Кто есть мистер Путин? Наконец-то разобрались

Президент США Джо Байден сказал в отношении несменного лидера Российской Федерации Владимира Путина неслыханные слова. Давайте попробуем понять, последуют ли за ними невиданные действия.

Давным-давном, когда и слова "мем"-то особо не знали, первым мемом с упоминанием Владимира Путина стала фраза "А кто, собственно, такой мистер Путин?". Сказал эту фразу президент США Джордж Буш-младший. Он тогда еще не очень освоился на должности, а Путин не очень освоился на своей, поэтому коллегу во вчерашнем ФСБ-шнике американский президент как-то не признал.

И действующий президент США тоже не признал. Вместо этого, Байден признал в Путине убийцу.

- "Вы считаете Владимира Путина убийцей"? – спросил журналист ABC Джордж Стефанопулос.

- "Да", – просто ответил Байден.

Конечно, у украинцев есть свое определение того, кем и чем является президент РФ, даже более емкое. Мы не будем его здесь называть. Но "убийца" – тоже довольно точно.

Убийца детей Беслана, убийца моряков Курска, убийца Александра Литвиненко и Сергея Магнитского. Убийца детей-сирот, которые умерли в РФ, когда в качестве реакции на санкции против убийц Магнитского, Россия запретила усыновление иностранцами.

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Разумеется, это вызвало гневную реакцию в России. Но странно гневную.

В ряде случаев привычно-хамоватые выпады чиновников и медийщиков против "деда с деменцией" выглядели, как написанные на отцепись. А в некоторых и вовсе были состряпаны так, что не было очевидно, о каком деде речь – об американском, или о своем, родном, который тоже давно не мальчик.

Еще более смешанную реакцию вызвала одповедь самого убийцы – "кто обзывается, тот так и называется".

Во-первых, детским садом запахло. А во-вторых, неправда: Байден никого не убивал.

Предыдущий президент США, Дональд Трамп, в свое время, ушел от аналогичного вопроса. Мол, мало ли в мире убийц? Своей резкостью Байден очертил: в отличие от предшественника, не намерен слишком часто подавать руку российскому визави.

Во всяком случае, официально.

В этот раз Россия перешла все красные линии во взаимоотношениях с США. Она уже полезла не на союзников Вашингтона – она попыталась залезть в сам "город на холме", попытавшись влиять на американские выборы. Это было непростительной ошибкой. Восстановить отношение после такого будет сложно.

Но в какие действия перетекут резкие слова нового президента США? Безусловно, уже то, что он назвал Путина убийцей, ударило по рублю. Уже то, что он просто согласился на такую формулировку, резко сузило пространство для маневра для ряда других мировых лидеров – в первую очередь, европейских, которые не заинтересованы жертвовать отношениями с США в пользу отношений с Россией.

Но что дальше?

В первую очередь, хотелось бы ждать от США более проактивной роли в мировой политике и экономике.

Хотелось бы видеть новые секторальные санкции против РФ – благо, поводы та подкидывает ежедневно. Хотелось бы видеть выкорчевывание российской мягкой силы везде – от европейской политики до мирового православия (думаю, тот же журналист ABC Джордж Стефанопулос, который брал интервью у Байдена, мог бы сам очень многое ему рассказать – как магистр богословия и архонт Вселенского патриархата). И, разумеется, хотелось бы видеть добивание российского газопровода Северный Поток-2 и военную помощь Украине.

Но – раз уж мы заговорили о богословии – "по плодам их познаете их". Новую американскую политику в отношении РФ мы узнаем не из заявлений, а из решений, законов и платежей. Осталось недолго.

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Есть все поводы подозревать, что она нам понравится. Но и излишне обольщаться сразу не стоит.

Во-первых, что греха таить – в списке стран, ключевые персоны которых лезли в американские выборы, значится не только Россия, но и Украина.

Во-вторых, мы пока не видим тесных контактов американского правительства ни с украинским правительством, ни с крупными украинскими политическими игроками. Вместо этого видим довольно однозначные напоминания в американской прессе о том, что у нашей страны – серьезное домашнее задание по борьбе с коррупцией, созданию независимых институций и ограничению роли олигархов.

Что ж. Имеет смысл не ждать у моря авианосных групп, а действительно этим заняться. Хотя бы потому, что это нужно не столько Джозефу Байдену, сколько каждому из нас.

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