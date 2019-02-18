Круче тысячи санкций

Басманный суд Москвы арестовал руководителей крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok, граждан США и Франции, Майкла Калви и Филипп Дельпаля, и граждан России Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Алексея Кордичева и Максима Владимирова. Всем арестованным грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Источники издания The Bell сообщили, что уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и прочих лиц из состава руководства, возбуждено из-за их конфликта с Артемом Аветисяном — другом сына секретаря Совбеза РФ и экс-главы ФСБ Николая Патрушева. Уголовное дело было возбуждено 13 февраля на основе материалов ФСБ. И уже на следующий день в офисе Baring Vostok прошли обыски.

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Действительно, в российской практике без знакомства с первыми лицами ФСБ такое уголовное дело финансовой сфере с такой огромной скоростью не может быть возбуждено. Тем более, суд – Басманный, а судья – Артур Карпов, фигурант списка Магницкого, специализирующийся на уголовных делах с политическим оттенком.

Бить по лидерам



На сайте компании сообщается, что Baring Vostok вложил более 2,8 миллиардов долларов в 80 компаний в России и в странах СНГ. По сути, ФСБ грохнула инвестиционный фонд, который является лидером в области прямых инвестиций в Россию. Путинские спецслужбы выбирают и режут самых продуктивных кур, которые несут золотые яйца. А если вспомнить недавний разгром "газового клана" олигархов Арашуковых, можно предположить, что "кормовая база" российских силовиков чувствительно сократилась и они начали воевать за остатки. Путинская ОГП впала в состояние нарастающего когнитивного диссонанса, при котором аппетиты возрастают, а запасы еды сокращаются. И это просто замечательно!

Простота хуже воровства

Baring Vostok позиционирует себя как политически "чистая" компания, которая не участвует в финансовых проектах, связанных с российскими государственными учреждениями и органами власти. Но тут руководство Baring Vostok, мягко говоря, лукавит. В России без связей и одобрения на самом верху компания с такими оборотами просто не смогла бы работать.

И одобрение у них, естественно, было. С вложенных в российскую экономику миллиардов были как минимум уплачены налоги в бюджет РФ, и средства эти, естественно, были направлены, среди прочего, на содержание многомилионной армии российских силовиков, чиновников, прокуроров, судей, спецслужбитов, ФСБшников, ГРУшников, пропагандистов войны и насилия, на оплату военных авантюр, аннексию Крыма, войну на востоке Украины, в ходе которой, по неполным данным погибло уже более 13 тысяч украинцев; на войну в Сирии и в Судане; на вмешательство в выборы в США на различные террористические акты, типа отравление Скрипалей - и прочее.

В том числе на средства, полученные из прибылей "чистых" кампаний типа Baring Vostok, Путин и его банда ведут войну и против российской оппозиции, и против цивилизованного мира, наращивают и развивают военный ресурс, организуют диверсии и подкупают безвольных, беспринципных и безнравственных западных политиков.

Эксперты неоднократно заявляли, что само существование путинского режима представляет экзистенциальную угрозу для всего мира, что этот режим должен быть лишен всякой финансовой подпитки извне и полностью изолирован.

Именно такую демонстративную изоляцию и обеспечивают сейчас для России ее спецслужбы. Кому же придет в голову инвестировать в экономику РФ, если даже инвестиции максимально лояльных и проверенных компаний там в принципе не защищены от произвола ФСБ?

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Приговор для своих

Если без экивоков, то гражданин США Майкл Кальви и гражданин Франции Филипп Дельпаль, выплачивая налоги в российский бюджет, тем самым поддерживали режим, который ведет экзистенциальную войну против их стран. То есть, Майкл Кальви и Филипп Дельпаль — коллаборанты, действовавшие на стороне врага.

Они определенно считали, что от наезда российских силовиков их защитят российские законы. Но российские законы не защитили от произвола спецслужб ни миллионы россиян, ни убитых ходе российской агрессии украинцев, ни находящийся под постоянным давлением крымскотатарский народ. Имея дело с Россией, надеяться на соблюдение законов и даже договоренностей просто не приходится.

Блистательные перспективы

По сложившейся в России правоприменительной практике, иностранные граждане Майкл Калви и Филипп Дельпаль и россияне Зюзин, Абгарян и Владимиров будут приговорены к максимальным срокам лишения свободы. Алексей Кордичев получит немного меньше, поскольку сотрудничает со следствием.

И, для разнообразия, такой приговор будет хоть и незаконным, но вполне справедливым. Предлагаю его рассматривать как наказание за финансовую поддержку страны-агрессора и ее террористического чекистско-фашистского путинского режима.

Справедливость я вижу и в том, что ФСБ убивает то, что приносит ей доходы. Воистину - самый больший вклад в уничтожение России вносит сам Путин и его режим. Отток зарубежных инвестиций из России еще более усилится. Наконец-то для абсолютно всех зарубежных инвесторов Россия станет по-настоящему токсичной страной.

Разгром Baring Vostok даст для сдерживания российской агрессии эффект больший, чем тысячи санкций.

А главное, пытаясь политико-дипломатическими путями вытащить из российской тюрьмы Майкла Калви и Филиппа Дельпаля, руководство США и Франции наконец-то поймут, почему властям Украины так редко удаётся вызволить из плена своих граждан.

Специально для LIGA.net