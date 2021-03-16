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Кремль предупредил Украину: Россия переходит от игнорирования проблемы Крыма к запугиванию

Кремль предупредил Украину: Россия переходит от игнорирования проблемы Крыма к запугиванию

журналист
16.03.2021, 17:37

В Москве обеспокоились возможным международным резонансом встреч на уровне Крымской платформы. И решили перейти от игнорирования к запугиванию

Заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Россия воспринимает стратегию деоккупации Крыма, принятую СНБО Украины, а также инициативу Крымская платформа как "угрозу" и "посягательство на территориальную целостность РФ", не следует рассматривать исключительно как фигуру речи, стремление произвести впечатление на российскую аудиторию.

Справка. Крымская платформа – создающаяся по инициативе Украины международная переговорная площадка по деоккупации полуострова.

Слова Захаровой – свидетельство того, что в Москве действительно обеспокоились возможным международным резонансом, который могут произвести встречи на уровне Крымской платформы, и демонстрацией большого количества стран – теперь уже не только на уровне ООН, – не признающих включения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

И в Москве решили перейти от игнорирования к запугиванию.

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Еще недавно российские официальные лица, начиная с президента России Владимира Путинаутверждали, что "вопрос Крыма закрыт", и не обращали никакого внимания ни на соответствующие заявления Генеральной ассамблеи ООН, ни на выступления западных политиков, напоминавших, что цивилизованный мир никогда не признает аннексии Крыма и Севастополя. Это была как бы константа мировой политики – аннексия не признается, а Россия считает Крым частью своей территории и не реагирует на другую точку зрения.

Но теперь, похоже, тон сменился. Теперь заявления о том, что Крым и Севастополь не являются частью Российской Федерации, в Москве стали воспринимать в качестве посягательства на территориальную целостность страны. А от таких заявлений до конкретных действий – ну буквально, думаю, один шаг.

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Можно возбуждать уголовные дела против отдельных политиков, общественных деятелей, журналистов, которые ставят под сомнение территориальную принадлежность Крыма России. Можно вызывать в российский МИД глав дипломатических представительств стран, которые ставят под сомнение "российский" статус Крыма. Можно вводить против таких стран экономические санкции, например. А ведь участвовать в Крымской платформе могут захотеть совсем разные страны, отнюдь не только западные. И готовность Москвы отвечать, в том числе и с помощью экономического давления, может их остановить.

Это не новая тактика в мировой политике.

После Второй мировой войны большая часть государств мира продолжала признавать в качестве законного правительства Китайской Республики правительство, которое бежало на остров Тайвань. Коммунистический Китай развернул против этого правительства настоящую дипломатическую войну и, в конце концов, добился успеха.

Сейчас стран, которые признают правительство на Тайване в качестве правительства Китая, почти не осталось. И за каждое такое признание, Тайвань вынужден платить щедрой экономической помощью.

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Но в случае с "двумя Китаями", речь идет хотя бы о признании фактического положения дел. А вот в случае с кампанией, которую развернула Сербия против дипломатического признания Республики Косово, речь идет о территории, которую Сербия не контролирует (и, похоже, не собирается контролировать) ,и которую признали в качестве независимого государства десятки стран мира. Тем не менее, Белграду в ряде случаев удалось добиться отзыва решений о признании Косово и установлении дипломатических отношений с ним.

Россия вполне может пойти по сербскому пути, настаивая, что участие в Крымской платформе может расцениваться как враждебная деятельность против Российской Федерации и ее территориальной целостности, и тем самым ограничить количество стран, которые могли бы присоединиться к платформе уже на этапе инициирования ее деятельности.

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Ну а стратегия деоккупации Крыма, принятая СНБО, думаю, вполне может пригодиться Кремлю, если возникнет задача военных действий на юге Украины – тогда Путин будет объяснять эти действия предупреждением "агрессии Украины" и необходимостью "защитить Крым".

И в этом тоже не будет ничего нового. И сталинский Советский Союз в Финляндии, и гитлеровская Германия в Польше, и путинская Россия в Грузии всегда "отвечали на провокации", которые, уверен, сами же и устраивали. Именно к такого рода реакции Украине, похоже, и следует готовиться.

В конце концов, Мария Захарова Украину предупредила.

Специально для Радио Свобода

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