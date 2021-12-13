UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кремль выдвинул требования США и НАТО. Ничего хорошего для мира от этого не будет

Цей матеріал також доступний українською
Кремль выдвинул требования США и НАТО. Ничего хорошего для мира от этого не будет

нардеп, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО
13.12.2021, 11:39

Россия выдвинула ультиматум: дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 о перспективах членства Украины и Грузии. Что же дальше

Владимир Путин загнал себя в цугцванг, выдвинув ультиматум Западу. И теперь России придется либо окончательно отступить от Украины, либо сделать последний шаг в бездну.

Ведь требования к США и НАТО, обнародованные Кремлем на сайте МИД РФ, невозможно выполнить даже теоретически, поскольку это будет означать политический крах Альянса и всего Запада.

Дезавуирование решения Бухарестского саммита 2008 года о перспективах членства Украины и Грузии в НАТО будет означать, что теперь политику Альянса будет определять Кремль.

Юридическое закрепление гарантий неразмещения со стороны США и НАТО ударных систем вооружения в странах, граничащих с РФ, лишит эти государства суверенности.

И это касается не только Украины и Грузии, но и Азербайджана, где находится турецкое вооружение, а также членов НАТО – стран Балтии и Польши.

Ультиматум России говорит о том, что переговоры Путина с Джо Байденом оказались провальными для Кремля. Теперь в Москве, похоже, было принято какое-то конечное решение относительно дальнейших действий. И выдвижение такого ультиматума не сулит миру ничего хорошего.

Конечно, этот ультиматум будет отвергнут цивилизованным миром. А потому надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. К обороне.

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
украина в нато владимир путин нато
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 