки впечатляющая (2,5 млрд долларов), главная цель - прорваться на натовский рынок оружия. Прибыль вообще играет все меньшее значение в российской внешней политике, внешнеэкономических сделках, включая такие стратегические отрасли как экспорт оружия, углеводородов или ядерная энергетика.

Затратный "Турецкий поток"

Как раз в этих трех сферах Москва с Анкарой сейчас и стремится сотрудничать. Помимо начала продажи вооружений для одной из самых мощных армий НАТО, есть еще один двусторонний проект - уже начавшееся строительство атомной станции "Аккую". Оно ведется за счет российского же 30-летнего кредита на 20 млрд долларов, выданного на крайне выгодных для Анкары условиях, отдавать который явно уже придется не Эрдогану, да и отчитываться о его возвращении вряд ли будет Владимир Путин.

Наконец, третья история - это трубопровод "Турецкий поток", который пришел на замену шедшему прямо в ЕС "Южному потоку", строительство которого было прекращено Россией. Половина мощности нового газопровода предназначена для Турции, которой газа сейчас требуется заметно меньше из-за экономического кризиса.

При этом турки стремятся стать в регионе и конкурентами России, активно буря на спорном кипрском шельфе. Анкара считает это своей территорией, но Евросоюз полагает, что полезные ископаемые - собственность Кипра. Если газ начнут добывать, своего голубого топлива у турок станет больше, а потребность в российском еще снизится.

Вернет ли Анкара долги России?

Лично мне политическая и военно-стратегическая составляющая дружбы с Эрдоганом очевидна. Не говоря уже о том, что два авторитарных лидера - турецкий и российский президенты - хорошо понимают друг друга, говорят на одном языке и могут испытывать взаимную симпатию.

Экономические же и просто политические выгоды для России весьма туманны. Хотя продажа туркам С-400 однозначно прибыльна для Москва, уже проект "Турецкого потока" вызывает вопросы с точки зрения экономической эффективности, а строительство АЭС если кому-то и выгодно, то только Турции.

В то же время и без того непростые отношения Анкары с другими странами НАТО становятся еще напряженнее. Что касается долгов, которые накапливает Эрдоган, то выбивать их из Турции придется будущим поколениям, как и разбираться, так ли уж нужны были стране сомнительные по прибыльности проекты. Естественно встает вопрос, а не противоречат ли тут интересы российского авторитарного режима интересам страны в целом?

Кремль vs Россия?

Среди экспертов-международников тема национальных интересов регулярно всплывает при обсуждении внешней политики современной России. Кто-то считает, что Кремль их эффективно защищает, и потому ему можно простить отход от стандартов демократии во внутренней политики.

Мне же кажется, что нынешние российские власти часто просто подменяют национальные интересы своими шкурными, а потом убеждают россиян, что именно за это и надо бороться. Не будем тут обсуждать, насколько в интересах России вообще конфронтация с Западом - это вечная тема.

Но очевидно, что еще большее ухудшение отношений с НАТО сейчас явно лишнее, экономика с трудом выдерживает нынешний режим. Нет для страны выгод и от личной симпатии Путина с Эрдоганом. Турция от этого не встанет на "пророссийский курс" ни по Крыму, ни по Сирии, ни по другим вопросам.

Выходит, что нынешними сделками с Анкарой стоят в большей степени не национальные интересы, а амбиции российских руководителей, за которые россияне платят из своего кармана.

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle

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