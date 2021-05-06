Крым и совесть

Крымские правозащитники продолжают фиксировать ухудшение ситуации со свободой совести на аннексированном Россией полуострове. Крымская правозащитная группа выступила с заявлением, в котором говорится о систематических нарушениях свободы вероисповедания. В качестве примера приводятся репрессивные действия российских властей по отношению к мусульманам и протестантам. С протестантами сейчас, кстати, воюют по всей России.

В мусульманские общины тоже регулярно приходят с обысками по подозрению в радикальных настроениях, но в Крыму это имеет особый характер по сравнению с Кавказом и Поволжьем. Репрессивными действиями в мечетях власть, похоже, не просто хочет добиться лояльности духовенства, но и содействовать постепенному выдавливанию крымских татар с родной земли.

Кремль не может позволить себе роскоши действовать с размахом Сталина и Берии, поэтому, думаю, и применяет хорошо знакомые чекистские приемы.

О том, что происходит в Крыму с общиной Православной церкви Украины, можно и не напоминать. Мы каждый день получаем свидетельства вопиющего пренебрежения правами верующих этой церкви. Русская православная церковь не осмелилась изменить границы собственной канонической территории после оккупации Крыма Россией, и поэтому Крым остался в формальной юрисдикции Украинской православной церкви Московского патриархата.

Понятно, что сама эта религиозная организация и в духовном, и в политическом смысле остается под эффективным контролем патриарха Кирилла, так что формальное сохранение приходов в Крыму за УПЦ мало что меняет. Но все же патриарх Кирилл не решился изменить юрисдикцию этих приходов, а у российских властей, похоже, хватает желания и ресурсов бороться с последними несколькими священниками Православной церкви Украины на земле Крыма. И при этом об этих преследованиях говорят только правозащитники и журналисты. Священники УПЦ МП, имеющие возможность пользоваться всеми привилегиями людей, окормляющих паству в демократическом государстве, о страданиях своих братьев по вере на полуострове почему-то молчат. Молчат и на материковой Украине, молчат и в самом Крыму...

А если вспомнить, что большую часть прихожан ПЦУ в Крыму составляют этнические украинцы, желающие молиться на родном языке, или просто люди, которые не стали гражданами России после оккупации, то получатся, что Кремль своими действиями на полуострове загоняет этих людей в самое настоящее гетто. Лишает свободы совести, лишает собственности – как это происходит с землей на прибрежных территориях Крыма.

Специально для Радио Свобода

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