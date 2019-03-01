КСУ мог бы спасти антикоррупционную реформу, но решил иначе

Признанная неконституционной Конституционным судом статья 368-2 Уголовного Кодекса Украины была принята на основе рекомендаций международных партнеров, Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, условий выделения очередного кредита МВФ и соглашения с Советом Европейского Союза о предоставлении безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины.

По замыслу авторов, данная норма должна была стать барьером на пути политической коррупции. Ее предназначение заключалось в том, чтобы под угрозой уголовного наказания депутаты и чиновники всех уровней отказывались от подкупа в тех или иных формах (например, в форме дарения акций, квартир, денежных средств и иного имущества) со стороны олигархов и иных лиц, желающих незаконным путем повлиять на принятия политических или административных решений в свою пользу.

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Хотелось бы отметить, что ряде европейских стран положения уголовного кодекса о незаконном обогащении значительно строже отмененной КСУ нормы и распространяются не только на физических, а и на юридических лиц.

Согласно тексту решения Конституционного суда, статья 368-2 Уголовного кодекса отменена Конституционным судом Украины лишь по формальным основаниям. "Учитывая приведенное, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что статья 368 Кодекса не отвечает требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины", - отмечается в Решении Конституционного Суда Украины от 26 февраля 2019 года.

При этом заслуживает внимания Особое мнение судьи Конституционного Суда Сергея Головатого. В пункте 8 своего Особого мнения, судья отмечает: "Принцип верховенства права предусматривает, что в тех случаях, какая законодательная неясность, или противоречие, главная обязанность судебной власти состоит в том, чтобы устранить неясность, или развязать противоречие путем толкования и применения судами уголовного законодательства в такой способ, чтобы оно было согласованным и предусмотрительным".

В ходе рассмотрения конституционных производств о соответствии Конституции законов Украины, судьи Конституционного суда должны принимать такие решения, которые обеспечивают баланс частных и публичных (государственных) интересов.

В рассматриваемом случае состав Конституционного Суда, руководствуясь статьей 7 Закона Украины "О Конституционном суде Украины", ради соблюдения Конституции и обеспечения баланса частных и публичных интересов имел право и возможность принять иное решение. Например, признать статью 368–2 Уголовного Кодекса Украины соответствующей Конституции и одновременно в том же решении путем толкования данной нормы потребовать устранить выявленные в законе недостатки. Придать своим толкованием четкость, точность и однозначность оспариваемой депутатами правовой нормы.

Возможно, после принятия такого решения в отношении некоторых депутатов и чиновников, привлекаемых по статье 368-2 за незаконное обогащение, уголовные дела тоже были бы прекращены. Также вероятно, что именно прежняя интерпретация статьи 368-2 предоставляла детективам НАБУ возможность возбудить уголовные дела по фактам незаконного обогащения в отношении большего круга депутатов и чиновников.

Однако сейчас, после полной отмены этой нормы, детективам НАБУ придётся прекращать уголовные дела в отношении вообще всех лиц, подозреваемых и обвиняемых по статье о незаконном обогащении.

Стоит отметить, что сразу после отмены рассматриваемой нормы президент Украины сделал заявление о том, что он как субъект законодательной инициативы внесет неотложный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение с учетом решения Конституционного суда.

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Негативные последствия отмены статьи о незаконном обогащении

Конституционный суд Украины освободил подозреваемых и обвиняемых в незаконном обогащении лиц от уголовной ответственности. Очевидно, что даже если норма об уголовной ответственности за незаконное обогащение будет возвращена в Уголовный кодекс в президентском варианте, она не будет иметь обратной силы.

Получается, что вместо того, чтобы обеспечить баланс частных и публичных интересов путем толкования оспариваемой депутатами нормы о незаконном обогащении (оставить норму в силе, придав ей свое толкование и потребовав у законодателей снять выявленные противоречия), судьи Конституционного суда полностью освободили подозреваемых и обвиняемых в незаконном обогащении лиц от уголовной ответственности.

Иными словами, своим решением, Конституционный суд Украины обнулил все результаты и без того малоэффективной борьбы с политической и административной коррупцией в части противодействия незаконному обогащению. В итоге вся антикоррупционная реформа и созданная в государстве антикоррупционная инфраструктура сведены до уровня пустой пиар-кампании. Единственное ее благо - благодаря работе детективов НАБУ и реакции на нее 59 депутатов, обратившихся в Конституционный Суд с лоббированием интересов коррупционеров, украинское общество узнало больше о коррупционерах и тех, кто являются лоббистами политической и административной коррупции в нашей стране.

Специально для LIGA.net