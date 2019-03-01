Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.03.2019, 13:15

КСУ мог бы спасти антикоррупционную реформу, но решил иначе

КСУ мог бы спасти антикоррупционную реформу, но решил иначе
член правления Института национальной политики

В ряде европейских стран положения национальных УК о незаконном обогащении значительно строже отмененной КСУ нормы

Реклама
Реклама

Признанная неконституционной Конституционным судом статья 368-2 Уголовного Кодекса Украины была принята на основе рекомендаций международных партнеров, Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, условий выделения очередного кредита МВФ и соглашения с Советом Европейского Союза о предоставлении безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины.

По замыслу авторов, данная норма должна была стать барьером на пути политической коррупции. Ее предназначение заключалось в том, чтобы под угрозой уголовного наказания депутаты и чиновники всех уровней отказывались от подкупа в тех или иных формах (например, в форме дарения акций, квартир, денежных средств и иного имущества) со стороны олигархов и иных лиц, желающих незаконным путем повлиять на принятия политических или административных решений в свою пользу.

Реклама

Хотелось бы отметить, что ряде европейских стран положения уголовного кодекса о незаконном обогащении значительно строже отмененной КСУ нормы и распространяются не только на физических, а и на юридических лиц.

Согласно тексту решения Конституционного суда, статья 368-2 Уголовного кодекса отменена Конституционным судом Украины лишь по формальным основаниям. "Учитывая приведенное, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что статья 368 Кодекса не отвечает требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины", - отмечается в Решении Конституционного Суда Украины от 26 февраля 2019 года.

При этом заслуживает внимания Особое мнение судьи Конституционного Суда Сергея Головатого. В пункте 8 своего Особого мнения, судья отмечает: "Принцип верховенства права предусматривает, что в тех случаях, какая законодательная неясность, или противоречие, главная обязанность судебной власти состоит в том, чтобы устранить неясность, или развязать противоречие путем толкования и применения судами уголовного законодательства в такой способ, чтобы оно было согласованным и предусмотрительным".

В ходе рассмотрения конституционных производств о соответствии Конституции законов Украины, судьи Конституционного суда должны принимать такие решения, которые обеспечивают баланс частных и публичных (государственных) интересов.

Читайте также
Теперь нельзя установить признаки незаконного обогащения - НАПК 01.03.2019Статья о незаконном обогащении: КСУ вернул всех на исходную 01.03.2019Однобокое правосознание. В поддержку решения КСУ 28.02.2019

В рассматриваемом случае состав Конституционного Суда, руководствуясь статьей 7 Закона Украины "О Конституционном суде Украины", ради соблюдения Конституции и обеспечения баланса частных и публичных интересов имел право и возможность принять иное решение. Например, признать статью 368–2 Уголовного Кодекса Украины соответствующей Конституции и одновременно в том же решении путем толкования данной нормы потребовать устранить выявленные в законе недостатки. Придать своим толкованием четкость, точность и однозначность оспариваемой депутатами правовой нормы.

Возможно, после принятия такого решения в отношении некоторых депутатов и чиновников, привлекаемых по статье 368-2 за незаконное обогащение, уголовные дела тоже были бы прекращены. Также вероятно, что именно прежняя интерпретация статьи 368-2 предоставляла детективам НАБУ возможность возбудить уголовные дела по фактам незаконного обогащения в отношении большего круга депутатов и чиновников.

Однако сейчас, после полной отмены этой нормы, детективам НАБУ придётся прекращать уголовные дела в отношении вообще всех лиц, подозреваемых и обвиняемых по статье о незаконном обогащении.

Стоит отметить, что сразу после отмены рассматриваемой нормы президент Украины сделал заявление о том, что он как субъект законодательной инициативы внесет неотложный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение с учетом решения Конституционного суда.

Реклама

Негативные последствия отмены статьи о незаконном обогащении

Конституционный суд Украины освободил подозреваемых и обвиняемых в незаконном обогащении лиц от уголовной ответственности. Очевидно, что даже если норма об уголовной ответственности за незаконное обогащение будет возвращена в Уголовный кодекс в президентском варианте, она не будет иметь обратной силы.

Получается, что вместо того, чтобы обеспечить баланс частных и публичных интересов путем толкования оспариваемой депутатами нормы о незаконном обогащении (оставить норму в силе, придав ей свое толкование и потребовав у законодателей снять выявленные противоречия), судьи Конституционного суда полностью освободили подозреваемых и обвиняемых в незаконном обогащении лиц от уголовной ответственности.

Иными словами, своим решением, Конституционный суд Украины обнулил все результаты и без того малоэффективной борьбы с политической и административной коррупцией в части противодействия незаконному обогащению. В итоге вся антикоррупционная реформа и созданная в государстве антикоррупционная инфраструктура сведены до уровня пустой пиар-кампании. Единственное ее благо - благодаря работе детективов НАБУ и реакции на нее 59 депутатов, обратившихся в Конституционный Суд с лоббированием интересов коррупционеров, украинское общество узнало больше о коррупционерах и тех, кто являются лоббистами политической и административной коррупции в нашей стране.

Специально для LIGA.net

Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, антикоррупционная инфраструктура, Конституционный суд Украины, незаконное обогащение, статья 368-2
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Журналист-депутат-ледокол. Интервью с Мустафой Найемом
Политика Журналист-депутат-ледокол. Интервью с Мустафой Найемом
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 