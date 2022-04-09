Крым за рамками: Путину важно, чтобы хотя бы Украина признала полуостров российским

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал важным результатом переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле то, что Крым и Донбасс остались "за рамками" гарантий безопасности, которые должны быть предоставлены Украине. Это заявление российского министра в корне отличается от того подхода, который предложен украинским президентом Владимиром Зеленским – согласиться с консультациями по Крыму на ближайшие 15 лет и выяснить статус полуострова за столом переговоров.

Но, по сути, переговоры на 15 лет – это отложенный статус территории. Все эти годы, уверен, на географических картах всех стран мира – помимо России, разумеется – Крым будет продолжать считаться украинским, будут сохраняться, в том числе, и санкции за оккупацию Крыма, введенные Западом в 2014 году.

А что, если за эти 15 лет под тяжестью санкционного давления российский режим не выдержит, сменится менее агрессивной и более вменяемой властью? Кто предскажет, как окончатся переговоры о статусе Крыма, если новое российское руководство, стремясь вернуться в цивилизованный мир, признает сам факт оккупации полуострова? Именно этого, похоже, Владимир Путин и хочет избежать.

Поэтому не нужно иллюзий.

Требование признать "российский статус" Крыма – сейчас, а не через 15 лет – будет, уверен, важной частью российских требований. Такой же важной, как пресловутый нейтральный статус, "демилитаризация" и "денацификация". Я бы даже сказал, что более важной частью, чем "демилитаризация" и "денацификация". Потому что нейтралитет или "денацификация" – это виртуальные требования, Украина и так в обозримом будущем не была бы принята в НАТО, а "денацификацию" Россия, уверен, может устроить только на оккупированной территории – как в Буче или Бородянке.

А оккупация Крыма и то, что включение этой украинской территории в состав России так до сих пор и не признано международным сообществом – это свершившийся факт. И Путин будет требовать такого признания хотя бы от Украины. В первую очередь от Украины. Потому что у Кремля есть странная, я бы даже сказал, нелепая надежда, что если Украина признает Крым российским – пусть даже под дулом автомата – то потом неминуемо признают и другие.

Другой вопрос – может ли пойти на такое признание президент Украины? Уверен, нет. Для любого украинского президента такая сдача территории – верная политическая смерть. Да и полномочий у президента тут нет, речь идет об изменении Конституции Украины. Даже если власть и решится на такой поступок, то это все равно – две сессии парламента, год отсрочки… Лавров уже сказал, что Россия на такое не согласится, нечего с ней играть в "кошки-мышки".

И вот этот "Крым за рамками" – это, думаю, один из самых верных ответов на вопрос, есть ли на данный момент хоть какие-то шансы у переговорного процесса об окончании войны, развязанной Россией против Украины. И теперь на этот вопрос вы можете ответить сами.

Специально для Крым.Реалии

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