Крымские татары. Право на особое мнение

Майдан родил для Украины шанс на новые правила – но крымские татары не успели им воспользоваться. Российское вторжение отобрало у них революцию, подарив взамен контрреволюцию. И теперь они оказались в сложных условиях.

Для Москвы крымские татары стали костью в горле – сразу по двум причинам. С одной стороны, они портят миф о тотальной поддержке триколоров в Крыму. С другой – они нарушают российскую традицию, когда власть является единственным субъектом в окружении разрозненных обывателей.

Крымских татар отличает то, что у них есть опыт выживания в условиях враждебного или равнодушного государства. У них есть горизонтальная сплоченность и опыт взаимовыручки. И это вызывает у российских властей особенное раздражение.

Потому что современная Россия – это образец того, как выглядит этатизм. Власть стремится лишить субъектности любые неофициальные центры влияния. Пытается добиться того, чтобы любые ростки жизни рождались лишь в государственнном инкубаторе. Современная Россия – это образец того, как средство становится целью. Как государство перестает существовать во имя собственных граждан, а начинает жить само для себя и во имя себя. Запрещает любой активизм и самостоятельность.

Кремль воспринимает собственных граждан лишь как винтики в системе. Отсутствие индивидуальности становится главным критерием качества. Государство становится сверхценностью, а значение личности определяется ее способностью находиться на службе у вертикали.

Россия объявила вне закона свидетелей Иеговы – за их отказ служить в армии. Ограничивает деятельность публичных лекториев и запрещает митинги. И точно так же она пытается лишить субъектности крымских татар. Пытается их раздробить и атомизировать.