Крымская арифметика Владимира Путина

"Без обсуждения вопроса оккупированных территорий, в частности Крыма, встреча лидеров Украины и России не будет иметь смысла". Эти слова пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова поставили точку на самой возможности встречи президентов Украины и России.

Теперь она может состояться только в том случае, если один из участников предполагаемого саммита публично изменит свою точку зрения. Это явно не будет президент РФ Владимир Путин. Когда его пресс-секретарь Дмитрий Песков утверждает, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос принадлежности Крыма подниматься не может, он, я уверен, выражает не только точку зрения самого Путина, но и суть политических убеждений всего российского руководства. Думаю, вся нынешняя легитимность российской власти с 2014 года обосновывается даже не выборами – какие уж тут выборы! – а именно что Крымом, "собиранием земель".

И та Украина, с которой хочет "нормализовать" отношения Путин, должна для начала признать то, что Крым "добровольно присоединился" к России и никаких нарушений международного права не было. Это явно не будет Владимир Зеленский. Украинский президент в последнее время не просто проявляет активность на крымском направлении, он сделал возвращение темы полуострова стержнем своего подхода к конфликту с Россией. На 30-летие независимости провели именно саммит "Крымской платформы", а не какое-то другое мероприятие.

И потом, представим даже теоретически, что Зеленский отказался от обсуждения Крыма ради дискуссии об урегулировании на Донбассе. Так Путин Донбасс с ним тоже не собирается обсуждать, как известно! Считает, что тема Донбасса должна обсуждаться украинским президентом с так называемыми "главами народных республик".

Следует ли из этого, что встреча президентов Украины и России в ближайшее время не состоится? Да, думаю, для проведения такой встречи нет никаких оснований. Следует ли из этого, что невозможно провести саммит в "нормандском формате"? Нет, я уверен, не следует, это многосторонняя встреча и если в Кремле решат, что Путину она нужна, то в Москве могут согласиться с участием российского президента в новом саммите – без встречи с Зеленским с глазу на глаз, разумеется.

Однако, вероятней всего, в Москве будут ожидать итогов парламентских выборов в Германии, чтобы начать консультации с новым федеральным канцлером и понять его позицию. И если переговоры о формировании нового немецкого правительства затянутся, а после них быстро не удастся найти взаимопонимания с преемником Ангелы Меркель, то мы выйдем на период предвыборной кампании уже во Франции. Путину, симпатизирующему Марин Ле Пен, вероятно, не захочется делать подарков Эммануэлю Макрону в виде внешнеполитических достижений.

Таким образом, любые реальные консультации о саммите могут начаться после мая 2022 года – разумеется, если в самой Украине не будет подготовки ни к каким внеочередным выборам. Но даже если такой саммит и состоится, думаю, никаких реальных результатов он не принесет, для этого нет оснований.

Означает ли это, что вопрос о восстановлении территориальной целостности Украины и возвращении Крыма не разрешаем? Нет, уверен, не означает. Просто для этого должны произойти серьезные политические перемены в самой России, возвращение этой страны если не к зачаткам демократии, то в правовое поле. Пока президентом России является Владимир Путин, это не представляется реальным. Как, впрочем, не представляется реальным прекращение конфликта на Донбассе, я считаю, выгодного Путину с точки зрения "дирижирования" процессами дестабилизации в Украине и давления на украинское руководство. И это даже не политика. Это арифметика.

Специально для Радио Свобода

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