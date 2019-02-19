Кто будет пасти страусов Януковича?

Пристроить страусов Виктора Януковича в надежные и заботливые руки оказалось очень сложно. Уже пять лет резиденция бывшего президента является “беспризорной” с юридической точки зрения и управляется людьми, которые в день его трусливого побега туда физически пришли. Они стригут газоны, проводят экскурсии и чинят сломанные бойлеры.

Практически два месяца Национальное агентство по управлению активами, полученными коррупционным путем (АРМА), пытается найти управителя для Межигорья. Но конкурс пока что сложно назвать успешным. Первый раз оглашать победителя АРМА хотела 25 января. Этим победителем должна была стать странная ТОВка из Белой Церкви. Ее выбрали из двух заявок. Вторую подала неприбыльная организация, созданная людьми, управляющими резиденцией сейчас.

Реклама

Из-за общественного давления конкурс был продолжен до конца февраля, но и в этот раз может не состояться из-за отсутствия достойных заявок. Общественный совет при АРМА считает, что основными причинами нежелания коммерческих компаний участвовать в конкурсе являются финансовые риски, страх рейдерского захвата и слишком узкий профиль объекта. Совет предлагает разрешить государственным и коммунальным предприятиям участвовать в конкурсе.

С моей точки зрения, проблема гораздо серьезнее и масштабнее. Она связана с тем, что АРМА, по сути, хочет передать в управление не весь комплекс, а очень маленькую и странную его часть. Кроме того, агентство хочет обязать управителя взять на себя существенные финансовые обязательства прямо на старте, но без гарантий, что управитель в Межигорье останется хоть сколько-нибудь длительное время и сможет управлять всем комплексом как единым целым.

Одна из самых существенных проблем состоит в том, что с юридической точки зрения, Межигорье представляет из себя четыре разных набора активов, но только один из них АРМА хочет передать “управителю Межигорья”.

Первый набор - это имущество, арестованное в рамках уголовных дел и переданное Печерским судом АРМА в июне прошлого года. Это длиннющий, почти на 30 страниц, перечень тумбочек, холодильников, люстр, коллекционного алкоголя, картин, спортивных тренажеров и печально известных унитазов, еще до Революции достоинства получивших прозвище “золотых”. Его и хотят отдать фирме, выбранной на конкурсе.

Второй набор - это национализированная земля общей площадью 135 гектар, которая находится в попечении Кабинета министров Украины. Та самая земля, которая сейчас стала парком коррупции и любимым местом для свадебных фотосессий, катания на велосипедах и просто приятного времяпровождения сотен тысяч украинцев и гостей страны ежегодно.

Третий набор - корпоративные права ТОВ Танталит, самой известной компании Януковича. В списке активов фирмы числится как “дом с пеньками”, который когда-то Янукович демонстрировал лояльным журналистам, так и активы, физически находящиеся вне Межигорья - например, квартира на Оболонской набережной, недавно переданная АРМА в управление фирме СВМ-Консалтинг.

Точный перечень корпоративных прав Танталита опубликован не был и, скорее всего, даже не известен до конца, но в этом пакете могут по-прежнему быть доли в компаниях, владеющих сладкими наделами земли и другой недвижимостью на Печерске, Оболони и в самом Межигорье, о которых стало известно в 2014 году благодаря документам Януковича из Киевского моря, которые легли в основу проекта ЯнуковичЛикс.

Четвертый набор активов - это огромная масса всего, что не было толком описано и оценено за 5 лет. Эта масса включает в себя, например, весь зоопарк со знаменитыми страусами и оленями, их вольеры и корм, десятки породистых собак со специально оборудованным питомником. В этом же списке и редкие деревья и кустарники, поле для гольфа и водоемы с утками, мостами и фонтанами.

Реклама

По условиям конкурса, новый управитель получает только первый набор активов в управление. То есть, деревянную Хонку со спальнями - да, а газон вокруг и доступ к ней по земле - фактически нет.

Кроме того, условиями предполагается, что оценка имущества из условной четвертой категории должна лечь в расходы нового управителя. Как и страхование всего имущества. В совокупности речь идет о десятках миллионов гривен.

При этом на новое описанное имущество будет проведен и новый конкурс по выбору управителя. А на корпоративные права Танталита - третий конкурс. Может, даже и не один, если АРМА решит разбить активы Танталита на части, как это уже частично произошло с квартирой Януковича на Оболони.

При этом руководители АРМА верят, что управитель все равно найдется и делает реальные попытки его искать: направляет письма отдельным компаниям и бизнес-ассоциациям, меняет условия конкурса, чтобы сделать его более прозрачным.

Общественную организацию, которая в данный момент управляет Межигорьем, как серьезного кандидата АРМА не рассматривает по нескольким причинам: во-первых, там сомневаются, что соучредитель Денис Тарахкотелик и его команда в состоянии эффективно и прибыльно управлять имуществом. Во-вторых, указывают на то, что общественная организация, хоть и может вести коммерческую деятельность и получать доход, не может распределять прибыль. Соответственно, не может зарабатывать деньги на Межигорье и отправлять в бюджет, что является целью деятельности агентства, согласно статье 24 закона о его деятельности.

Но проблема в том, что предложенным на конкурсе имуществом никто не сможет управлять эффективно, потому что в Межигорье нельзя заработать только на люстрах и иконах, без парка и редких животных в вольерах.

Как бы это ни было сложно, проблему Межигорья надо решать комплексно и вдумчиво, объединив активы и найдя нового хозяина и Хонке, и пресловутым страусам.

Специально для LIGA.net