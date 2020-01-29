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29.01.2020, 18:42

Крым больше не нужен никому, кроме самих крымчан

Крым больше не нужен никому, кроме самих крымчан
специалист по коммуникациям, автор книги "Церковь на Майдане"

Война на Донбассе заслонила собой Крым. Это единственная причина, почему полуостров уходит с повестки дня и не обсуждается в Нормандском формате

Начало января 2020 года оказалось болезненным для экс-крымчан и экс-севастопольцев. Одна за одной появлялись новости, читая которые становилось понятно, - потерянный де-факто Украиной Крымский полуостров уходит с повестки дня наших силовиков (и, значит, украинской власти). Посудите сами.

Звоночек №1

26 декабря стало известно о приезде в Украину на бизнес-конференцию российского политика и коуча Ирины Хакамады. "После шестилетнего перерыва", вызванного, надо понимать, ее открытым признанием российского доминирования в Крыму. Как такое вообще возможно? "Возможно все!", - ответила Служба безопасности Украины в запросе на публичную информацию и добавила, что "по состоянию на 10 января 2020 года превентивная мера в виде запрета на въезд в Украину к иностранной гражданке не применялась. (см. документ).

5 января, после агонии в соцсетях, организаторы объявили об отмене выступления Хакамады: "Есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной". Как тяжело, оказывается, в век интернета узнавать о ценностях спикеров заранее. Вероятно, если бы не резонанс и реакция, в том числе, крымчан, вопрос ценностей бы и не поднимался, а политик спокойно бы выступила во Дворце Спорта в Киеве.

И, кстати, может это сделать до сих пор: СБУ ей рада.  

Звоночек №2

4 января издание "Крым.Реалии" откапывает, датированный 16 декабря 2019 года потрясающий до детской откровенности пост шведского певца нигерийского происхождения Dr. Alban. Сначала он пишет, что ранее ему было запрещено въезжать в Украину из-за посещения "спорного" Крыма (как оказалось, остатки совести вызвали страх, а он – феномен под названием "глаза велики"), но, благодаря "вмешательству" президента Владимира Зеленского он таки въехал на родину Шевченко.

5 января 2020-го, на следующий день после выхода материала "Крым.Реалии", в посте исчезает упоминание о Зеленском. Разумеется, глава Госпогранслужбы (назначается президентом) и другие чиновники сразу же опровергли участие гаранта в событиях. Финальную точку в этой истории поставил ответ на запрос в ту же СБУ: певец, "отжигавший" в Ялте в 2017 и выступавший хедлайнером концерта на День города в Краматорске в сентябре прошлого года, может спокойно посещать Украину, сколько захочет (см. документ).

Звоночек №3

6 января в Киев приезжала Instagram-блогер из России Саша Митрошина. "Звезда" незаконно посетила Крым еще в 2017 году (и ее Facebook тому свидетель). Как и в случае с Хакамадой, несмотря на крымские каникулы, СБУ не запрещала ей въезд в Украину.

На встречу россиянки со своими подписчиками приходят активисты организации "Відсіч" и интересуются ее позицией по поводу посещения полуострова. Далее активисты вызывают полицию, которая принимает звонивших за виновных в конфликте и увозит в отделение. Блогер (почему-то не из полицейского отделения, что было бы справедливо) публикует в Instagram Stories: "Пришли три провокатора на политическую тему в контексте России и Украины… []. Обвиняли меня в разных вещах". Странно ли, что к Митрошиной у правоохранителей вопросов не было.

Собаки на крымском сене

Каждая из этих историй – доказательство того, что, пока дипломатия утверждает, что официальный Киев не отказался от Симферополя и Севастополя, это de facto уже сделали силовики.

Закон Украины гласит: каждый, кто посетит Крым не через украинские временные пограничные пункты, должен понести наказание - запрет посещать континентальную часть страны. К сожалению, ничего больше мы сделать не можем. То же самое касается и российского бизнеса, желающего худо-бедно освоить крымский рынок. Отсутствие наказания поощряет россиян нарушать наш закон открыто и цинично, не боясь ничего.

"Границу она пересекла через ж/д пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Потому она и пересекла границу с нашим государством", - а это уже по-детски искреннее объяснение Министерства внутренних дел, почему в Киеве 6 января объявилась блогер Митрошина.

О чем это говорит?

Во-первых, о том, что вопрос о посещении Крыма так и не стал обязательным при общении наших пограничников с иностранцами и россиянами per se (само по себе разумеещемся, - Ред.). По сути, упущена возможность применить первый фильтр: "самостоятельное честное признание". Нужного именно тут вопроса "чей Крым?" не было, как и не было нужной в данном случае депортации. Лень или саботаж?

Во-вторых, как уследить за всеми, кто потенциально мог посетить Крым, но постеснялся сообщить об этом офицерам Госпогранслужбы? Тут нам на помощь приходит тщеславие – один из самых любимых грехов из ленты "Адвоката дьявола".

Не слишком рассудительные россияне, такая как Митрошина, оставляют многочисленные цифровые следы посещения полуострова (геотеги, селфи-посты в Facebook и во Vk и так далее). Почему за шесть лет оккупации силовики не создали интерактивную систему, которая бы позволяла гражданам Украины сообщать о посещении своих  знакомых из России и других стран Крыма? Примеров достаточно: точно так же мы информируем Facebook и Youtube по поводу незаконного контента.

У государства нет ресурсов отслеживать Facebook-ленты россиян? Отдайте этот труд на аутсорс тем, кому Крым небезразличен и кто борется за выполнение связанных с этим законов.

P.S. Конечно, Донбасс заслонил собой Крым. Это единственная причина, почему Крым не обсуждался в Нормандском формате. И пока на заднем фоне власть ищет новые форматы обсуждения, как вернуть 2013 год, может, пора начать серьезно относиться к нарушителям южных украинских границ?

Спешу заверить государство: те, кого "русская весна" выгнала из Ялты, Фороса и Джанкоя, вам в этом помогут, как смогут. Им Крым и Севастополь по-прежнему важны.

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Теги: война на Донбассе, аннексия Крыма, Крым
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