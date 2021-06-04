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Кремль наказывает Турцию за Крым

Цей матеріал також доступний українською
Кремль наказывает Турцию за Крым

журналист
04.06.2021, 19:02

Никакие туристические потоки россиян не могут заставить турецкое руководство отказаться от признания принадлежности Крыма Украине

В Москве заявили о продлении запрета на авиационное сообщение с Турцией. Запрет продержится до конца июня. В мае в российской столице побывал министр туризма Турции Мехмет Эрсой, который обсуждал на переговорах с вице-премьером Татьяной Голиковой возможность возобновления перелетов со 2 июня. Но, как видим, в России решили продолжить играть на турецких нервах. Ведь туристический сезон в Турции как раз начинается, и лето – это как раз то время, когда турецкая экономика может рассчитывать на значительные прибыли от туризма. А российских туристов, этих завсегдатаев Анталии или Алании, на турецких курортах не будет.

Уверен, дело вовсе не в пандемии коронавируса. Ситуация с распространением заболевания в Турции выглядит сейчас вполне обнадеживающе, не хуже, чем в тех странах, куда количество рейсов из России с 1 июня увеличивается. Но Кремль уже не впервые использует пандемию в качестве повода для сведения политических счетов.

Собственно, претензии к Турции не так давно были озвучены министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Политик заявил, что "поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России". И уже тогда наблюдатели в Турции говорили, что эти слова главы российского внешнеполитического ведомства могут означать конец турецкого туристического сезона для россиян, а министр туризма Мехмет Эрсой предупреждал, что Турция может лишиться полумиллиона туристов.

У российского руководства, разумеется, есть и другие претензии к Анкаре – в частности, они касаются продаже Украине беспилотников. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на эти обвинения российского коллеги, отметив, что "соглашение с Украиной было заключено много лет назад", а сама "Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны".

Одновременно Чавушоглу напомнил, что "турецкая позиция по Крыму известна. Мы также озвучиваем это россиянам. Мы говорим о том, что ее решение – в политической плоскости".

И, похоже, вот в этой-то очевидности турецкой позиции по Крыму – главная загвоздка для российско-турецких отношений. Потому что можно себе теоретически представить, что Турция перестанет продавать Украине дроны, а ее президент Реджеп Тайип Эрдоган не будет так часто встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и раздражать этими контактами Кремль.

Но с Крымом-то что? Ведь отказаться от признания принадлежности Крыма Украине турецкое руководство просто не может – ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения внешней политики, ни с точки зрения внутренней политики, ни с точки зрения исторической ответственности за судьбу крымскотатарского народа, о которой постоянно напоминает президент Эрдоган.

И никакие туристические потоки, уверен, не могут изменить этой объективной ситуации.

Специально для Радио Свобода

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Крым Турция Путин виталий портников
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