Крымские иллюзии россиян

Социологические исследования не всегда прямо говорят о настроениях общества. Они требуют осторожной интерпретации. Особенно в России, где, например, традиционно велико число тех, кто в принципе отказывается отвечать на вопросы социологов, опасаясь, "как бы чего не вышло".

Частенько же соцопросы превращаются в разговор народа с властью. Вот и мартовский опрос "Левада-Центра" про Крым похож на такую беседу. Достучаться напрямую до властей невозможно. Как говорилось в фильме "Кин-дза-дза", "правительство на другой планете живет" - и россияне это прекрасно понимают. Но если высказать свои пожелания в соцопросе, кто знает, может быть их и услышат.

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Социология как разговор с властью

Сигналов в новом опросе как минимум три. Во-первых, 86% опрошенных по-прежнему определенно или с незначительными оговорками поддерживают присоединение Крыма к России. Эта цифра остается практически неизменной с 2014 года. Причем у большей части россиян даже аннексия в их видении мира ничего не изменила. Если верить исследованию, которое презентовал ВЦИОМ еще в 2013 году, уже тогда 56% россиян считали Крым "по большому счету" территорией Российской Федерации.

В то же время, даже среди тех, кто считает полуостров российским, все больше тех, кто полагает, что Россия нарушила свои международные обязательства, то есть вошла в противоречие с международным правом, когда Крым аннексировала. Таких уже 17%. Выходит, даже среди пресловутых 86% уже есть не меньше 3% отщепенцев.

Почему так? Возможно, россияне уже готовы признать какие-то "ошибки" (не отказываясь от аннексированного Крыма). Скорее всего, не потому, что они и правда так считают. Это, скажем так, "переговорная позиция" для того, чтобы улучшить отношения с Западом и выйти из все более пугающей изоляции. Недаром же до 54% выросло число тех, кто надеется на нормализацию. А точнее - на то, что противостояние России с Западом "постепенно будет "спущено на тормозах" и наши отношения постепенно вернутся к тем, которые были до этого инцидента". Словом "инцидент" российские социологи осторожно назвали аннексию Крымского полуострова.

Но может ли Запад и правда забыть о Крыме, как это мнится в России? Похоже, так просто россиянам не выкрутиться.

Может ли Запад забыть о Крыме?

Российские власти компромисс искать с Западом не станут. Даром что ли этот же самый опрос близкие к Кремлю политологи комментируют в том стиле, что россияне все слабее верят в международное право, зато все больше укрепляются в мысли, что все зарубежные политики - такие же циничные прагматики, как и российские правители. Надо только немного подождать - и они забудут про аннексию Крыма.

Вряд ли опрошенные вкладывали в свои ответы социологам именно такой смысл, но властям удобнее прочитать опрос именно так. Они не хотят замечать запроса на разрядку. Даже если он сопровождается лоялистким выкриком: "КрымНаш"!

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Что касается коллективного Запада, то он тем более не станет замечать запроса со стороны россиян и уж точно не сможет отказаться от принципиальной позиции по Крыму. Тому есть несколько причин, которые, на самом деле, уже много раз называли, но которые россияне упорно игнорируют.

Во-первых, это первая в Европе после Второй мировой войны аннексия территории соседнего государства. Случись все где-нибудь подальше от границ Евросоюза, на это было бы проще закрыть глаза. Но Крым - это слишком близко и нарочито угрожающее. Для непризнания Крыма российским хотя бы уже одного этого вполне достаточно, незачем даже вспоминать о международном праве или территориальной целостности Украины.

Во-вторых, никто не предлагает западным политикам ничего взамен. Словесное признание нарушения норм международного права - это разве достаточная компенсация за аннексию Крыма, развязывание военного конфликта на востоке Украины, вмешательство в выборы, "дело Скрипаля", взаимное введение санкций, в конце концов?

Без потерь из Крыма не отступишь

Таким образом, надежду на прекращение "крымского конфликта" без серьезного "покаяния" и нового пересмотра статуса полуострова можно назвать иллюзорной. Выкрутиться без потерь из ситуации, в которой Россия оказалась за последние пять лет, явно не получится. Как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение. Инфантилизм российских граждан, желающих и Крым сохранить, и от западных санкций избавиться, не стимулирует Кремль нормализовать отношения с Западом. Впрочем, даже если бы в Кремле этого захотели, на российских условиях этого не добиться.

Колонка написана специально для издания Deutsche Welle

Перепечатывается с ведома и разрешения автора