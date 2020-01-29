Крым больше не нужен никому, кроме самих крымчан

Начало января 2020 года оказалось болезненным для экс-крымчан и экс-севастопольцев. Одна за одной появлялись новости, читая которые становилось понятно, - потерянный де-факто Украиной Крымский полуостров уходит с повестки дня наших силовиков (и, значит, украинской власти). Посудите сами.

Звоночек №1

26 декабря стало известно о приезде в Украину на бизнес-конференцию российского политика и коуча Ирины Хакамады. "После шестилетнего перерыва", вызванного, надо понимать, ее открытым признанием российского доминирования в Крыму. Как такое вообще возможно? "Возможно все!", - ответила Служба безопасности Украины в запросе на публичную информацию и добавила, что "по состоянию на 10 января 2020 года превентивная мера в виде запрета на въезд в Украину к иностранной гражданке не применялась. (см. документ).

5 января, после агонии в соцсетях, организаторы объявили об отмене выступления Хакамады: "Есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной". Как тяжело, оказывается, в век интернета узнавать о ценностях спикеров заранее. Вероятно, если бы не резонанс и реакция, в том числе, крымчан, вопрос ценностей бы и не поднимался, а политик спокойно бы выступила во Дворце Спорта в Киеве.

И, кстати, может это сделать до сих пор: СБУ ей рада.

Звоночек №2

4 января издание "Крым.Реалии" откапывает, датированный 16 декабря 2019 года потрясающий до детской откровенности пост шведского певца нигерийского происхождения Dr. Alban. Сначала он пишет, что ранее ему было запрещено въезжать в Украину из-за посещения "спорного" Крыма (как оказалось, остатки совести вызвали страх, а он – феномен под названием "глаза велики"), но, благодаря "вмешательству" президента Владимира Зеленского он таки въехал на родину Шевченко.

5 января 2020-го, на следующий день после выхода материала "Крым.Реалии", в посте исчезает упоминание о Зеленском. Разумеется, глава Госпогранслужбы (назначается президентом) и другие чиновники сразу же опровергли участие гаранта в событиях. Финальную точку в этой истории поставил ответ на запрос в ту же СБУ: певец, "отжигавший" в Ялте в 2017 и выступавший хедлайнером концерта на День города в Краматорске в сентябре прошлого года, может спокойно посещать Украину, сколько захочет (см. документ).

Звоночек №3

6 января в Киев приезжала Instagram-блогер из России Саша Митрошина. "Звезда" незаконно посетила Крым еще в 2017 году (и ее Facebook тому свидетель). Как и в случае с Хакамадой, несмотря на крымские каникулы, СБУ не запрещала ей въезд в Украину.

На встречу россиянки со своими подписчиками приходят активисты организации "Відсіч" и интересуются ее позицией по поводу посещения полуострова. Далее активисты вызывают полицию, которая принимает звонивших за виновных в конфликте и увозит в отделение. Блогер (почему-то не из полицейского отделения, что было бы справедливо) публикует в Instagram Stories: "Пришли три провокатора на политическую тему в контексте России и Украины… []. Обвиняли меня в разных вещах". Странно ли, что к Митрошиной у правоохранителей вопросов не было.

Собаки на крымском сене

Каждая из этих историй – доказательство того, что, пока дипломатия утверждает, что официальный Киев не отказался от Симферополя и Севастополя, это de facto уже сделали силовики.

Закон Украины гласит: каждый, кто посетит Крым не через украинские временные пограничные пункты, должен понести наказание - запрет посещать континентальную часть страны. К сожалению, ничего больше мы сделать не можем. То же самое касается и российского бизнеса, желающего худо-бедно освоить крымский рынок. Отсутствие наказания поощряет россиян нарушать наш закон открыто и цинично, не боясь ничего.

"Границу она пересекла через ж/д пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Потому она и пересекла границу с нашим государством", - а это уже по-детски искреннее объяснение Министерства внутренних дел, почему в Киеве 6 января объявилась блогер Митрошина.

О чем это говорит?

Во-первых, о том, что вопрос о посещении Крыма так и не стал обязательным при общении наших пограничников с иностранцами и россиянами per se (само по себе разумеещемся, - Ред.). По сути, упущена возможность применить первый фильтр: "самостоятельное честное признание". Нужного именно тут вопроса "чей Крым?" не было, как и не было нужной в данном случае депортации. Лень или саботаж?

Во-вторых, как уследить за всеми, кто потенциально мог посетить Крым, но постеснялся сообщить об этом офицерам Госпогранслужбы? Тут нам на помощь приходит тщеславие – один из самых любимых грехов из ленты "Адвоката дьявола".

Не слишком рассудительные россияне, такая как Митрошина, оставляют многочисленные цифровые следы посещения полуострова (геотеги, селфи-посты в Facebook и во Vk и так далее). Почему за шесть лет оккупации силовики не создали интерактивную систему, которая бы позволяла гражданам Украины сообщать о посещении своих знакомых из России и других стран Крыма? Примеров достаточно: точно так же мы информируем Facebook и Youtube по поводу незаконного контента.

У государства нет ресурсов отслеживать Facebook-ленты россиян? Отдайте этот труд на аутсорс тем, кому Крым небезразличен и кто борется за выполнение связанных с этим законов.

P.S. Конечно, Донбасс заслонил собой Крым. Это единственная причина, почему Крым не обсуждался в Нормандском формате. И пока на заднем фоне власть ищет новые форматы обсуждения, как вернуть 2013 год, может, пора начать серьезно относиться к нарушителям южных украинских границ?

Спешу заверить государство: те, кого "русская весна" выгнала из Ялты, Фороса и Джанкоя, вам в этом помогут, как смогут. Им Крым и Севастополь по-прежнему важны.