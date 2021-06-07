Крестовый поход Зеленского, 100 млрд на Большую кольцевую дорогу и казус секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский отправился в крестовый поход против олигархов. Мэр Киева Виталий Кличко продолжает отсиживаться в обороне. Секретарь СНБО Алексей Данилов выставил Украину на посмешище. События в Беларуси рискуют стать катализатором нестабильности внутри Украины.

Зеленский и олигархи

Громко анонсированный антиолигархический проект закона таки зарегистрирован в Верховной Раде. Им предусмотрен ряд критериев, по которым влиятельного и богатого человека можно заклеймить как олигарха.

Украина может стать одной из первых стран мира, которая решила таким образом проводить деолигархизацию. Ее оператором определен СНБО, который формируется президентскими указами, однако уверенности в триумфальном прохождении законопроекта через парламент у Владимира Зеленского нет. Иначе для чего бы он стал угрожать вынести соответствующий вопрос на всеукраинский референдум, который сам глава государства объявить не может?

Фракция Слуга народа и президент разыграли на прошлой неделе нехитрую комбинацию: в парламенте проголосовали за ослабление требований к декларированию доходов членами семей государственных служащих, это решение на Банковой оперативно пообещали запретить.

Однако на выведение решением парламента из-под действия системы Prozorro строительства Большой кольцевой дороги вокруг Киева общей стоимостью почти 100 млрд гривень оперативной реакции с Офиса президента не прозвучало.

Наступление на Кличко продолжается

Президентская команда продолжает наступление на позиции Виталия Кличко. В Хмельницком прошло учредительное заседание Конгресса местных и региональных властей при президенте, одну из палат которого возглавил мэр Львова Андрей Садовой. Столичного мэра и председателя КГГА Виталия Кличко на него, по его словам, не пригласили.

Он пока вынужден констатировать согласованные действия правоохранителей по поиску компрометирующих материалов о недостатках в работе столичной власти, но не решается перейти в наступление – время для конвертации высокой узнаваемости в рост рейтинга для Кличко-старшего еще не наступил.

Зеленский и интервью FAZ

Зеленский в интервью FAZ упрекнул федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, рассказал в общих чертах о "плане Б" евроатлантической интеграции Украины, который хотел бы обсудить с президентом США Джо Байденом и сравнил запуск Северного потока-2 по результатам с аннексией Крыма.

К сожалению, в Кремле внимательно читают подобные интервью, и через несколько дней президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки газопровода и готовности запустить его в эксплуатацию. Если учесть, что на этот раз Кремль позиционировал себя как предсказуемый партнер, можно утверждать, что драма вокруг российского газопровода близится к развязке.

Офис президента превращается в МИД узкого круга

Назначение опытного дипломата Андрея Сибига заместителем руководителя президентского офиса по внешнеполитическим вопросам – шаг, который в экспертной среде встретил положительные отзывы.



Игорь Жовква сосредоточится на вопросах европейской и евроатлантической интеграции. Тревожит, что Офис президента превращается в МИД узкого круга, усиливает нездоровую конкуренцию с внешнеполитическим ведомством.

Казус в СНБО

Очередное заседание СНБО завершилось трагикомически. Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга дезавуировал слова премьера Дениса Шмыгаля об отсутствии влияния Михаила Саакашвили на украинскую политику. Руководитель исполкома Нацсовета реформ, по словам Данилова, принимал активное участие в пылкой дискуссии об антиолигархическом законе. Потом выяснилось, что секретарь СНБО не знает, как расшифровывается аббревиатура ПДЧ...

События в Беларуси и влияние на Украину

Готовность Александра Лукашенко де-факто признать самопровозглашенную ЛНР путем допуска ее "следователей" для допроса задержанного экс-редактора NEXTA Романа Протасевича – это не только реверанс перед Путиным, но и серьезный сигнал для Украины. В данном случае далеко не о непоследовательности Лукашенко, который неоднократно клялся народа Украины в вечной дружбе.

Куда важнее понять, что в случае полного подчинения Беларуси, Кремль возьмется за Украину, ведь там до сих пор живут в парадигме доктрины о триедином восточнославянском народе. И украинская государственность остается костью в горле Путина.

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